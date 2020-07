Valter Hugo Mãe e Adriana Varejão dialogam sobre arte

(foto: Gomes/divulgação) foto) e Adriana Varejão participam do terceiro episódio da série Diálogos, do Instituto Inhotim, comandado por Antonio Grassi, neste sábado (25), às 11h, nas páginas do museu no YouTube, Facebook e Instagram. A conversa entre o escritor português e a artista plástica brasileira vai girar em torno de cultura e meio ambiente. Valter Hugo Mãe, nome de destaque da literatura contemporânea portuguesa, será apresentado a Adriana, cuja galeria no Inhotim e diversas séries de trabalho impactaram o escritor em sua visita ao museu, em outubro de 2018. O resultado deverá ser, segundo o Inhotim, um bate-papo interdisciplinar entre a literatura e as artes plásticas, uma trazendo referência à outra, expandindo os modos de compreensão. Valter Hugo Mãe () e Adriana Varejão participam do terceiro episódio da série Diálogos, do Instituto Inhotim, comandado por Antonio Grassi, neste sábado (25), às 11h, nas páginas do museu no YouTube, Facebook e Instagram. A conversa entre o escritor português e a artista plástica brasileira vai girar em torno de cultura e meio ambiente. Valter Hugo Mãe, nome de destaque da literatura contemporânea portuguesa, será apresentado a Adriana, cuja galeria no Inhotim e diversas séries de trabalho impactaram o escritor em sua visita ao museu, em outubro de 2018. O resultado deverá ser, segundo o Inhotim, um bate-papo interdisciplinar entre a literatura e as artes plásticas, uma trazendo referência à outra, expandindo os modos de compreensão.





DOSE DE TERROR

EXORCISTA: O INÍCIO





Neste sábado (25), o filme Exorcista: O início será exibido, às 21h20, no A&E. Estrelado pelo ator sueco Stellan Skarsgard, o longa mostra que, alguns anos antes de o padre Lankester Merrin salvar a alma de Regan MacNeil, ele se encontrou com o demônio Pazuzu, no Leste da África. A produção conta a história da batalha inicial do padre com Pazuzu e a redescoberta da fé pelo religioso. Também estão no elenco os atores Izabella Scorupco e James D'Arcy.





ZEZÉ POLESSA EM COMÉDIA ON-LINE

NÃO SOU FELIZ, MAS TENHO MARIDO

(foto: RODRIGO CASTRO/DIVULGAÇÃO)



Zezé Polessa, que após 10 anos retorna com a montagem da peça Não sou feliz, mas tenho marido (foto), encerra a primeira edição do projeto Palco Instituto Unimed-BH em Casa, neste sábado (25), às 20h30, direto do Teatro Claro Rio, com transmissão ao vivo pelos canais no YouTube do Sesc em Minas (SescemMinasGerais), do Teatro Claro Rio (TeatroClaroRio) e pelo Canal 500 da Claro. A comédia é uma adaptação do livro homônimo da jornalista argentina Vivianna Gómez Thorpe e conta a história de Viviana, casada há 27 anos, na noite de autógrafos para o lançamento de seu livro. Inquirida pelos jornalistas, ela começa a refletir sobre seu casamento, enfocando de maneira ácida e bem-humorada os anseios e desafios pertinentes a uma relação matrimonial.





DIA DOS AVÓS

COMEMORAÇÃO Virtual

(foto: Pablo Bertola/DIVULGAÇÃO)



A Casa Fiat de Cultura preparou para este domingo (26), Dia dos Avós, programação on-line especial. Às 10h, haverá contação de história com a escritora Júlia Medeiros (foto), autora do livro A avó amarela, vencedor do Prêmio Jabuti 2019. Às 11h, o Encontros com o Patrimônio deste mês recebe Tatiana de Azevedo, diretora-executiva do Museu dos Brinquedos. Ela conversa com a historiadora Ana Carolina Ministério sobre o tema “De avós para netos: heranças e tradições dos brinquedos”. Os dois encontros serão transmitidos pelo YouTube da Casa Fiat de Cultura. Para participar, basta se inscrever no site Sympla. Toda a programação é gratuita. Mais informações: www.casafiatdecultura.com.br.





FENÔMENOS

METEOROLÓGICOS





A série Inexplicável: com William Shatner aborda os mistérios mais intrigantes que têm desconcertado a humanidade. O episódio inédito desta semana mostra que o planeta Terra apresenta fenômenos climáticos incríveis. Entre eles: uma casa que se esquiva da trajetória de um tornado, chuva que cai do céu como sangue e raios que perseguem pessoas dentro de uma residência. O programa vai ao ar neste sábado (25), às 21h30, no History.





VIDA DE ESTRELA

WHITNEY HOUSTON





Dirigida por Angela Bassett, a cinebiografia Whitney será exibida neste sábado (25), às 22h, no Lifetime. O filme aborda o relacionamento entre a cantora Whitney Houston e o compositor Bobby Brown – desde o primeiro encontro, o namoro e o tumultuado casamento. O casal enfrentou dificuldades enquanto lidou com as consequências da fama e da fortuna trazidas pela ascensão meteórica da artista.





PRINCESAS MILIONÁRIAS

MEGHAN E HARRY









LIVES

Elza Soares (foto) vai estender as comemorações de seu aniversário de 90 anos na live Elza in Jazz, transmitida em seu canal no YouTube, neste sábado (25), às 21h, data em que se comemora o Dia da Mulher Negra no Brasil. Ontem (24), a cantora lançou a música Negão negra, com participação de Flávio Renegado e que será cantada ao vivo pela primeira vez no show de hoje. A playlist inclui sua versão de Juízo final lançada no mês passado e outros sucessos que marcaram sua carreira, como Maria da Vila Matilde e Meu guri. O aniversário de Elza é sempre comemorado em duas datas: 22 de julho, dia do seu nascimento que consta na sua carteira de identidade, e 23 de junho, data que consta em seu documento quando foi emancipada.

BELL MARQUES E WESLEY SAFADÃO (foto: Fábio Cunha/divulgação)

Bell Marques realiza live com transmissão pelo YouTube (www.youtube.com/bellmarquesoficial) neste sábado (25), às 19h, ao lado de Wesley Safadão (foto). Os músicos celebrarão, em cima de dois trios elétricos, a história do Fortal – Festival de Música de Fortaleza. O show reunirá os principais sucessos dos anfitriões, e Bell matará as saudades do evento que neste ano não será realizado, por causa da pandemia do novo coronavírus. Neste domingo (26), o Smithsonian Channel exibirá o especial Princesas americanas milionárias: Meghan e Harry, às 22h. A produção explora a história da atriz Meghan Markle, tomando como base a trajetória de outras mulheres norte-americanas que entraram para a realeza, como Grace Kelly e Rita Hayworth. O programa também discorre sobre personagens menos conhecidas: caso de Frances Work, a bisavó da princesa Diana.