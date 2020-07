Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quinta-Feira, 30/07/2020) para seu signo

Emoções intensas

A Lua em Sagitário faz muitos aspectos, o que nos ativa muito na área emocional, porém é preciso cuidado com tensões excessivas, especialmente num signo tão extrovertido. A quadratura a Netuno pode nos induzir a uma subjetividade aguda, na qual há o risco de interpretações errôneas. A oposição a Vênus e Nodo Norte mostra que emoções impulsivas podem ser um problema perante nossa relação com o outro. Por fim, o trígono a Lilith e Marte em Áries mobiliza nossa individualidade, mas é preciso cuidado no como liberar o que foi reprimido.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas crenças e ideais são altamente mobilizados pela Lua hoje, porém lembre-se que o caminho da comunicação pacífica lhe é requerido. Falo de uma comunicação inteligente e diplomática, o que não que dizer "ser bonzinho". Se banque, seja assertivo, mas saiba se comunicar sem precisar de agressividade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este é o momento para se bancar e não ficar tão preso na dependência dos outros. Seus sentimentos de comunhão e partilha estão mobilizados, mas você não deve tiranizar o outro. Buscar seus próprios valores com leveza e flexibilidade te fará mais íntegro consigo. Cuidado com opiniões enganosas, já que a resposta está dentro de ti mesmo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

As demandas das relações e da carreira estão altas, mas o grande caminho do momento para você é estar consigo próprio. Tome suas decisões usando sua natural capacidade reflexiva e intelectual. Compartilhe suas emoções com o outro, mas não o prenda. Saiba atender as demandas de trabalho também numa medida que seja justa para consigo próprio.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

As demandas de trabalho (doméstico ou lá fora), rotina e saúde estão lhe demandando e suas emoções podem estar intensas quanto a tal área. O ideal é que você reserve tempo para estar só, recarregar suas baterias, meditar, orar. Conversar com o divino. Atenda ás demandas materiais que sejam justas e o faça dentro dos seus limites.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você está brilhando, porém é relembrado de que nem sempre precisa ser o centro das atenções ou ficar enclausurado em si próprio. Lembre-se que somos seres sociais, precisamos de afeto e sociabilidade. Suas emoções profundas também te relembram de sair um pouco de si mesmo e viver as delícias e prazeres do amor. Saiba ser você mesmo na medida justa.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

As demandas familiares estão em alta e emoções intensas estão vindo à tona. Saiba ter um olhar mais frio e objetivo para com família, casamento e relações pessoais. Assuma sua autoridade e autonomia com racionalidade e leveza. Não digo para fugir das emoções, pelo contrário, precisa encará-las. Mas use de flexibilidade e razão para lidar melhor com tanta intensidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente está hoje repleta de pensamentos e sentimentos, talvez até demais. Tentar atender a todas as demandas de outras pessoas pode ser um stress. Saiba se voltar para a sua fé e senso de liberdade. Buscar uma paisagem relaxante, tirar um tempo para meditar ou se exercitar, tudo isso te auxiliará a não se identificar tanto com os pensamentos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Hoje você é relembrado de não dar atenção além da conta para assuntos materiais. Emoções intensas ligadas a finanças e mundo material pedem tempo. Lembre-se da beleza de sua conexão com seu mundo interior e sua natural capacidade de transmutação, capaz de mudar mesmo as realidades materiais. Seja mais generoso como puder, isto te trará cura.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua subjetividade está bem alta, assim como suas emoções. Um pouco mais de racionalidade, diplomacia e se colocar no lugar do outro te auxiliarão profundamente. Não se coloque como vítima do passado, da família ou de qualquer outra vivência emocional. Equilíbrio e razão são a ordem do dia.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Questões emocionais estão muito mobilizadas. Há uma tendência a devanear em emoções e pensamentos nem sempre fáceis. O dia de hoje te pede serviço amoroso, praticidade e conexão com a terra. Tudo isso te auxiliará a amenizar tais sentimentos. Não use vias escapistas, encare o mundo material de frente, pois ele será o seu remédio.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sentimentos intensos quanto à situação coletiva podem lhe tocar no seu subjetivo e talvez em excesso. Saiba ter discernimento de quais causas realmente valem a luta. Também é benéfico se voltar mais para sua vida pessoal, suas finanças, sua criatividade. Trabalhar a si próprio também é uma grande forma de ajudar o coletivo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Demandas profissionais podem estar lhe causando excessos emocionais. Tente não se identificar tanto com tal aspecto, voltando para a leveza e riqueza de seu mundo interno. Cuidar das raízes é muito importante para poder render frutos. Siga sua intuição e se refugie em seu mundo pessoal antes de qualquer decisão exterior.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com