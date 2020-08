Band: Resumo das novelas desta Segunda-feira (10/08)

Ouro Verde

Resumo do capítulo 327 da novela Ouro Verde, que será exibido segunda-feira, 10 de agosto de 2020, na faixa das 20 horas, na Band.

Otelo faz-se de desentendido quando Jorge lhe diz que Maria Teresa é sua mãe. José pede a Amanda para não sair de casa, mas esta ignora. Maria Teresa e José admitem a Otelo que ele é filho deles e Maria Teresa faz um discurso para Otelo, que este já conhecia de cor e salteado. Otelo revolta-se por José nunca o ter assumido.

Lúcio, Sérgio e Gonçalo analisam as viagens de Otelo a Genebra no último ano. Antônio, Mônica e José estão à espera dos novos donos do banco, quando aparecem Miguel e Filardi, que também querem saber quem é. Ficam todos boquiabertos ao ver entrar Maria Teresa com ar triunfal.

Nos próximos capítulos de Ouro Verde, Otelo (Nuno Homem de Sá) está se complicando em seu envolvimento com Miguel (Luís Esparteiro), já que o banqueiro está sendo investigado pela polícia por conta dos crimes que cometeu.

O problema é que no meio disso tudo, Otelo vai acabar sendo surpreendido por uma novidade sobre seu passado. Isso porque ele acaba tendo uma conversa com Jorge (Diogo Morgado) e no meio disso tudo, o empresário faz questão de tentar tirar uma dúvida.

A princípio, Jorge diz que Otelo é filho de Maria Teresa (Isabel Medina) e ele se faz de desentendido. Logo depois, ele resolve ir até a casa de José (Rui Mendes) é começa a conversar com eles, até que faz um questionamento inesperado.

Os dois então revelam que são os pais biológicos dele, fazendo um discurso para explicar toda a situação, mas acabam deixando o pilantra ainda mais irritado. Depois de alguma conversa, Otelo fica revoltado por José nunca o ter assumido como filho.

