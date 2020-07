Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sexta-feira, 31/07/2020) para seu signo

A cura pelo ser

O Sol em Leão faz um trígono a Quíron em Áries. O dia de hoje traz clareza sobre dores e feridas relacionadas à autoexpressão. Nos é facilitado entender onde deixamos de nos apoiar, de sermos genuínos e autênticos naquilo que somos. A energia de hoje traz libertação da expressão de nossa essência através da cura do senso de personalidade. Ousadia e coragem libertadoras.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua criatividade pede expressão! Viver a vida com coragem e autenticidade te fortalecerá no seu senso de personalidade, te auxiliando a usar o ego de maneira saudável. Romances, brincadeiras, festa, tudo aquilo que você fizer colocando seu coração te fortalecerá. Faça sua luz brilhar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu senso de domínio do próprio espaço é muito mobilizado hoje. Se dar espaço, físico e/ou emocional é muito importante. Um olhar mais sábio e curativo sobre as próprias emoções traz libertação. A busca criativa pelo próprio lar e raízes traz fortalecimento da individualidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua capacidade de se comunicar com autenticidade está em alta hoje. Fale a partir do coração, seja audacioso e honesto na comunicação. Seu senso comunitário e de amizade lhe mostra que os melhores amigos e grupos são aqueles nos quais você pode ser você mesmo e falar abertamente o que sente.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu senso de valor próprio e de capacidade de gestão criativa do mundo material estão em alta. A busca por mais autonomia financeira e material está facilitada também pelo reconhecimento de sua capacidade de autoridade firme e assertiva. Use a força do seu espírito para vencer no plano material.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu regente, o Sol, tem lhe aumentado o brilho e força criativa. O trígono com Quíron em Áries te relembra de fortalecer seu ego como uma ferramenta de expressão saudável de sua essência espiritual. Momento de curar as feridas da ação e força de vontade, pois seus potenciais estão plenos, carecendo da sua iniciativa.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua necessidade de maior autonomia e assertividade emocional estão em alta. Este período é excelente para te colocar em contato com questões emocionais que precisam de resolução. Busque criatividade na área espiritual, faça suas orações, meditações e práticas que lhe auxiliem a entender feridas, especialmente aquelas ligadas ao afetivo e sexual e naquilo que tange sua individualidade e desejo nesta esfera.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua consciência coletiva está em alta. Use sua criatividade para contribuir com os amigos, causas coletivas, ecológicas e planetárias. Feridas ligadas às parcerias são também mobilizadas, mas lembre-se de tantas outras pessoas que precisam da sua luz agora. Autonomia social.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua criatividade te faz brilhar na sua carreira, no uso de sua autoridade e no comando de sua vida. Você está mais em evidência e agora é um excelente momento para tomar as rédeas de seu trabalho e vida. Feridas ligadas às rotinas, prestação de serviços, trabalho e saúde são mobilizadas para que você possa superá-las e ter autonomia justa no mundo material.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas qualidades de sabedoria, fé, expansividade, alegria, otimismo e impulso estão altamente mobilizadas pelo Sol em Leão. Viva sua fé, creia profundamente, pois seu dom de inspirar as pessoas é necessário neste momento planetário. Isso curará medos ligados à autoexpressão, romances e criatividade. Demonstre coragem e centramento.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções mais profundas são clareadas pela passagem do Sol por Leão. Use de sua coragem e disciplina para encarar de frente todo conteúdo que precisa ser elaborado. Feridas ligadas ao passado e vida familiar são superficializados com grande potencial de resolução. Entender racionalmente o que te feriu e te fez sentir menor ou rebaixado trará cura, pois agora você pode e deve ser dono de si mesmo e de suas emoções.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua vida conjugal e de parcerias no geral tem recebido a luz leonina, trazendo criatividade e romance para as relações. A consciência do outro te completa neste momento. Mas é preciso também olhar para as feridas da comunicação, pois sua falta ou excesso podem prejudicar tais relações. Não deixe de expressar suas ideias aos outros, mas saiba fazê-lo com autodomínio. Relações que pedem honestidade e objetividade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O Sol em Leão tem te relembrado da necessidade de cuidar do mundo material, das rotinas, do seu corpo, saúde e alimentação. O tom de Leão te relembra que isso pode ser divertido e criativo. Sua relação com o mundo material deve ser criativa e expressar toda a luz da sua essência. Feridas ligadas ao financeiro e manutenção da vida material são mobilizadas para que você use melhor sua criatividade aplicada na matéria.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com