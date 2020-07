Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sábado, 11/07/2020) para seu signo

Emoções intensas

A Lua entra na fase Minguante em Áries, nos pedindo que sejamos quem somos, mas com sabedoria e no tempo certo. Saber a hora certa de se colocar. Ela faz conjunção a Marte, Quíron e Lilith, o que mostra que nossa carga emocional pode estar alta e sobrecarregada, portanto cuidado. Use da sabedoria da Minguante para saber usar essa faceta com sabedoria. Quíron fica retrógrado hoje, o que nos obriga a encarar nossas feridas de falta ou excesso de personalidade e assertividade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu signo hoje está muito mobilizado. Aprenda a ter controle sobre suas raivas e a canalizá-las como força e assertividade. Sentimentos intensos precisam ser encarados com mais leveza. Não leve tudo para o lado pessoal, mas aprenda a enxergar com sabedoria onde não foi autêntico e não lutou por si mesmo. Você está no controle de sua vida, lembre-se disso, portanto não culpe o externo por problemas que foram gerados dentro de si próprio.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Muitas raivas inconscientes são mobilizadas hoje. Questões antigas, porém não resolvidas, podem ressurgir para que sejam trabalhadas. Um bom processo terapêutico, meditação e oração podem te ajudar muito. Seja honesto para com suas próprias emoções. Canalizar sua espiritualidade como força e determinação também será algo muito terapêutico. Encare de frente seus medos e feridas para que sejam curados.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua relação com amizades e grupos é testada hoje, pois você precisa usar de sabedoria para ser quem é, mesmo perante pressão social. Lembre-se que você não precisa concordar com a maioria. Também que não será menos amado pelas pessoas por ter opiniões diversas. Outro ponto importante é lembrar que tem poder de escolha quanto a quem você quer se relacionar de verdade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

As pressões de trabalho e carreira podem lhe trazer emoções intensas, mas é preciso maior frieza e distanciamento. Lembre-se de não levar para o lado pessoal questões puramente profissionais. Também lembre-se de ser autêntico, de se colocar no seu lugar profissional de direito. Também pode ser que tenha de exercer mais autoridade e traçar limites justos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua vontade de aventurar estará alta. Mas talvez possa estar tão alta que você queira ser agressivo para romper barreiras, portanto cuidado. Um pouco de bom senso e moderação podem ajudar muito. Também não queira impor suas crenças ao outro, saiba respeitar o limite do outro. Se bem usada, a energia de hoje te auxilia a ter segurança em quem você é na medida certa e te auxilia a alçar novos voos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções profundas estão falando alto hoje. Não as reprima, mas tente entender as suas motivações. Entenda os motivos de suas frustrações emotivas. Ser útil não quer dizer ser servil ou subserviente. Talvez você tenha se deixado de lado por um senso de eficiência exagerado. Se reconectar às suas emoções de maneira sábia vai te curar e te livrar de um grande peso.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O outro pode te instigar com suas emoções intensas, mas lembre-se de utilizar sua natural diplomacia e capacidade de temperança para lidar bem. Se essas emoções intensas partem de você, tente entender onde deixou de ser você mesmo para agradar o outro, se fez mediações que te lesaram ou te fizeram se rebaixar. Encontre a temperança nas relações e o equilíbrio justo para si mesmo e para o outro.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua rotina e trabalho te demandam bastante hoje, mas saiba usar de discernimento e sabedoria. Você pode tender a querer fazer tudo de uma vez, mas isso nem sempre é benéfico. Aprenda a fazer as tarefas rotineiras no seu tempo. Também use de sabedoria para não exigir do seu corpo além de seus limites. Trate seu corpo e saúde com equilíbrio.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu brilho natural se expressa hoje muito forte. Mas cuidado para não cair numa egolatria inapropriada. Use de sabedoria para saber o que vale ou não à pena expressar. Nem toda briga vale o esforço, portanto saiba bem a hora de lutar por algo e a hora de se recolher. Os romances também estão em alta, mas cuidado com atos impulsivos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua vida familiar pode trazer raivas suprimidas à tona, mas tenha muito cuidado na forma como expressa essa energia. Lembre-se de que você é uma individualidade à parte, por mais que faça parte de uma família. Saiba se colocar no ambiente familiar e nas suas relações íntimas com hombridade e centramento e não de maneira impulsiva.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente está fervilhando de idéias, mas também com raivas mal canalizadas. Saiba a hora certa de responder, pois nem toda provocação merece resposta. Aprenda a se expressar conforme aquilo que acredita, sendo franco e honesto, mas sem precisar de agredir os outros com suas palavras. Pensar por si só é um aprendizado importante para hoje.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas raivas ligadas ao mundo material precisam ser olhadas com objetividade. Estar encarnado, ganhar dinheiro, se sustentar e esperar o tempo das coisas é algo necessário, mesmo que se sinta impaciente. Também é preciso sabedoria para expressar seu valor próprio e divulgar seus talentos. Canalize essa força toda para fazer algo de concreto.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com