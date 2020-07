Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quarta-feira, 15/07/2020) para seu signo

Mudança facilitada

A Lua Minguante em Touro faz um trígono ao stellium (Júpiter, Saturno, Plutão e Pallas) em Capricórnio. Se ontem tivemos de nos esforçar mais para acolher as mudanças, hoje elas fluem com relativa facilidade. O elemento terra nos permite que tais mudanças sejam mais sólidas, coerentes e consistentes. O olhar sobre as emoções pede mais aterramento e abertura às possibilidades.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

As profundas mudanças em sua carreira e senso de autoridade facilitam uma mudança no olhar para seu senso de valor próprio. Esses desafios profissionais te relembram de provar o seu valor na medida certa, seja lutando por isso, seja se reavaliando e deixando situações opressoras irem embora. Mudanças de atitude no trabalho podem te beneficiar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A transformação profunda pela qual passa seu sistema de crenças te permite hoje maior cuidado para consigo mesmo e um olhar mais livre e cheio de possibilidades. Se permitir expandir seus horizontes te facilita mudar sua atitude perante a vida. Lembre-se de se cuidar e se acolher mais, aumentando seu senso de fé e otimismo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

As profundas transformações na sua área afetivo-sexual te permitem melhor conexão com seu lado espiritual e psíquico. Viver a sexualidade também é uma forma de viver a espiritualidade. Deixe ir velhos tabus e preconceitos, se permita a possibilidade de exploração dos reinos emocionais e sutis na sua vida, se reconectando a si mesmo e à vida.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Profundas transformações ocorrem no seu senso de parceria, casamento e sociedade. Não se prenda a estruturas rígidas, mas se permita maior flexibilização. Amor e amizade podem funcionar muito bem no mesmo pacote, pois o/a parceirx pode e deve ser seu amigx também. Também é importante deixar ir visões que a sociedade tem sobre as suas relações, afinal o julgamento mais importante é o seu e não o dos outros.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua vida material tem sofrido transformações importantes. Seus hábitos e rotinas, além do cuidado com a saúde, tem sido reformulados. Obrigações de trabalho que sufocam o seu bem estar e saúde são questionados. Alguns aspectos de sua vida profissional precisam ser adaptados para que seu bem estar seja pleno.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A vida tem te impulsionado para fora de sua zona de conforto, te pedindo que se arrisque mais, tenha mais fé e confiança. As profundas transformações na sua autoexpressão, nos romances e relações te pedem que deixe ir velhas crenças rígidas. Nem tudo tem que ser como um manual de instruções, portanto deixe a vida te surpreender com boas novidades.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Transformações emocionais e familiares profundas te auxiliam no processo de desapego emocional. Pode ser uma mudança de lar, a perda de entes queridos ou simplesmente a necessidade de reconhecer as próprias emoções. Seja como for, o momento te pede entrega para a vida, se permitir fluir mais emocionalmente. Fortaleça sua capacidade de amar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Mudanças profundas em suas idéias estão a todo vapor, te pedindo mais flexibilidade ao pensar. Tais mudanças afetam a maneira como você enxerga o outro. Conceitos rígidos sobre relacionamentos podem ter afetado suas parcerias, mas agora é preciso um olhar mais amoroso e livre. Se permita a verbalização do que sente.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua vida financeira e material tem passado por um intenso burilamento. Valores antigos já não lhe servem, pois a vida te convida a usar de criatividade para renovar sua vida material. O novo senso de valores que nasce agora te pede mudanças em sua rotina, trabalho e saúde. A fé no seu valor próprio pede desapego e renovação, abrindo portas para novas possibilidades de trabalho mais ricas e alinhadas a quem você é de verdade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O stellium (conjunção de planetas) no seu signo te mobiliza profundamente a ter fé em si mesmo, se permitindo a queda de velhas barreiras que impediam a livre expressão do ser. Isso pode mobilizar sua área dos romances e relações próximas, te trazendo mais liberdade perante o outro. Sua personalidade pode e deve se expressar de maneira mais criativa e livre.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

As profundas transformações espirituais e emocionais em sua vida te pedem libertação de velhos padrões. Um olhar para além das convenções do mundo material te permite olhar para a vida familiar com mais desapego. Também a compreensão de motivações inconscientes te liberta de mágoas e ressentimentos antigos, caso você se disponha a encarar tal processo com maturidade e realismo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Transformações profundas na vida social, com grupos e amizades tem lhe pedido um senso de realismo e maturação para saber lidar com pessoas. Isso facilita hoje a sua capacidade de comunicar sua verdade com calma, firmeza e centramento. Você pode e deve saber escolher quem você coloca no seu círculo íntimo, evitando relações tóxicas. Sua luta por um mundo melhor também pede comunicação sábia.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com