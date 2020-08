Reitora da UFMG e Milton Hatoum estão em colóquio sobre água

(foto: Renato Parada/Divulgação)

Começa nesta quinta-feira (6) o colóquio on-line Histórias de água, organizado por Stefania Chiarelli, como parte do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da Universidade Federal Fluminense (UFF). A mesa de abertura, às 16h, será com o escritor Milton Hatoum (foto). Do colonialismo das velas portuguesas ao drama dos refugiados contemporâneos, a relação entre água e alteridade se faz presente nas narrativas coletivas. Lugar da memória, as águas se revelam espaço de resistência e reinvenção, mas também de opressão. Neste evento, pesquisadores propõem a escuta das vozes que formam esse amplo imaginário líquido, dando sentido político e poético a elas. Na programação, que segue até 27 de agosto, destaque para a participação da reitora da UFMG, Sandra Regina Goulart, dia 12, na mesa 3, intitulada Passagens. Às 15h, Sandra falará sobre o tema “Trânsitos contemporâneos: ética, cidadania e direitos humanos”. O colóquio será transmitido ao vivo no canal Estudos de Literatura UFF, no YouTube.









JORNALISMO LITERÁRIO

PALESTRA ON-LINE





O jornalismo literário gera debates. Afinal, é literatura ou jornalismo? Para discutir o tema, a Academia Mineira de Letras convida o jornalista e escritor Fabrício Marques para a palestra “Jornalismo e literatura: modos de dizer”, nesta quinta-feira (6), no canal de YouTube da AML, às 11h. Marques, que é autor de várias obras, entre elas o livro-reportagem Uma cidade se inventa (Scriptum, 2015) e Wander Piroli: uma manada de búfalos dentro do peito(Conceito, 2018), ambos finalistas do Prêmio Jabuti, vai destacar destacar alguns títulos e autores relativos à prática.

















LIVES

DÉBORA FALABELLA E JULIA REZENDE

(foto: Globo Filmes/DIVULGAÇÃO )



O longa Depois a louca sou eu, inspirado no livro homônimo e autobiográfico da escritora Tati Bernardi, é o tema de live com a protagonista Débora Falabella (foto) e a diretora Julia Rezende, nesta quinta (6), às 18h, no Instagram da Globo Filmes. Na trama, Dani tenta levar uma vida normal apesar das crises de ansiedade que a acompanham desde a infância. Seus medos afetam

seu cotidiano e relacionamentos, inclusive com a

mãe superprotetora.













VIDAL ASSIS CANTA ELTON MEDEIROS

Vidal Assis, em tributo ao amigo e parceiro musical Elton Medeiros, faz live no Instagram da TV Brasill (@tvbrasil), na sexta-feira (7), às 22h, quando bate papo com a apresentadora do Todas as bossas, Bia Aparecida. No repertório, sambas clássicos como O sol nascerá e Peito vazio. Em seguida, às 22h30, o cantor participa do programa musical exibido pela emissora pública.









Bruno e Marrone

Nesta sexta-feira (7), a partir das 19h, os sertanejos Bruno e Marrone participam de live realizada na Fazenda Pitangueiras, em Sorocaba (SP), com transmissão pelo canal Case IH Brasil no YouTube.

TIZUMBA, GUSTAVITO E LAURA CATARINA

(foto: Patrick Arley/divulgação )



No projeto Seiva, Maurício Tizumba (foto), Gustavito e Laura Catarina prestam homenagem ao compositor Vander Lee em live que será realizada na sexta-feira (7), no Instagram (@seivadaluz). O show será um tributo afetivo ao mineiro, que morreu em 5 de agosto de 2016. "Faremos um rezo para honrar a ancestralidade e buscaremos abordar a temática espiritual na obra do Vander, pois, além de amigo e pai, ele é uma grande referência pra nós, compositores. Já trazia em algumas de suas canções a conexão entre a MPB e a oração em forma de canção", afirma Laura.





BEANPOLE

NO STREAMING

(foto: Mubi/DIVULGAÇÃO )



Beanpole (Uma mulher alta/foto), segundo filme de Kantemir Balagov, será lançado nesta quinta-feira (6) em toda América Latina pela plataforma Mubi. Vencedor do prêmio de direção da mostra Um Certo Olhar, no Festival de Cannes de 2019, o longa soma outras 26 premiações. Em 1945, Leningrado está devastada pela Segunda Guerra Mundial, que demoliu seus edifícios e deixou os habitantes em farrapos, físico e mentalmente. Duas jovens mulheres, Iya e Masha, buscam esperança e significado na luta para reconstruir suas vidas entre as ruínas. A obra é uma imersão nas turbulências do pós-guerra e uma ode à resistência feminina. O longa é estrelado por Viktoria Miroshnichenko e Vasilisa Perelygina. Já o diretor Balagov, que tem 29 anos, ganhou projeção com seu longa anterior, Closeness (Tesnota), lançado em 2017.





ADEUS A GÉSIO AMADEU

ATOR É VÍTIMA DA COVID-19

(foto: Sbt/divulgação )



O ator Gésio Amadeu morreu na quarta-feira (5), aos 73 anos, por falência múltipla dos órgãos, após ser internado em junho com COVID-19. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais. Amadeu era ator de teatro e televisão e ficou muito conhecido por seu trabalho em Chiquititas, no SBT/Alterosa (que está sendo reprisada), no Sítio do Pica Pau Amarelo, na Globo, e em diversas novelas. Mais recentemente, trabalhava na série infantojuvenil Bugados, no Gloob. Em nota, o SBT lamentou a morte do ator. Na emissora de Silvio Santos, sua primeira participação foi no seriado Joana. Meus filhos minha vida, Cortina de vidro, Sangue do meu sangue, Os ossos do barão, Amor e ódio e Seus olhos foram outros trabalhos dele no canal. Mas foi como o Chef Chico (foto), na primeira versão de Chiquititas (1997-2001), que Gésio conquistou o coração do público infantil. O personagem era uma figura amável, sempre disposta a ajudar.













GABEIRA E EMPOLI

FAKE NEWS

(foto: Brigitte Bradesson/divulgação)



O escritor e jornalista Fernando Gabeira e o escritor francês Giuliano da Empoli (foto) vão falar sobre Os engenheiros do caos – como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições (Editora Vestígio), livro recém-lançado de Empoli. O encontro será na edição virtual do Sempre um Papo, nesta quinta-feira (6), às 16h, com transmissão ao vivo no YouTube e Facebook do projeto.