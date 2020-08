Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sexta-feira, 14/08/2020) para seu signo

Sensibilidade feminina

O Sol em Leão faz trígono a Lilith em Áries, mostrando para hoje uma facilidade de se ter consciência de questões reprimidas e da melhor maneira de se lidar com elas. Lua Minguante e Vênus se encontram em Câncer. Nostalgia romântica e familiar, mas que pede desapego. Expressão feminina em alta; use de sua sensibilidade para lidar com o dia de hoje.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje você terá mais consciência de quem você é realmente, da sua força, coragem e independência, curando seu senso de individualidade. Lua e Vênus na sua área familiar te trarão recordações e sentimentos nostálgicos. Relembre os bons momentos e siga em frente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A consciência de suas raízes e questões familiares lhe serão muito úteis no sentido da busca espiritual, psicológica e de sentido maior da vida. Dores ligadas à figura paterna são mobilizadas para cura. Pensamentos nostálgicos podem surgir, mas se coloque mais como um observador da sua mente, não se identificando tanto com as memórias.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A clareza mental do momento te auxiliará a se expressar de maneira autêntica perante as pessoas e a sociedade. Como você estará mais seguro de seus valores pessoais, deve se lembrar que a aprovação que precisa tem de vir da sua consciência e não das pessoas ou sociedade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A consciência de seu valor próprio é muito mobilizada hoje, te auxiliando a curar sua vida profissional e seu senso de autoridade. Lembre-se de seus talentos, daquilo que tem de melhor a oferecer para o coletivo e faça bom uso prático. Lua e Vênus no seu signo solar (ou ascendente) lhe ajudarão a recordar o melhor de si mesmo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período em que o Sol retorna ao seu local de nascimento (ou transita pelo seu ascendente) será muito rico, lhe relembrando de sua criatividade, audácia, alegria e unicidade. Tudo isso auxiliará a reforçar seu senso de fé na vida. Contato com o espiritual,o sublime, as artes lhe serão benéficos também.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Estamos mais próximos de seu aniversário, mas ainda no período de revisar o que se foi, limpar energias antigas e reciclar para o novo ciclo que chegará em breve. A consciência de suas emoções será muito útil agora. Amizades e grupos também serão um bom apoio neste processo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Neste período sua consciência social e grupal está em alta, lhe pedindo mais uso de sua criatividade pelo coletivo. Isso te auxiliará também nas suas parcerias, pois lhe abrirá a cabeça para realidades mais amplas. A valorização de sua carreira está em alta, assim como de sua autoridade e de como você direciona sua vida.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

A consciência de sua carreira, autoridade e propósito de vida são muito mobilizados neste período. Essa consciência lhe auxiliará agora nos pequenos detalhes e ações práticas que precisam acontecer para essa missão maior se realizar. Sua conexão com a fé mística e feminina também lhe auxiliará.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A consciência de sua fé na vida está muito mobilizada neste período e isto lhe auxiliará a encontrar mais a si mesmo e sua criatividade. Viver com um propósito maior, um ponto de vista mais amplo. Suas emoções profundas também são mobilizadas para lhe trazer mais alegria e segurança emocional.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A consciência de suas emoções profundas é muito mobilizada neste período, assim como a sua energia afetiva e sexual. Isso lhe auxiliará a curar feridas a nível familiar e questões do passado. Sua receptividade para o outro está maior, se permita ser cuidado também.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A consciência das relações e parcerias está muito ativa neste período, lhe lembrando de achar mais equilíbrio em sua vida. Isso também te auxiliará a curar sua expressão verbal e seu mundo mental. A conexão com o mundo material será nostálgica e com boas lembranças.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A consciência do mundo material, seu trabalho e saúde estão muito mobilizadas neste período. Isto lhe ajudará a curar seu senso de valor próprio. Sua força de trabalho deve ser devidamente remunerada e sua atitude agora deve reforçar isto. Lua e Vênus reforçam sua necessidade de se sentir seguro sendo quem é realmente.

