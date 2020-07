Filme conta a trajetória de sambistas de Juiz de Fora

(foto: LIMONADA/DIVULGAÇÃO)

Será lançado no sábado (1º), na plataforma do Polo Audiovisual da Zona da Mata, o documentário Vai manter a tradição – O samba em Juiz de Fora, de Carlos Fernando Cunha. Por meio do depoimento de 30 personagens, o realizador reconstrói a trajetória do samba naquela cidade. Além da memória, o filme apresenta novos nomes da cena.





Cunha recupera a trajetória de personagens como Mamão, compositor que se projetou com Tristeza pé no chão, gravada por Clara Nunes, e destaca a presença feminina no universo do samba, como a veterana Nely Gonçalves (foto) e a cantora e a compositora Alessandra Crispin, ex-participante do reality The Voice Brasil.





VAI MANTER A TRADIÇÃO

Lançamento no sábado (1º/8), às 14h, em www.poloaudiovisual.org.br. O filme ficará disponível gratuitamente por 30 dias na plataforma. Às 19h, haverá live com o diretor no YouTube (canal Polo Audiovisual).