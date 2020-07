Com filmes e séries, viaje para lugares incríveis sem sair de casa

Durante o isolamento social, filmes e séries são ótimos instrumentos para viajar sem sair de casa. Com suas histórias inspiradoras, paisagens exuberantes e retratos de novas culturas, as produções transportam os espectadores para diferentes países e períodos históricos. Obras em cartaz no streaming da HBO (HBO GO), como Sex and the city 2 (foto), passam por Paris, Singapura, Abu Dhabi e outros destinos. Confirma abaixo a seleção:

SEX AND THE CITY 2 (Abu Dhabi)

Enquanto lutam contra as pressões da vida e do amor, Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Samantha (Kim Cattrall) e Charlotte (Kristin Davis) se unem mais uma vez para uma viagem inesquecível. Desta vez, para Abu Dhabi, onde o ex-namorado de Samantha está liderando um novo projeto.

MEIA-NOITE EM PARIS

(Símbolos da capital francesa)

Na comédia romântica de Woody Allen, Owen Wilson interpreta Gil, um roteirista de Hollywood que, frustrado com seu trabalho, sonha em ser um famoso escritor. De férias em Paris com sua noiva, ele conhece grandes nomes da literatura e das artes. Todos os dias à meia-noite, eles levam Gil a uma viagem ao passado, desvendando diferentes épocas da história intelectual da capital francesa e visitam cenários icônicos, como o Palácio de Versalhes e o Museu Rodin.

MY BRILLIANT FRIEND (Nápoles)

Adaptação da tetralogia da escritora Elena Ferrante, a série segue a história de Elena Graco e Rafaella "Lila" Cerullo, duas mulheres de Nápoles cuja amizade muda constantemente à medida que vivem a infância e a adolescência em uma Itália pós-guerra. Tem cenas gravadas na icônica Piazza dei Martiri e nas praias da paradisíaca ilha de Ischia.

PODRES DE RICOS (Singapura)

Rachel Chu é uma professora americana que namora com Nick Young há algum tempo. Quando ele a convida para ir ao casamento de seu melhor amigo, em Singapura, esquece de avisar à namorada que, como herdeiro de uma fortuna, ele é um dos solteiros mais cobiçados do local. Destaca a cultura, tradição e riqueza da elite da cidade.

ANTES DO PÔR-DO-SOL

(Paris romântica)

Jesse (Ethan Hawke) e Celine (Julie Delpy), que se conheceram por acaso em uma viagem de trem nove anos antes, reencontram-se em Paris para esta sequência de Antes do amanhecer. Prestes a partir para Nova York, Jesse passa sua última tarde na cidade com Celine em cenários românticos da capital francesa.

SOB A TORRE EIFFEL (Interior da França)

Matt Walsh (VEEP) estrela esta comédia romântica no papel de Stuart, um homem que, em meio à crise da meia idade, se apaixona por Rosalind (Dylan Gelula), filha de 24 anos de sua amiga. Envergonhado, ele parte para o interior da França, onde a vida lhe apresenta a encantadora proprietária de um vinhedo.

O JARDIM DE BRONZE (Buenos Aires)

A vida de Fabián e Lila Danubio mudará para sempre quando Moira, a filha de 4 anos do casal, desaparece sem deixar vestígio. Não há motivo, pistas ou testemunhas. A série é inspirada no best-seller El jardín de bronce, de Gustavo Malajovich, e tem Buenos Aires como cenário.

DESTINO: SALVADOR (Capital baiana)

A série traz o olhar de estrangeiros que vivem em Salvador sobre temas como amor, violência, barreiras culturais e diferenças religiosas. As narrativas ficcionais são contadas na língua nativa de cidadãos da Lituânia, México, Portugal, Moçambique, Alemanha e França. Entre as locações estão a Ponta do Humaitá, a Praia do Rio Vermelho, o Teatro Castro Alves e as tradicionais ruas da capital baiana.





BOM NEGÓCIO

O SÓCIO

O History exibirá mais um episódio da sétima temporada de O sócio nesta segunda-feira (13), às 21h30. A produção mostra Marcus Lemonis resgatando empresas da falência. Com grande habilidade para fazer negócios, ele está disposto a investir milhões de dólares do próprio bolso para tirar os novos sócios da ruína. No entanto, quando Lemonis oferece uma solução, existem apenas duas alternativas: aceitá-la por completo ou desistir da parceria.

FENÔMENOS PARANORMAIS

CAÇADORES DE FANTASMAS

VIIH TUBE

PRIMEIRO LONGA

(foto: Edmar Martins/DIVULGAÇÃO)



Com mais de 10 milhões de inscritos no YouTube e 14 milhões de seguidores no Instagram, Viih Tube (foto) lançou recentemente nas plataformas on demand o seu primeiro longa, ViihTube: Amiga do inimigo. O filme, escrito por Viih Tube e Bruno Alcântara, e produção da Brasilera Digital, é continuação da websérie Em prova, que teve mais de 90 milhões de visualizações no canal oficial da artista. De volta ao Colégio Recanto, no papel de Bia, a protagonista expõe um grande problema da nova geração: o anonimato nas redes sociais.

Sucesso em 2004, nova versão de Caçadores de fantasmas começa a ser exibida nesta segunda-feira (13), às 23, no A&E. Na série, um dos membros originais do elenco está de volta: Grant Wilson, que também é produtor-executivo. Com uma nova equipe, eles investigarão casos e ajudarão pessoas que lidam com fenômenos sobrenaturais inexplicáveis. Grant e seu time vão buscar a verdade por trás de supostas assombrações e contarão com o apoio de especialistas forenses, arquivos históricos e tecnologias modernas.