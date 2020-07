Eventos de inverno em pleno verão

A paulista Campos do Jordão transferiu seu festival artístico de julho para janeiro (foto: Guia Turístico On-line/Reprodução %u2013 6/7/17)



O 51º Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, previsto originalmente para ocorrer em julho de 2020, será realizado entre 2 e 31 de janeiro de 2021. O nome será mantido, apesar da realização no verão, e o evento seguirá as linhas de programação do ano passado, com um eixo clássico e outro popular/sinfônico, com a participação da Orquestra Jazz Sinfônica. O orçamento total previsto é de R$ 5,6 milhões.

A partir de janeiro, a parte pedagógica voltará a ocorrer em Campos do Jordão – nas últimas edições, ela havia sido transferida para São Paulo em uma tentativa de diminuir os custos com hospedagens e alimentação dos alunos. O festival em nova data não anula a realização de edição seguinte do evento também em julho de 2021.

Estão previstos para janeiro 110 concertos em sete palcos – incluindo um novo auditório do Parque Capivari, que passou a ser administrado pela iniciativa privada. De acordo com os organizadores, 80% das apresentações serão gratuitas. O objetivo é que todos os concertos sejam transmitidos pela televisão, pelo rádio ou pela internet. Na programação estão previstos programas que incluem de sinfonias de Beethoven a obras de compositores brasileiros.

Na área pedagógica não está prevista nenhuma ação digital para 2020. Segundo Fabio Zanon, coordenador artístico e pedagógico do evento, chegou a ser discutida uma edição virtual, que acabou abandonada. O festival, gerido pela Fundação Osesp (Orquestra Sinfônica do estado de São Paulo), prevê a presença de 230 bolsistas e de 70 professores em um total de 1.600 horas de aulas. Duas novidades são o retorno da classe de composição e a criação de um curso específico para big bands. (Agência Estado)