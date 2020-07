'El Chapo' estreia segunda temporada no A&E

EL CHAPO

A segunda temporada da série El Chapo estreia nesta terça-feira (14), às 22h, no A&E. A produção narra a história de um dos maiores traficantes de drogas do mundo, Joaquín "El Chapo" Guzmán – interpretado pelo ator mexicano Marco de La O (Rambo: Até o fim). Nos novos episódios, El Chapo escapa da prisão após oito anos, determinado a fazer do Cartel de Sinaloa a organização mais poderosa do país. Aliado a Don Sol – uma autoridade do governo que pretende ser presidente – e ao DEA (o departamento antidrogas americano), o chefão do tráfico mexicano planeja tomar o controle de todo o comércio de drogas em uma guerra. Começa um derramamento de sangue irracional, e a morte chega à sua casa, levando seu filho mais querido. A dor alimenta ainda mais sua ambição e o leva a se livrar de seus inimigos, um por um, para se tornar o chefe mais mítico de todos. Serão 12 novos episódios que contam a vida do criminoso, condenado em 2019 à prisão perpétua nos Estados Unidos.

O escritor Ruy Castro é o convidado de Afonso Borges nesta terça-feira (14), às 18h, em mais uma edição virtual do Sempre um Papo, com transmissão ao vivo via YouTube e Facebook do projeto. No bate-papo, o escritor falará de seu mais recente livro, Metrópole à beira-mar. A obra, que tem como cenário o fervilhante Rio de Janeiro, entre o carnaval de 1919 e a Revolução de 30, revela uma cidade em convulsão tanto nas artes quanto na praia, na ciência, na arquitetura, no futebol, na luta das mulheres, nos costumes, no sexo e nas drogas. A transmissão será pelo link https://bit.ly/2X8C3eU ou @sempreumpapo.

O especial Os Simpsons vão viajar será exibido nesta terça-feira (14), às 19h, no Fox Channel. Os episódios seguem no ar até sexta-feira (17), sempre no mesmo horário. Entre os destinos contemplados estão a icônica passagem da família pelo Brasil, além da capital norte-americana, Washington, as megalópoles Nova York e Tóquio (Japão), um safári na África, Toronto (Canadá) e Coreia do Sul.





Estão abertas as inscrições para o 15º Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, que será realizado de 3 a 10 de dezembro. A expectativa é que o evento seja realizado presencialmente. Esta edição será de tripla celebração: 15 anos de fundação do festival, 60 anos do filme Aruanda, que dá nome ao evento paraibano, e os 90 anos de nascimento de Linduarte Noronha, diretor do filme. Poderão ser inscritos longas e curtas-metragens de todo o Brasil, além de curta universitário de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) e filme publicitário, este último apenas para a Paraíba. As inscrições poderão ser feitas até 11 de agosto pelo www.festaruanda.com.br.

(foto: Animal PlaneT/DIVULGAÇÃO) Os grandes felinos selvagens e o fascínio que os cerca são tema da programação de julho do Animal Planet. Nesta terça (14) e nas próximas – 21 e 28 de julho – o canal exibe programação temática com seleção de episódios dedicados aos animais selvagens. Leopardos pescadores vai ao ar hoje, às 18h50. O especial conta a história de uma fêmea e seus filhotes, uma família de felinos que luta para sobreviver nos campos do Botswana ao lado de leões e hienas. A competição por comida é difícil e, se quiserem prosperar, os leopardos precisam aprender uma nova habilidade: a pesca. Dinastias e os Reis da selva são os próximos episódios.

Personalidades negras da cultura brasileira terão destaque no especial Faixa preta, que o canal Música Multishow (youtube.com/multishow) no YouTube exibe a partir desta terça-feira (14), às 20h. Sob o comando de MC Rebecca, a atração abordará temas como música, cotidiano, beleza, relacionamento e sexo, sempre com um tom leve, dançante e divertido. Ao todo serão oito episódios.