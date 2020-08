Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Terça-feira, 04/08/2020) para seu signo

Ação versus vida pública

Marte em Áries faz quadratura a Júpiter em Capricórnio. Nossa ação pessoal está em conflito com nosso senso de fé, expansão e organização social. Marte em seu signo de regência está muito forte, porém a conjunção a Lilith traz à tona tudo aquilo que reprimimos quanto à nossa vontade pessoal. Isso entra em conflito com regras sociais, status quo, carreira, imagem pública e todo o poder disso em nossa vida. A ação pode ser exagerada e impulsiva. É preciso saber agir com assertividade e senso de propósito agora.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Toda sua força está vindo à tona agora, mas também tudo aquilo que você reprimiu pessoalmente. Seu caminho é o de afirmar sua individualidade, mas demandas sociais e profissionais tem de demandado de maneira expansiva. É preciso resgatar sua identidade e força pessoal, mas isso não quer dizer ser impulsivo contra o que aparenta bloquear o seu caminho. Agir com propósito e de maneira consciente será fundamental para reajustar sua vida social e carreira.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

As demandas da sua fé e crenças tem sido muitas, mas repare se não tem deixado sua vontade pessoal de lado em prol de modelos sociais, religiosos ou políticos. Essa raiva tende a vir à tona hoje, portanto use de discernimento para saber romper com o que for preciso e reajustar sua visão de mundo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Não ter afirmado sua individualidade perante grupos, amizades ou o coletivo pode trazer sentimentos intensos à tona. Será preciso reconhecer toda sua emoção e lidar com os outros, mas tente fazê-lo com sabedoria e propósito. Saiba ter um olhar independente e não espere aprovação social para ser quem é.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Para se colocar limites, muitas vezes é preciso que o limite da raiva extrapole. se você foi condescendente de alguma forma, este pode ser um momento intenso. Faça uso de sua raiva como uma assertividade madura. Pode ser que o outro tenha lhe demandado em demasia e precise ouvir um "não". Saiba comandar sua vida e dar limites justos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Hoje a raiva de não ter seguido suas próprias crenças e eixo ético emerge. Isso pode afetar em especial hábitos, padrões, rotinas e trabalho. O mundo material tem lhe demandado, mas é preciso avaliar se o que você faz todo sia está de acordo com o que você acredita. Bom momento para se livrar de velhos hábitos e causar mudanças práticas, mas lembre-se do bom senso.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sentimentos "varridos para debaixo do tapete" emergem com força hoje. Você tende a se portar no geral com estabilidade e calma, porém é preciso botar pra fora o que sente. A energia de hoje te impele a sair do modo robótico e ser mais autêntico. Se colocar em primeiro lugar, olhar para as próprias necessidades e saber se diferenciar dos outros será fundamental hoje.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua necessidade de ter mais liberdade quanto ao passado e vivências familiares está alta. Um ponto de vista de fora poderá ser útil. Conflitos entre pessoas familiares e outras "de fora" também pedem sua atenção e natural diplomacia. Equilibrar vida conjugal e familiar também, sabendo ter sua autonomia no processo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Seu trabalho lhe demanda esforço e assertividade. Sua mente tem fervilhado de ideias, mas é preciso sair desse nível mental e empírico e partir para a prática. Uma ação real e imperfeita é melhor do que imagens grandiosas, mas que nunca saem do plano mental. Cuidado em especial ao se comunicar com colegas de trabalho, subordinados e prestadores de serviço.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua força de ser quem é está altíssima, mas também tudo o que se reprimiu desta faceta. Questões materiais e aquelas que são muito estagnadas podem lhe motivar a agir com impulso. Use esse grande potencial criativo para dar uma virada em sua vida material, mobilizando ganhos a partir do uso da criatividade. Saiba expressar sua individualidade perante situações estagnadas, mas não use de agressividade. Esteja seguro de quem você é.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Emoções reprimidas tendem a emergir hoje, mobilizando raiva por não ter sido mais autônomo e independente a nível emocional. Isso, porém, vai lhe estimular na fé de ser quem é. Saiba ter um olhar mais independente do seu meio familiar e daqueles mais próximos. Menos julgamentos, mas ação independente.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua vida emocional e espiritual tem lhe demandado, porém o céu lhe pede ação no aqui e agora. Saiba mobilizar seus poderes mentais para direcionar a energia a seu favor. Ficar mergulhado em sentimentos passados ou energias espirituais aprisionantes será um erro. Afirme-se através da fala, escrita e poder mental.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua vida social e coletiva tem lhe demandado muito, mas a raiva que vem do seu sistema de valor próprio fala mais alto hoje. Saiba se diferenciar do coletivo e dos outros. Cuide de sua vida material e pessoal com garra e energia. Não espere aprovação dos outros para fazer o que você precisa e deve fazer.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com