Wesley Safadão e Xand Avião se unem em live

WESLEY SAFADÃO E XAND AVIÃO





Wesley Safadão e Xand Avião (foto) decidiram atender ao pedido dos internautas e realizar a live do projeto Tamo Junto, levando para a transmissão ao vivo toda a energia dos shows apresentados em conjunto pelos artistas e que já arrastaram multidões pelo Brasil. O encontro entre Safadão e o comandante da nação aviãozeira será neste sábado (11), a partir das 20h, nos respectivos canais oficiais dos artistas no YouTube. No repertório não faltarão hits do EP Vem X ai, de Xand Avião, e do DVD WS em casa 2, de Wesley Safadão. O humor não ficará de fora. O comediante Tirullipa, que já virou personagem nas transmissões, estará à frente da diversão. A live vai arrecadar alimentos e insumos para o Beach Park, que mantém projeto social nas comunidades de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.





SIMONE





Desde o início da pandemia, Simone (foto) tem se apresentado aos domingos. De seu apartamento, no Rio de Janeiro, a Cigarra se conecta com o seu público, dando show de música, alegria e empatia. Amanhã (12), às 18h, a artista relembra canções que há muito tempo não interpreta, canta músicas inéditas na sua voz e sucessos que marcaram sua carreira. Sozinha com o violão ou usando bases pré-gravadas, enviadas por músicos com quem trabalhou, Simone faz os 47 anos de sua trajetória musical caberem em uma hora de transmissão. Apresentação pelo canal Arte 1 e nas redes sociais da cantora.





RODRIGO TEIXEIRA E JAMES GRAY





O produtor Rodrigo Teixeira e o diretor James Gray fazem live neste sábado (11), às 19h, no Instagram da RT Features (@rtfeatures). Os dois trabalharam juntos no último filme de Gray, Ad Astra, protagonizado por Brad Pitt, e estão em desenvolvimento do novo longa Armageddon time, com Robert De Niro, Anne Hathaway e Cate Blanchett. O filme é baseado em memórias de infância de James Gray, uma história de amadurecimento que explora amizade e lealdade. Além dos longas, o produtor e o diretor vão abordar a dinâmica de trabalhar juntos, como se dá o processo de produção e como são feitas as escolhas para que os filmes aconteçam.



ANGELA RO RO





Angela Ro Ro (foto) está no Festival #CulturaEmCasa neste sábado (11), às 21h30, em live transmitida pela plataforma de streaming #CulturaEmCasa (www.culturaemcasa.com.br). Compositora da maior parte do seu repertório, Ro Ro também brilha sendo intérprete de autores como João Donato, Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso e Cole Porter. O passeio musical da artista vai do blues ao bolero, do romântico ao rock.



NERD ROCK





Comandada pelo apresentador Marcelo Forlani, a Superlive Nerd Rock será realizada neste domingo (12) e contará com nomes como Sepultura, David Ellefson (Megadeth), Titãs, Angra (com uma homenagem a André Matos), os Mutantes, Matanza Ritual, Nando Reis (foto), Torture Squad, Far From Alaska e Leela. O objetivo é arrecadar fundos para profissionais do mercado musical que tiveram suas rendas comprometidas por conta da pandemia do coronavírus, A transmissão, a partir das 18h, será pelo youtube.com/omeleteve.





ENTÃO, BRILHA!





Um dos mais tradicionais blocos de carnaval de BH, o Então, Brilha! promove a partir deste sábado (11), às 18h, a série de lives Palavra de mulher, que será transmitida no Instagram do bloco. A mulher será a protagonista de vários bate-papos organizados pela cantora e compositora do bloco, Michelle Andreazzi, e abordará temas relevantes à sociedade, sobretudo os que tangem o universo feminino.



41 POEMAS CONTRA

LANÇAMENTO





A Germina Literatura & Arte e Edições CemFlores lançam neste sábado (11) o e-book 41 poemas contra, do poeta Carlos Barroso. A miniantologia, com poemas verbais e visuais, videopoemas, registros de instalações e outros trabalhos de arte contemporânea do autor, será disponibilizada, gratuitamente, no site da Revista Germina Literatura & Artes (www.germinaliteratura.com.br).





TADEU FRANCO

SHOW ON-LINE COMUNHÃO





Comunhão, canção que Tadeu Franco (foto) gravou com Milton Nascimento e Simone, dá nome ao novo show do cantor e compositor mineiro neste sábado (11), às 16h, com transmissão no canal do artista no YouTube e pelo Canal Universitário/TV Promove. No repertório, sucessos e inéditas de artista de Teófilo Otoni.





AS RAINHAS DO GOSPEL

FILME





Produzido por Queen Latifah, Mary J. Blige e Missy Elliott, o filme As rainhas do Gospel estreia neste sábado (11), às 20h30, no Lifetime. O filme é a cinebiografia autorizada das integrantes do The Clark Sisters, que venceram o começo de carreira humilde, marcado por abusos, perdas, rejeição, traição e rivalidades, até alcançar a fama internacional como ícones da indústria musical e se tornar o

grupo feminino de gospel mais vendido da história.





PROIBIÇÃO MUSICAL

DOCUMENTÁRIO





O filme They will have to kill us first estreia neste sábado (11), às 19h, no Canal Brasil. O documentário mostra que, em 2012, jihadistas assumiram o controle do Norte do Mali, impondo uma das mais duras interpretações da lei islâmica nos últimos anos e, crucialmente para o país africano, proibindo a música. Então, artistas desafiam os extremistas islâmicos. A direção é de Johanna Schwartz.





DOSE DE AÇÃO

FORÇA DE PROTEÇÃO





Neste sábado (11), o A&E exibirá o filme Força de proteção, às 21h20. Na trama, Philippe é um veterano de combate que passou os últimos três anos lutando no Iraque. Por sua experiência, ele é contratado pelo ex-campeão mundial de pesos-pesados Wayne Barclay para ser guarda-costas dele e da sua família. Porém, as coisas se complicam quando o boxeador suspeita de que sua irmã, Tamara, está começando a se envolver com Philippe. Os atores Jean-Claude van Damme, Razaaq Adoti e Vivica A. Fox estão no elenco.