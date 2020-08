Desafio sob o fogo: o Brasil conquistará o tricampeonato?

(foto: history/divulgação) foto), de 34 anos. Ela, que é professora de engenharia de petróleo na UFRJ e praticante de esportes radicais, encara a competição como realização pessoal. Além dos brasileiros, a atração terá um argentino, um colombiano e dois mexicanos. Em oito episódios, eles se enfrentarão para apresentar armas resistentes e afiadas. Somente o melhor poderá conquistar o título de melhor forjador da América Latina e levar o prêmio de US$ 10 mil. As duas primeiras temporadas foram vencidas por brasileiros – os gaúchos Tom Silva (2018) e Daniel Jobim (2019). Será que o prêmio virá para o Brasil pela terceira vez? A terceira temporada de Desafio sob fogo Brasil e América Latina estreia nesta quinta-feira (13), às 23h, no History. Os novos episódios estão mais desafiadores e completamente renovados, com novas provas, novo jurado – o paulista Ricardo Vilar – e até um novo apresentador, o ator argentino Michel Brown (Hernán: O conquistador). E, pela primeira vez, quatro competidores brasileiros – entre eles, a primeira mulher cuteleira a competir na América Latina, a capixaba Juliana Baioco (), de 34 anos. Ela, que é professora de engenharia de petróleo na UFRJ e praticante de esportes radicais, encara a competição como realização pessoal. Além dos brasileiros, a atração terá um argentino, um colombiano e dois mexicanos. Em oito episódios, eles se enfrentarão para apresentar armas resistentes e afiadas. Somente o melhor poderá conquistar o título de melhor forjador da América Latina e levar o prêmio de US$ 10 mil. As duas primeiras temporadas foram vencidas por brasileiros – os gaúchos Tom Silva (2018) e Daniel Jobim (2019). Será que o prêmio virá para o Brasil pela terceira vez?





Dando continuidade ao projeto Palácio em sua Companhia, a Fundação Clóvis Salgado exibe, pelo módulo Memória, a Sinfônica em concerto – Noite russa (foto), apresentação da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, com regência de Silvio Viegas, inteiramente dedicada à música russa. Realizado em 2016, o concerto apresenta repertório composto por Capricho italiano, de Tchaikovsky; Capricho espanhol, de Rimsky-Korsavo, além do Concerto para piano nº 3, de Rachmaninoff, que teve a interpretação do convidado especial, o pianista André Dolabella. O vídeo ficará disponível no canal do YouTube

da FCS (palaciodasartesmg)das 18h desta sexta-feira (14) até as 18h de 21 de agosto.





Te devo essa! Reforma das estrelas é a nova superprodução do Discovery Home & Health, na qual personalidades de Hollywood expressam profunda gratidão às pessoas que causaram um grande impacto em suas vidas com reformas residenciais. A série é apresentada pelos famosos gêmeos do canal, Drew e Jonathan Scott, os Irmãos à obra, e mostra como eles ajudam celebridades em projetos especiais. Brad Pitt, Melissa McCarthy, Viola Davis, Rebel Wilson e Michael Bublé estarão nos novos episódios, que estreiam nesta quinta (13), às 22h55.





Dando continuidade às atividades on-line, o #CCBBeducativoEmCasa apresenta até 16 de agosto mais um conjunto de conteúdos inéditos, com contação de histórias, curso sobre a cosmovisão africana da terra e das plantas, oficina de criação de máscaras e de reinvenção de paisagens, propositora de um novo olhar pela janela de nossas casas. Os conteúdos inéditos são publicados na plataforma www.ccbbeducativo.com, sempre às 10h, gratuitamente.





Ensaio sobre a distância, novo single do contrabaixista e produtor Walter Areia (foto), será lançado nesta quinta-feira (13) nas plataformas digitais. O amor em tempos de distanciamento serviu como inspiração para a canção, uma crônica sobre a espera. O pernambucano Areia, radicado em Lisboa, tem extenso currículo de composições instrumentais. Gravado a distância, o single reúne, de Portugal, a cantora alentejana Mara, o baterista beirão Joel Silva e, de São Paulo, o pianista Benjamin Taubkin e o multi-instrumentista Nilson Dourado (clarinete e viola caipira). O videoclipe, que também estreia hoje, é assinado por Pedro Escobar.





O filme Círculo de fogo: A revolta entra para o catálogo da Netflix nesta quinta-feira (13). O protagonista Jake era um promissor piloto do programa de defesa, mas entrou no mundo do crime. Quando é capturado com a jovem Amara, eles são enviados ao treinamento de pilotos Jaeger, onde Jake reencontra sua irmã de criação, Mako.





O mito grego de Sísifo é a inspiração do ator, apresentador e humorista Gregório Duvivier (foto), no monólogo desta sexta-feira (14), exibido na série Teatro #EmCasaComSesc, com a transmissão, às 21h30, direto da casa do artista pelo youtube.com/sescsp e instagram.com/sescaovivo. Em tempos de isolamento, mesmo os personagens míticos são obrigados a cumprir seu expediente em regime de home office. (A Montanha vai a) Sísifo é um remix atualizado do espetáculo escrito por Duvivier e Vinicius Calderoni, interpretado pelo primeiro e dirigido pelo segundo. Uma ressignificação contemporânea do mito grego, o texto, que conecta a mitologia ao caótico mundo hiperconectado e ao Brasil dos memes, é indicado para maiores de 16 anos.





O documentário de curta-metragem Ângelo (foto), da diretora Mariana Machado, faz sua estreia na nona edição da Mostra Ecofalante de Cinema, realizada em programação on-line e gratuita até 20 de agosto. Composta por títulos de diversos países, a mostra é um dos mais importantes eventos audiovisuais sul-americanos dedicados a temáticas socioambientais. O filme é um retrato de Ângelo Machado, cientista, ambientalista, professor, escritor, dramaturgo e entomólogo mineiro apaixonado por libélulas e borboletas. Ângelo poderá ser visto pelo site https://ecofalante.org.br/, onde se encontra a programação completa do evento.





O Canal Brasil exibe nesta quinta (13), às 20h35, Fim de festa, longa de Hilton Lacerda, vencedor do Redentor de melhor filme pelo júri oficial e roteiro no Festival do Rio. Estrelado por Irandhir Santos, Ariclenes Barroso e Hermila Guedes, entre outros, o drama mostra uma quarta-feira de cinzas na qual a alegria do carnaval se esvai rapidamente.





Em homenagem ao centenário de nascimento de João Cabral de Melo Neto, a Academia Mineira de Letras realiza a palestra “A poesia afiada e afetuosa de João Cabral”, proferida pelo professor Roniere Menezes em vídeo disponível no canal de YouTube da AML a partir desta quinta (13), às 11h.





O Ira! (foto) é a próxima atração da série que comemora os 40 anos do Teatro Sérgio Cardoso. Nasi, acompanhado do músico Jhonny Boy Chaves, se apresenta no tradicional teatro paulista, sem plateia, cantando clássicos que marcaram várias gerações. A exibição será transmitida nesta sexta-feira (14), às 21h, pela plataforma #CulturaEmCasa (http://www.culturaemcasa.com.br). O setlist vai desde Flores em você, passando por Bebendo vinho, Meu patuá e Hoochie coochie man.





O projeto Seiva, com o duo Gustavito e Laura Catarina, chega à sua quarta e última live nesta sexta-feira (14), às 20h20, pelo @seivadaluz no Instagram, com a participação especial da cantora e compositora Dea Trancoso.





TIM BERNARDES





Tim Bernardes (voz, violão e piano) se apresenta nesta quinta-feira (13), às 19h, no Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp). Na live, o músico passeia pelo repertório de seu disco solo Recomeçar e traz algumas das canções do seu grupo O Terno, além de composições suas gravadas por outros artistas, como Jards Macalé, Gal Costa e Paulo Miklos.