Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Domingo, 02/08/2020) para seu signo

Depuração mental e emocional

Mercúrio faz nova conjunção a Vesta em Câncer. Aquilo que pensamos sobre nossa vida pessoal passa pelo crivo do fogo interno, causando transmutação de sentimentos e padrões adoecidos de pensar. Também nos impele a falar mais com o coração. A oposição a Saturno em Capricórnio nos faz questionar nossa visão de mundo, nossas ocupações e com o que nos comprometemos. Mudar a mente para sair da limitação.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Padrões emocionais antigos passam por uma cura muito grande. Suas emoções falam alta e será preciso pensar, refletir e verbalizar o que sente. Tudo isso vem para questionar as estruturas velhas e que já não tem mais sentido em sua vida. Padrões mentais e emocionais são transformados para que você enxergue para além das limitações, buscando novas possibilidades de realização material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente passa pelo fogo da transformação. Ideias antigas, ligadas ao passado e estagnadas são transmutadas. Se permita este processo, pois isso te auxiliará a deixar ir crenças estagnadas e visões de mundo limitadas. A leveza racional te auxiliará a questionar tabus, dogmas e qualquer sistema limitante.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O que você pensa sobre seus próprios valores e sobre o mundo material passa por uma transformação intensa. Lembre-se que se acolher e se amar é a melhor opção, pois certas dependências de outros podem ser um grande aprisionamento. Ir além de emoções limitantes também auxiliará sua vida financeira e material a fluir melhor.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua autoimagem é hoje questionada. Saia do papel de vítima e aprenda a se valorizar mais, saindo de padrões limitantes de relacionamento. Seu fogo interno arde para que você tenha mais autonomia e seja mais autêntico perante o outro e a sociedade. Verbalize quem você é e o que sente.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu lado subjetivo e subconsciente passa por profundas transformações. Sua mente está naquele estado de "suspensão da realidade" e isto é muito positivo, pois refletir sobre suas emoções será curativo. Isso te impele a sair da rigidez de rotinas materiais muito quadradas. Também lhe faz questionar qual o seu compromisso no mundo. Conexão emocional e espiritual transformando rigidez material.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Abrir a cabeça para realidades mais amplas do que a sua será libertador. Sua mente passa por uma transformação profunda a partir do contato com pessoas diferentes, ideias alternativas ou pela consciência de que deve lutar por um mundo melhor. Tudo isso lhe convida a sair das limitações que criou para si próprio. A vida te convida a ser mais livre, espontâneo e corajoso.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A visão de seu compromisso com carreira e sua posição no mundo são altamente mobilizadas hoje. Sua necessidade de seguir seu dharma, seu caminho único no mundo está alta. Isso te auxiliará a enxergar as limitações emocionais que o tem impedido. Demandas familiares e ligadas ao passado precisam ser transcendidas. Busque seu lugar ao sol.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

O fogo de sua fé está intensamente alto, fazendo sua mente passar por uma transformação intensa. Velhos padrões de pensamento rígido devem ser limpos agora. A conexão com o otimismo te expandirá os horizontes, tirando-o de uma visão limitada de mundo e de pensamentos obsessivos. Deixe sua intuição falar mais alto.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções mais profundas passam por uma cura e transformação intensas. Isso lhe auxiliará a transcender limitações materiais e financeiras. Não fique focando sua mente em problemas materiais, mas use esse grande poder mental para transformar sua vibração em algo mais próspero e abundante. Foque no seu poder de transformar qualquer situação para melhor.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

As relações são o foco da mudança mental e emocional de hoje. Expressar o que sente pelo outro será um alívio para as limitações de si próprio. Sair um pouco da rigidez do ego e se permitir acolhimento pelo outro também será fundamental para que assuma toda a sua integridade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu fogo interno arde hoje na capacidade de fazer o mundo material funcionar. Se acolha em seu trabalho e nas tarefas rotineiras, assim como nos cuidados com a saúde. Limitações emocionais devem ser transcendidas. Ponha a mão na massa. Deus não está lhe punindo; você é quem precisa entender que se sabota muitas vezes, não permitindo fluidez emocional ou se culpando por erros passados. Trabalhe, ame e realize agora.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu fogo interno arde na sua expressão criativa e única. Seus padrões de pensamento passam por uma transformação para que você escute mais a própria essência. Limitações sociais ou vindas de grupos ou amizades tóxicos devem ser curados. E isso se dará através da expressão de sua audácia e coragem.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com