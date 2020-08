Dia dos Pais rende várias homenagens em shows e lives

(foto: Facebook Oficial/DIVULGAÇÃO)

Fábio Jr. (foto) faz show ao vivo no domingo (9), às 15h45, na Band, com apresentação de Catia Fonseca. No repertório, sucessos que marcaram sua carreira, como Alma gêmea, Caça e caçador, Só você, 20 e poucos anos, e claro, Pai, que tem a composição assinada por ele. Fábio Jr é pai de Cleo, Fiuk, Tainá, Krizia e Záion. Haverá transmissão no canal oficial do cantor no YouTube. Fábio Jr. () faz show ao vivo no domingo (9), às 15h45, na Band, com apresentação de Catia Fonseca. No repertório, sucessos que marcaram sua carreira, como Alma gêmea, Caça e caçador, Só você, 20 e poucos anos, e claro, Pai, que tem a composição assinada por ele. Fábio Jr é pai de Cleo, Fiuk, Tainá, Krizia e Záion. Haverá transmissão no canal oficial do cantor no YouTube.



(foto: Instagram/Reprodução)



MICHEL TELÓ





Michel Teló (foto) e o especialista em churrasco Netão Bom Beef fazem live, às 14h, neste domingo (9), em homenagem aos pais. Durante o show com os sucessos de Teló, entre eles, Casal modão e Ai se eu te pego, Netão também dará dicas de como fazer um suculento churrasco. A transmissão será no canal oficial de Netão Bom Beef no YouTube.



(foto: Flávio Rafaelli/divulgação)



THE FEVERS





O The Fevers (foto) faz live neste sábado (8), às 18h30, com repertório em homenagem ao Dia dos Pais e com os sucessos que ficaram ausentes da primeira apresentação e um medley especial com canções da Jovem Guarda, incluindo participação do Golden Boys, que fará homenagem ao Renato e seus Blue Caps. Entre as canções já selecionadas pelos reis do baile estão Já cansei, Mar de rosas, Agora eu sei, Barbarella, Sou feliz, Vem me ajudar, Hey girl, Deus, Cândida e Se você me quiser. A transmissão será pelo canal oficial do grupo no YouTube.



(foto: Andréia Machado)



BEATLES PARA CRIANÇAS





Para os pais que não dispensam uma boa música, mas também querem passar o dia junto aos filhos, uma boa pedida é a live show Beatles para crianças, com transmissão neste domingo (9), a partir das 16h. Além de hits dos garotos de Liverpool, haverá contação de histórias e brincadeiras. Durante a apresentação, Fabio Freire e Gabriel Manetti propõem para a criançada a confecção de instrumentos e haverá sorteio de violão infantil. A transmissão, com intérprete de libras, será pelo Instagram e Facebook do Diversão em Cena (@diversaoemcena) e no YouTube da Fundação ArcelorMittal.





ESCUTA MINHA CANÇÃO





Vários artistas de Patos de Minas e região, entre eles Luiz Salgado, Dayse Lima, Maurício Castro & Civuca Costa, Edna Barbosa e Carlinhos Amorim (banda Armistício), fazem a live beneficente Escuta minha canção, neste sábado (8), a partir das 16h, em evento promovido pelo Rotary Clube. O projeto visa também divulgar e estimular o consumo de produtos e serviços da economia local, que sofre os efeitos da pandemia. A transmissão será pelo YouTube, Facebook e Instagram da Cadoro Eventos.



(foto: MILA MALUHY/DIVULGAÇÃO)



HOMENAGEM A MORAES MOREIRA





Após seis meses sem shows, os Novos Baianos (foto) se apresentam em live especial de homenagem a Moraes Moreira, neste sábado (8), às 17h30, com transmissão pelo canal oficial da Devassa no YouTube. Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Galvão se reúnem no Rio de Janeiro em um ambiente que remete ao sítio folclórico dos anos 1970, onde o grupo vivia em comunidade e evocava o verdadeiro espírito tropical brasileiro, com muita música e criatividade.





BIANCA COBBO





Finalista do Programa Raul Gil, no SBT/Alterosa, em 2002, Bianca Cobbo comemora 15 anos de carreira e faz live solidária neste sábado (8), às 16h, diretamente de Tiradentes. O show terá a participação do chef Felipe de Oliveira, além de Naiara Azevedo, entre outros. Entre os hits conhecidos da sertaneja, destaca-se Ai ai ai eu choro. A transmissão será pelo canal TV Meu Sertanejo, no YouTube.





REALITY MUSICAL

ESTREIA DE TALENTOS





Apresentado por Jarbas Homem de Mello, o reality musical Talentos estreia neste sábado (8), às 20h, na TV Cultura. No programa, os 24 participantes irão se apresentar em seis eliminatórias, na produção que revelará o novo nome da cena do teatro musical brasileiro. Devido à pandemia, os jurados avaliaram os candidatos por vídeo no estúdio.





MOMENTO DE TENSÃO

O RETORNO DE BEN





Protagonizado por Julia Roberts e Lucas Hedges, o filme O retorno de Ben estreia neste sábado (8), às 22h, na HBO. No longa, Ben Burns é um adolescente viciado em drogas que aparece inesperadamente em sua casa na véspera de Natal. A estada do jovem se torna um teste para todos, inclusive sua mãe.





NAÇÃO CERVEJEIRA

SÉRIE





A série Dark Horse: Nação cervejeira acompanha o cotidiano de Aaron Morse, empreendedor que, em 10 anos, transformou o negócio da família em um império multimilionário da cerveja. No episódio duplo desta semana, os rapazes da Dark Horse trabalham a todo vapor para tentar construir a melhor tirolesa já vista em suas propriedades. Em seguida, churrasqueiros vão a Marshall para participar do concurso anual de defumados. A atração vai ao ar neste domingo (9), às 19h50, no History.