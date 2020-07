Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Terça-feira, 07/07/2020) para seu signo

Conectados ao coletivo

A Lua Cheia no signo de Aquário nos traz potencial pleno em doação afetiva para o coletivo, mas sem pieguices. Estamos emocionalmente conectados à necessidade de socializar, pertencer a grupos, fortalecer amizades, lutar pelo bem estar das pessoas e do planeta. Como essa Lua não faz aspectos a outros planetas, pode ser que tal necessidade não esteja de acordo com outras demandas da vida, o que nos exigirá mais para termos tais vivências.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua vida social te chama, mesmo em tempos de pandemia. Mas, como sua área da tecnologia e vida virtual está ativa, nada melhor do que se conectar com os amigos virtualmente. Uma necessidade de ser progressista e fazer algo inusitado pode ser grande, porém será um tanto desafiador. Seu regente, Marte, continua lhe pedindo autonomia, força e individualidade, mas sem se esquecer daqueles que precisam da sua força e liderança.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua carreira te chama, demandando-lhe bastante, porém outras áreas de sua vida podem estar em conflito com essa necessidade. Há uma segurança em fazer seu trabalho bem feito e colher os frutos disto. Sua visibilidade está maior, pois você está dando o melhor de si e também mostrando mais do seu subjetivo no mundo lá fora. Seja ousado na projeção profissional.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua conexão com seu senso de fé está em alta. No seu caso, a fé precisa ser algo raciocinado, com lógica e senso. O lado científico te mostra muito do divino também. Sua necessidade de expansão está grande, porém pode conflitar com outras demandas em sua vida. Se permita filosofar, fazer uma viagem pelo reino das idéias e da abstração.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seus sentimentos mais profundos são mobilizados hoje, mas seu olhar deve ser racional, objetivo e frio. Não se identifique muito com as emoções, mas tente analisar como se fosse “alguém de fora”. A necessidade de conexão afetiva e sexual também está num clímax. Outras áreas da vida podem te demandar, mas não deixe de fazer essa análise emocional.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

As relações e parcerias estão em alta na sua vida hoje. Talvez tenha que lidar com emoções alheias, ou então como estas afetam as suas próprias. Lembre-se de ter um olhar mais objetivo para com o outro, afinal todos nós temos defeitos e somos imperfeitos. Outras demandas de sua vida podem te tomar tempo, mas lembre-se de tirar algum tempo para a Vicência com o outro.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções te pedem que você faça o que faz melhor: organizar, trabalhar, cuidar da vida material e suas demandas, otimizar, limpar, etc. As demandas do mundo material te pedem análise objetiva para que não te sobrecarregues. Mesmo o mais esforçado trabalhador precisa respeitar seus limites. Saiba usar da racionalidade para dar o melhor de si hoje.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu lado criativo e romântico está em potencial pleno. Você faz isso, porém, com uma boa dose de racionalidade e objetividade. Esteja seguro de quem você é e o que quer da vida. Mesmo que outras demandas te chamem, lembre-se de expressar sua criança interna, seu lado aventureiro, divertido e criativo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua conexão com suas raízes, passado, família e ancestralidade estão em potencial pleno. Lembre-se de viver sua vida íntima e seus desejos pessoais, mesmo que outras áreas te demandem hoje. Seu potencial de uso do magnetismo está pleno para mobilizar aquilo que seja seu objetivo. Lembre-se de olhar para os sentimentos com mais objetividade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente está plena de idéias e conceitos, muitos deles bem intuitivos, daqueles que “brotam na cabeça”. Se permita esse fluxo de idéias, pois bons insights estão vindo. Um olhar mais fraternal para quem está à sua volta também é importante. Contatos com irmãos, primos, tios, vizinhos em alta. Mesmo que outras áreas te demandem, lembre-se de tirar um tempo para fazer seu brainstorming, boas leituras e observar sua mente.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Hoje seu potencial de viver o mundo material e seus prazeres está em alta. Mesmo que esteja muito ocupado com questões nada fáceis, ainda sim tire tempo para relaxar, cuidar de si mesmo, do seu corpo. Uma boa comida, massagem, perfumes e aromas, contato com plantas, etc. Tudo isso pode te aliviar da intensidade do momento e te trazer segurança e objetividade emocional.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Cheia no seu signo solar (ou ascendente) te traz criatividade da união das polaridades masculina e feminina, trazendo necessidade de expressão criativa. Suas emoções estão ativas de maneira nada usual, já que você tende muito ao lado racional. Permita que essa sensibilidade te abra mais a nível emocional, deixe seu subjetivo te guiar.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções hoje te levam para sua área natural: sonhos, inconsciente, mundo espiritual e místico. Seu potencial de conexão com a sua criatividade e expressão artística estão em alta. Sua capacidade de devoção, caridade, abnegação e sacrifício também, mas lembre-se de encarar tudo isso com um bom senso de racionalidade e objetividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com