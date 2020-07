Nick Cave e Björk cobram R$ 100 por show virtual

O show que Nick Cave transmite hoje em seu canal no YouTube foi gravado pelo diretor de fotografia de A favorita (foto: Fotos:Divulgação) O cantor e compositor Nick Cave exibe hoje o concerto que gravou solo no Alexandra Palace, em Londres, em junho passado. Sem plateia presente, o show Idiot prayer: Nick Cave alone será composto por versões ao piano de Cave com os Bad Seeds e “raridades que os fãs vão ouvir pela primeira vez”, segundo texto divulgado sobre a apresentação.





O início da transmissão está previsto para as 19h (horário de Brasília) no canal do YouTube do cantor. A gravação foi feita por Robbie Ryan, diretor de fotografia dos filmes A favorita (2018), de Yorgus Lanthimus, e História de um casamento (2019), de Noah Baumbach.





Diferentemente das múltiplas lives promovidas diariamente desde o início da pandemia do novo coronavírus, a de Nick Cave terá transmissão única e exclusiva. Os ingressos custam US$ 20 (cerca de R$ 100).





Para aguçar os fãs e incentivar a venda de ingressos, o músico australiano divulgou, também no YouTube, um vídeo de pouco mais de um minuto em que aparece tocando a faixa Galleon ship, presente em seu disco mais recente, Ghosteen (2019).





No vídeo, Nick Cave aparece sozinho, ao piano, em uma grande sala minimamente iluminada com uma luz rosa, rodeado de partituras musicais.





Björk também se prepara para entrar no universo das lives. Nos próximos dias 9, 15, 23 e 29 de agosto, a cantora e compositora vai se apresentar na Harpa Hall, em Reykjavík, capital da Islândia.





As apresentações contarão com a presença do público e a venda de ingressos será revertida para ONGs que lutam por causas feministas no país. Além disso, na segunda-feira (20), Björk anunciou que os quatro shows serão transmitidos on-line por meio da plataforma de streaming Dice. Os ingressos serão a 15 libras (cerca de R$ 100).





Cada show contará com um repertório distinto, contemplando assim diferentes álbuns e fases da carreira da artista. Além disso, ela será acompanhada pela Orquestra Sinfônica da Islândia e pelo coral Hamrahlí.





IDIOT PRAYER: NICK CAVE ALONE AT ALEXANDRA PALACE

Nesta quinta (23), às 19h no YouTube

Ingressos: US$ 20

Informações: link.dice.fm/9MfRJzBJB7





BJÖRK ORKESTRAL - LIVE FROM REYKJAVÍK

9, 15, 23 e 29 de agosto, às 17h pela plataforma DICE

Ingressos: £ 15 (o pacote com as quatro apresentações está sendo vendido à £ 45) Informações: icelandairwaves.is/buy-tickets