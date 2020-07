Antonio Fagundes participa de live nesta segunda

(foto: Reprodução)







Nesta segunda-feira (20), Antonio Fagundes (foto) conversa com Afonso Borges e com o ator Rodolfo Vaz na edição virtual do Sempre um Papo, às 18h, com transmissão ao vivo no YouTube e Facebook do projeto. Fagundes estreou como ator em 1963, aos 15 anos, na peça A ceia dos cardeais. Na Rede Tupi, fez sucesso nas novelas Mulheres de areia e O machão. Começou a atuar na Rede Globo em 1976, na telenovela Saramandaia. A partir daí, atuou em inúmeras novelas e séries, com destaque para Carga pesada, Mundo da lua, Dancin' days, Corpo a corpo, Vale tudo, Rainha da sucata, O dono do mundo, O rei do gado, Terra nostra e Velho Chico. Participou de dezenas de filmes, sendo os mais recentes O Grande Circo Místico e Contra a parede. Atuou e produziu diversos espetáculos teatrais, sendo os mais recentes Vermelho, Tribos e Baixa terapia. Com Baixa terapia, sucesso de crítica e público, Fagundes ficou três anos em cartaz, antes de a pandemia suspender as apresentações nos palcos do país.

TERESA CRISTINA

CANTA NOEL





Depois do sucesso de Teresa canta Cartola, a cantora lança seu novo trabalho, com direção musical de Caetano Veloso, homenageando um dos maiores e mais importantes artistas da música popular brasileira. No show Teresa Cristina canta Noel: Batuque é um privilégio, o eterno poeta da Vila Isabel é o segundo grande compositor escolhido por Teresa Cristina no que será uma trilogia em homenagem aos grandes sambistas do Brasil. O espetáculo será exibido nesta segunda-feira (20), às 21h, no Bis. No repertório, vários sucessos, entre eles, Com que roupa, Feitio de oração e Gago apaixonado.

GRAZIELA ANDRADE

LIVRO INFANTIL





Tic-Tic: o elástico invisível do coração fala sobre distanciamento, amor e saudade. Lançado pela Acolá Editora, a obra de Graziela Andrade se inspira na relação dela com a filha de 2 anos (foto). Na história, a mãe de Liz revela um “segredo” para que elas possam se distanciar

sem tristeza, principalmente quando a menina vai para a escola. Trata-se de um elástico invisível nascido no coração delas e que, assim, permite que elas possam ir e vir com a garantia de não se perderem uma da outra. As ilustrações, em aquarela, são da artista portuguesa Maria Rocha e criam uma atmosfera sensível que conversa com a fantasia e alegria das crianças. Informações no Instagram: @graandrade e @acolaeditora.

CULTURA INDIANA

MIRA, A DETETIVE DO REINO





A série Mira, a detetive do reino estreia nesta segunda-feira (20), às 19h15, no Disney Junior. Situada na terra fictícia mágica de Jalpur, inspirada na Índia, a produção apresenta a ousada, engenhosa e observadora Mira, uma garota nomeada pela rainha para o cargo de detetive real. Criada para crianças de 2 a 7 anos e suas famílias, a história segue os passos da protagonista junto ao seu amigo príncipe Neel; sua criativa prima Priya e os engraçados e amigáveis mangustos Mikku e Chikku, enquanto embarcam em aventuras divertidas e mistérios não resolvidos que estimulam o pensamento crítico e o raciocínio dedutivo nos pequenos. A série será exibida de segunda a sexta-feira, sempre no mesmo horário.

INTERIOR DE PORTUGAL

SONHO E DESTINO





A segunda temporada da série Sonho e destino está no ar no Mais Globosat. Às segundas-feiras, às 21h30, o casal apaixonado por viagens Gisella Depiné Poffo e Fernando De Borthole compartilha suas experiências com informação e dicas de programas para curtir a dois o interior de Portugal. São cinco episódios. O programa é dedicado a casais que buscam destinos para uma fuga a dois, compartilhando lugares, hotéis, bares, restaurantes, passeios e experiências. O Parque Nacional Peneda Gerês, as Aldeias do Xisto e o Passadiços do Paiva, em Arouca, recheiam o roteiro da produção.

O SHOW DA LUNA

SEXTA TEMPORADA





O universo inspira perguntas. Depois de viajar por tantos lugares na Terra com seus pais, Luna, Júpiter e Cláudio vão explorar o espaço. A família agora vai morar em uma estação espacial. Nesta segunda-feira (20), às 19h30, a nova temporada da animação brasileira O show da Luna estreia no Discovery Kids. Serão 26 episódios.

AEROPORTO ROMA:

BATALHA CONTRA O CRIME





Um dos maiores sucessos de audiência da National Geographic está de volta em nova temporada. Aeroporto: Roma estreia nesta segunda (20), às 22h30, no canal por assinatura. A produção mostra o dia a dia das forças de segurança nos aeroportos mais importantes do mundo e, nos novos episódios, o cenário principal é a porta de entrada da Itália e um dos pontos de maior tráfego dentro do Espaço Schengen: o Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci de Roma, também conhecido como Fiumicino. Nos primeiros programas, a polícia antidrogas italiana investiga um homem que diz viajar sozinho por amor; um suposto exportador de vinho e um estudante de teologia que fala que quer visitar o Vaticano, mas antes de realizar seu sonho terá

que passar por um

AUMENTA O SOM

BLITZ NO CIRCO VOADOR





Para celebrar o Mês do Rock, o Canal Brasil exibe o show Blitz no Circo Voador, às 18h, nesta segunda-feira (20). A apresentação foi no palco da icônica casa de espetáculos, no Rio de Janeiro, berço do nascimento de grandes bandas do rock brasileiro. A banda liderada por Evandro Mesquita retorna ao local onde ressoaram seus primeiros acordes para tocar sucessos como Você não soube me amar, A dois passos do paraíso e Mais uma de amor

(Geme geme).