Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sábado, 18/07/2020) para seu signo

Refletindo emoções

A Lua Minguante faz conjunção a Mercúrio em Câncer. O dia leva nossa mente para o mundo emocional, nos fazendo refletir e verbalizar aquilo que sentimos. Será preciso conciliar emoção e razão para se chegar numa síntese adequada. Conteúdos inconscientes podem querer se expressar agora, portanto use de seu senso crítico e racionalidade para expressar o que sente da melhor maneira.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Emoções ligadas ao passado lhe permeiam a mente, assim como temas ligados à família, lar, imóveis e tudo o que diz respeito à sua intimidade. Será preciso uma boa dose de racionalidade para se fazer escolhas ligadas a tais áreas. A necessidade de recolhimento mental também será grande, te pedindo espaço para uma análise subjetiva. Verbalize seus sentimentos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente estará muito ativa, porém mais na subjetividade. Temas passados podem vir à tona para serem reelaborados. Conversas antigas ou memórias tomam o mental. Sua comunicação estará mais voltada para as emoções, portanto foque no que quer expressar claramente para evitar desentendimentos ou interpretações errôneas. Pense com mais sensibilidade e use palavras acolhedoras.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Temas ligados ao mundo material lhe pedem atenção. Objetos com valor sentimental lhe tocarão mais o coração. Também será preciso ter um olhar mais carinhoso para seu entorno: cuide de sua casa, suas plantas, faça uma boa comida. Expresse seu amor através de ações práticas. Temas ligados a negociações passadas também podem ressurgir, lhe pedindo um olhar mais objetivo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua necessidade de se expressar está em alta; a Lua, seu regente, lhe faz mais sensível que o habitual. Mercúrio entra na equação trazendo o ímpeto de comunicar seus sentimentos. Pode ser uma comunicação direta, mas também pode se traduzir em ações e gestos que demonstram todo o amor que tens para dar. Conversas sobre o passado podem trazer cura e entendimento. Olhe para suas emoções com objetividade, mas sem perder de vista a amorosidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Temas ligados ao espiritual te pedem atenção. Conversar com alguém sobre tais temas, buscar boas leituras e tentar entender melhor essa faceta invisível da vida trarão gratificação hoje. Também aqueles temas ligados ao inconsciente, como psicologia, auxiliarão a decifrar suas emoções e questões internas difíceis. Se é um artista, aproveite a energia de hoje para alçar voos no reino da criatividade, resgatando sua inspiração e colocando em prática todas essas possibilidades.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções e memórias ligadas a amizades e vivências em grupos permeiam sua mente. Aquilo que não foi dito e expresso pede que assim o faça agora. Pode encontrar muito acolhimento em braços amigos agora. Ao se comunicar com grupos, use de sua sensibilidade e acolhimento. Permita-se o apoio de seus amigos verdadeiros, pois serão como uma família.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente e emoções passam muito pela vida profissional. É um bom momento para se repensar quais rumos tem tomado neste âmbito. Expressar um pouco mais da sua sensibilidade pode ser um trunfo, te angariando mais visibilidade. Usar da autoridade de suas emoções idem. Questões ligadas a figuras de autoridade femininas também são trazidas à tona para esclarecimento.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua mente intuitiva está ainda mais ativa que o normal. Visões grandiosas lhe permeiam a mente, além de possibilidades múltiplas de expansão. A necessidade de se sentir acolhido em sua fé pelo divino é alta, assim como a comunicação. Se permita esse diálogo com Deus, professando seus sentimentos em oração. Memórias sobre vivências felizes também te fortalecerão.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Emoções profundas lhe vem à mente. Nem todas são tão fáceis de lidar, mas lembre-se de sua fé e otimismo para vencer. Questões ligadas a heranças, bem conjuntos, morte, sexualidade e emoções reprimidas podem vir à tona para serem trabalhadas. a integração de tais emoções pela mente racional promoverá grande cura e senso de completude. Permita a expressão de sua intensidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Questões afetivas das parcerias surgem em sua mente pedindo resolução. Pode ser algo subjetivo, mas também algo trazido pelo outro. Mesmo que não seja sua zona de conforto, se permita a livre expressão emocional nas relações. Questões ou pessoas do passado podem ressurgir, portanto será preciso aquele misto de razão e emoção para se tirar o melhor da situação.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O mundo material lhe pede atenção. Suas emoções em relação ao seu trabalho, colegas de serviço, seu corpo e ambiente doméstico estão em alta. Situações passadas mal resolvidas pedem resolução. Mas lembre-se de usar da sua sensibilidade em tais situações. Cuide com mais amor do seu trabalho, da maneira como presta serviços, cuida do corpo e do lar. Acolhimento material.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua necessidade de expressar seu afeto e verbalizar suas emoções toma o centro do palco. Mas aqui você é relembrado que expressão emocional que vale à pena é aquela que vem da consciência e do coração. Memórias românticas e/ou da infância podem trazer maior senso de segurança em si mesmo. Se acolha, cuide bem de si mesmo e expresse quem você é realmente.