Viva: Resumo das novelas desta Segunda-feira (10/08)

Brega & Chique

Resumo do capítulo 150 da novela Brega & Chique, de Cassiano Gabus Mendes, que será exibido terça-feira (11), às 14h30 (horário alternativo à 0h45min), no canal Viva.

Rafaela tenta aproveitar seu sonho com Herbert para saber dele onde estão os dólares, mas evidentemente não consegue. No momento em que Herbert ia contar tudo, ela acorda. Maurício tenta explicar a Silvana os motivos que o levaram a reatar seu casamento com Thamyres, mas não consegue que ela entenda.

Cláudio avisa a Montenegro que ligou para seu advogado na Suíça mandando passar para a conta dele uma grande quantia em dólares. Assim, ele quer que a culpa do roubo dos dólares recaia sobre Montenegro. Maurício liga para Thamyres avisando que está livre para reatarem.

Chocolate com Pimenta

Resumo do capítulo 98 da novela Chocolate com Pimenta, de Walcyr Carrasco, que será exibido terça-feira (11), às 15h30 (horário alternativo à 0h), no canal Viva.

Graça finge acordar e chora quando Guilherme não se lembra de nada. Ela deixa claro que algo aconteceu entre eles e que o ama. Olga e Graça comemoram. Estela garante ao pai que não quer que ele arrume outra mãe para ela.

Padre Eurico pede ajuda a Ana Francisca para fazer uma grande quermesse. Jezebel pressiona o prefeito para que ele consiga o advogado para Sebastian. Yvete precisa emprestar dinheiro para pagar a passagem do Dr. Nicanor Calamares.

Terêncio responsabiliza Peixoto pela fuga. Danilo alerta que tudo pode ser uma armadilha de Graça, mas Guilherme não crê. Ana Francisca pede que Margarido faça muitos bolos para a quermesse. Roseli quer descontar o dia de Jezebel, mas Ana Francisca contemporiza.

Margarido pede para virar o ano beijando Mocinha. Márcia se preocupa de estar sendo enganada por Vivaldo. Gigi e Timóteo se encontram. Guilherme reafirma para Danilo e Ana Francisca que eles estão apaixonados.

O Clone

Resumo do capítulo 212 da novela O Clone, de Glória Perez, que será exibido terça-feira (11), às 23h (horário alternativo às 13h30), no canal Viva.

Lucas vai atrás de Leo e Jade. Maysa pede perdão a Xande e implora que ele volte para Mel. Jura escuta a conversa de Maysa e Xande e interfere para defender o filho e não permite que ele reate a relação. Dalva avisa a Maysa que Mel está presa com os traficantes.

Xande vai à casa de Mel e Maysa pede ajuda. Zein gosta de saber que Jade está livre. Yvete chega na boate e Alicinha mente que Zein está pensando em fazer uma surpresa para ela. Clarice é avisada que Nando também está preso na "boca". Edna avisa Anita que a sua vingança nem começou.

Jade dança para Leo. Lucas se atraca com ele, Jade sai correndo e os dois acabam emocionados trocando confidências sobre a insegurança que sentem. Maysa e Clarice se encontram no ponto de drogas e libertam Nando e Mel.

Xande abraça Mel, que passa mal, e jura que vai cuidar do filho, mesmo não sendo dele. Ali finge não se importar com Jade, mas coloca dinheiro escondido em uma bolsa que Zoraide vai levar para ela. Mel, na maternidade, confessa a Xande que o filho é dele.

Maysa pede a Lucas que vá logo para a maternidade porque a criança está nascendo e ele larga a vigília na porta de Deusa. Samira avisa à mãe que Zé Roberto vai se converter e ela vai se casar com ele. Nasce a criança e os médicos levam-na. Desesperada, Mel quer saber se o filho morreu.

