Micaela Góes defende o fim da bagunça doméstica

Micaela Góes lançou o programa Santo ajude-se, adaptado aos tempos de pandemia (foto: Georgeana Góes/divulgação)

A correria do dia a dia e os compromissos ligados ao trabalho ou à diversão faziam com que muitas pessoas fossem em casa apenas para dormir. Porém, o cenário mudou devido à pandemia. O lar se transformou em local de trabalho, estudo, exercícios físicos e lazer.





“Nunca ficamos tanto em casa quanto agora. Estamos redimensionando e ressignificando a nossa relação com ela. Na medida que estamos mais em casa e observamos o ambiente, a gente passa a se incomodar com coisas que antes não nos incomodavam”, diz Micaela Góes, idealizadora e apresentadora da série Santa ajuda, atração do canal GNT.





No ar há mais de nove anos, o programa tem o objetivo de auxiliar o espectador a cuidar do ambiente doméstico. Micaela conta que durante a quarentena tem recebido mensagens de espectadores revelando que passaram a reorganizar a casa. “Tem gente que diz: ‘Sempre fui bagunceira, mas estou ficando muito incomodada com essa situação.”





Micaela também mudou. O programa aderiu ao formato remoto e agora se chama Santo ajude-se. Os episódios são exibidos no GNT, às terças-feiras, e também podem ser conferidos no GNT Play.





Em vez de ir à casa do convidado, a apresentadora o ajuda – de longe – a se reorganizar. Micaela dá consultoria e cabe à pessoa pôr a “mão na massa”. “Adequamos a série para a situação que estamos vivendo. O convidado na casa dele, eu na minha. Dou a consultoria e a pessoa executa”, explica.





“Estou aprendendo uma nova forma de ajudar as pessoas, sem que esteja lá para mostrar a elas o que estou pensando. Cada convidado me abre um novo mundo de aprendizado. Estou muito animada”, diz Micaela.





É tudo novo. Ela própria aprende a lidar com a área técnica. Antes, os episódios reuniam quase 20 profissionais, entre maquiadores e operadores de som, câmera e luz. Agora, há apenas Micaela, Georgiana Góes, irmã dela, e Augusto Barros, que passam a quarentena juntos.





Como as gravações são feitas na residência de Micaela, a rotina se transformou. “O grande aprendizado é lidar com o tempo. Apesar de não sairmos, temos muitas coisas para fazer. Precisamos aprender a diferenciar fim de semana e horário de trabalho, por exemplo. Antes, parece que a gente só corria e nem sabia onde chegar. Mas, agora, tenho desenvolvido outra relação com o tempo”, explica.





ROTINA Micaela destaca a importância de construir uma rotina de afazeres tanto para os adultos quanto para as crianças. “Tenho gêmeas de 10 anos, percebi a necessidade de ajudá-las a organizar as tarefas de estudo, por ordem de prioridade, e a fazer listas de atividades divididas por prazos”.





Não é difícil começar a mudar, garante a apresentadora. “Os pequenos hábitos que aplicamos no dia a dia constituem a rotina de organização, seja arrumar a cama, abrir a janela ou trocar de roupa para trabalhar, mesmo em casa”, conclui. (FG)









SANTO AJUDE-SE

. 10 episódios de 15 minutos

. Em cartaz no GNT Play. No canal GNT, os episódios vão ao ar às terças-feiras, às 21h45. Programas comandados por Micaela Góes podem ser conferidos no Globo Play, além do canal do GNT no YouTube.









Dicas de Micaela





» A primeira coisa é a mais importante: você tem que ter o desejo de fazer diferente, se incomodar com a bagunça e querer mudar. Organizar não é mágica, é trabalho braçal.





» Faça uma lista com tudo que incomoda e você deseja mudar. A lista vai ser um guia, porque você não precisa e não pode mudar tudo de uma só vez. A organização não deve ser castigo ou punição. A lista precisa ser dividida com base em prioridades. Sempre termine o que começou. Vai arrumar uma gaveta? Termine antes de passar para a outra.





» Ao arrumar gavetas ou espaços, jogue fora o que não serve mais. Só depois passe para a triagem. Separe tudo em categorias: meia com meia, panela com panela, biquíni com biquíni. E vá colocando cada coisa no seu lugar.