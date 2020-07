Cine Brasil promove mostra de filmes on-line

Mormaço, de Marina Meliande, será o primeiro filme disponibilizado, a partir de amanhã (foto: Vitrine Filmes/Divulgação)

O Cine Theatro Brasil adere ao modelo de exibições de filmes on-line a partir desta segunda-feira (6), com o lançamento do Box Cine Brasil. “Ele é uma espécie de extensão do projeto Segunda no Cine, que promovia uma exibição semanal com encontros presenciais que a gente não consegue mais realizar por causa da pandemia”, afirma Azevedo, curador das mostras de cinema do Cine Theatro Brasil Vallourec. O Cine Theatro Brasil adere ao modelo de exibições de filmes on-line a partir desta segunda-feira (6), com o lançamento do Box Cine Brasil. “Ele é uma espécie de extensão do projeto Segunda no Cine, que promovia uma exibição semanal com encontros presenciais que a gente não consegue mais realizar por causa da pandemia”, afirma Azevedo, curador das mostras de cinema do Cine Theatro Brasil Vallourec.





O projeto propõe a disponibilização semanal e gratuita, mediante cadastro no site do Cine Brasil, de filmes contemporâneos. A ideia, segundo o curador, é “pensar o cinema de hoje”. Além de divulgar os filmes, a iniciativa promoverá debates com diretores, atores e críticos, a cada 15 dias.





O lançamento do Box Cine Brasil ocorrerá às 20h de hoje, com uma live da qual participam Renato Silveira e Raquel Gomes, do site Cinematório, Daniel Queiroz, da Embaúba Filmes, além de Azevedo e Camila Lana, produtora do projeto.





O ciclo que abre a programação chama-se Dentro do Lado de Fora. “São filmes com personagens que estão refletidos no exterior das narrativas, como se o pano de fundo fosse eco do interior dos personagens”, diz o curador.





Mormaço (2019), de Marina Meliande, será o primeiro título disponibilizado, a partir desta terça (7) até o próximo dia 13. Bacurau (2019), de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, Divino amor (2019), de Gabriel Mascaro, Branco sai, preto fica (2015), de Adirley Queirós, são os demais filmes da programação. “É um projeto em constante mudança. Se alguém tiver algum filme e quiser que entre para o projeto, pode me passar e vou analisar”, diz Azevedo, que oferece para contato o endereço eletrônico rodrigoriosazevedo@gmail.com.





*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes