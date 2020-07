Morre estilista de David Bowie

(foto: Toshifumi Kitamura/AFP)

Famoso por suas criações extravagantes, o japonês Kansai Yamamoto (foto), que desenvolveu o figurino do cantor David Bowie, morreu de leucemia aos 76 anos. O anúncio foi feito ontem (27), mas o falecimento ocorreu na terça-feira (21). O estilista chamou a atenção com o guarda-roupa criado para Ziggy Stardust, icônico personagem de Bowie. Também trabalhou com Elton John e Stevie Wonder, entre outras estrelas da música.



Nascido em 1944 em Yokohama, Kansai Yamamoto cursou engenharia antes de se dedicar ao design de moda. Foi o primeiro estilista japonês a realizar um desfile em Londres. Misturava temas nipônicos, muitos deles inspirados no teatro kabuki, com elementos pop, como brilhos e cores fortes.









(foto: Valerie Macon/AFP)



CORONAVÍRUS

Katy Perry adia casório





A cantora Katy Perry e o ator Orlando Bloom (foto) não vão mais se casar este ano. A cerimônia foi cancelada pela segunda vez, devido à gravidez dela em meio à pandemia do novo coronavírus, de acordo com o jornal britânico The Sun. Em março, Katy usou o clipe de Never worn white para divulgar que espera um bebê. Na cena final, ela aparece em um belo vestido branco, mostrando a barriguinha. Em abril, o casal anunciou que espera uma garota, informando também que pretendia se casar no Japão, em cerimônia restrita a amigos e família.



PICASSO

OPERAÇÃO DELICADA





Dois imensos murais de gravura a partir das obras de Pablo Picasso foram retirados, na segunda-feira (27), de um edifício em Oslo, que será demolido. Embutidas em grandes estruturas metálicas, as duas obras, gravadas em concreto pelo norueguês Carl Nesjar, foram movidas muito lentamente, a menos de 1 km/h, em um veículo especialmente adaptado. Por enquanto, os dois murais ficarão em um depósito, informou a Statsbygg, empresa pública norueguesa encarregada do trabalho. O mural Os pescadores representa três homens arrastando os peixes capturados para seus barcos, enquanto A gaivota traz o pássaro com as asas abertas comendo um peixe.





SEM CENSURA

HAMILTON DE HOLANDA





Nesta terça (28), Hamilton de Holanda, um dos instrumentistas mais talentosos do Brasil, será o convidado do programa Sem censura, que começa às 14h, na TV Brasil. Ele vai falar de dois discos inéditos que está preparando, com a participação do compositor mineiro João Bosco e do sanfoneiro Mestrinho. Outro tema do programa é o curso de música que Hamilton ministra a distância, pela internet. O artista vai conversar, via Skype, com o apresentador Maurício de Almeida.





SÉRIE

EL CHAPO





Nesta terça (28), às 22h, o canal A&E apresenta episódio inédito da série El Chapo, que conta a história do mexicano Joaquín Guzmán (papel de Marco de La O), um dos traficantes mais poderosos do mundo. Esta noite, ele está determinado a fazer do Cartel de Sinaloa a organização mais potente da América. Para isso, alia-se a Don Sol, candidato a presidente do México, e articula o fim do cartel comandado pelos irmãos Avendaño.





Lives do dia





FALA, WASHINGTON

(foto: Instagram/Reprodução)



O cantor e compositor Compadre Washington (foto), ex-integrante da banda É o Tchan, conta um pouco sobre sua carreira, revela como enfrenta os desafios da pandemia e fala sobre suas expectativas em relação ao carnaval de 2021. Alexandre Vaz vai mediar o bate-papo e os fãs poderão enviar perguntas. A live está marcada para as 19h desta terça (28), pelo Instagram(@spybat).





VAMOS DANÇAR?





Promovida pela dançarina Mariana do Rosário e com participação especial da atriz e bailarina Fernanda de Freitas, aula ao vivo será transmitida nesta terça (28), às 20h, no Instagram do Grupo Corpo (@grupo_corpo). O projeto busca incentivar o público, independentemente da idade, a se exercitar e a se aventurar

no mundo das coreografias.





LADY STYLE





A coreógrafa Polly Costa revela o que a levou a escolher a dança como profissão e explicará os segredos do estilo “lady style” da bachata. O público poderá fazer perguntas e a conversa será mediada por Rafaela Nasser. A live será realizada nesta terça (28), às 19h30, no Instagram (@rafaelanasser).