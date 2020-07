Como divertir as crianças na quarentena? Veja dicas aqui

Território do brincar, que estreia neste sábado, às 12h10, na TV Cultura, retrata a cultura da infância de comunidades rurais, indígenas, quilombolas e dos sertões (foto: TV cultura/divulgação)

Manter crianças em casa (e felizes) durante o período de isolamento social é uma tarefa árdua. Na ausência de programas ao ar livre, pais e mães recorrem à programação de TV, ao streaming e a serviços digitais para entreter os pequenos. Com público e audiência fiéis, emissoras, plataformas on-line e organizações artísticas e de ensino aumentaram a produção de conteúdos infantis nos últimos meses, aliando tecnologia e educação. “A educação é necessária e não pode parar por causa de um incidente desse”, alerta Marcelo Xavier, mineiro de 71 anos, vencedor de quatro prêmios Jabutis. O escritor é um entusiasta das novas tecnologias. Segundo ele, o processo educacional deve se adaptar à nova realidade. “Quando utilizamos a tecnologia pelo lado positivo, é incrível. Ela faz parte do novo e a criação precisa disso”, constatou.





Na telinha, a TV Cultura lançou recentemente nada menos que 10 atrações infantojuvenis com conteúdo educativo. Experimentos extraordinários, SOS Fada Manu, Rev & Roll, Cocoricó e Babu e as corujinhas são alguns deles. Neste sábado (4), a emissora estreia mais três atrações: Brinquedonautas, Território do brincar e Sushi e além. Na primeira atração, cinco crianças viajam pelo mundo a bordo de um fantástico Zeppelin brinquedoteca. Já em Território, o casal de documentaristas Renata Meirelles e David Reeks retratam a cultura da infância de comunidades rurais, indígenas, quilombolas, litorâneas e de grandes metrópoles e sertões. E, para manter a chama das Olimpíadas acesa nos pequenos, o canal exibe ainda Sushi e além, baseada no best-seller Sushi and beyond, de Michael Booth. Na produção, que mistura animação e live action, uma família britânica viaja para o Japão para descobrir se um ocidental poderia realmente começar a entender a cultura, mitos e desejos por trás da comida japonesa.





O Museu do Inhotim disponibiliza iniciativa para manter as crianças ocupadas com atividades de colorir. A segunda edição do projeto Inhotim para Colorir foi inspirada na botânica do espaço e estimula os pequenos a utilizarem a criatividade para preencher os desenhos em branco. Um arquivo com as figuras está disponível gratuitamente para download na web. O instituo ainda incentiva os pequenos a compartilharem o resultado da brincadeira nas redes sociais.





O Cefart, instituição de ensino vinculada à Fundação Clóvis Salgado, oferece semanalmente um curta-metragem indicado para o público infantil, além de sugestões de atividades, brincadeiras e curiosidades referentes ao filme e ao universo do cinema. O projeto Cineminha Online está disponível no fcs.mg.gov.br/cineminha-online/.





Outra instituição que reserva parte da programação dedicada às crianças é o Memorial Vale de Minas Gerais. Em seu canal no YouTube, Eu, criança, no Museu, está disponível uma série de atividades gravadas no espaço, antes do período de isolamento social, incluindo apresentações musicais, teatrais, performances e ações que envolvem o universo infantil. A playlist Oficina para crianças traz especialistas ensinando os mais novos a fazerem objetos criativos com materiais de fácil acesso. Sacolas, marcador de página, fuxico, bandeiras decorativas e lanterna de origami são alguns dos adereços criados nas videoaulas.





O Museu dos Brinquedos apresenta várias “dicas brincantes para fazer em família”. As máscaras africanas e os rituais, Brincadeira de ritmo: dançando com o outro, Brincando com ar: avião de papel e bolhas de sabão, Histórias dos brinquedos e contos da Vó Luiza, a detetive do brincar, são algumas das produções que a instituição exibe em seu canal na quarentena.





Animações com Ziglo & Groco, personagens do Giramundo, são publicadas no canal de YouTube da companhia mineira. A trilha sonora das produções é feita por John Ulhoa, músico da banda Pato Fu. Conteúdos sobre os Orixás, deuses das matrizes africanas, também são disponibilizados na plataforma digital com a participação dos fantoches do Giramundo.





INTERAÇÃO Já a Cyntilante Produções, companhia de teatro belo-horizontina, transmite lives quinzenalmente com personagens do universo infantil, por meio das redes sociais (Instagram, Facebook e YouTube) do projeto Diversão em Cena. A iniciativa apresenta contações de história, atividades e apresentações musicais com interação com o público. Neste domingo (5), às 16h, o clássico A Bela e a Fera será o tema da transmissão interativa. Além disso, gravações dos espetáculos da companhia na íntegra são disponibilizados no site da companhia. Para acessar o conteúdo, a taxa é R$ 20.





A série Crianças #EmCasaComSesc está no ar há pouco mais de um mês e já alcançou audiência de mais de 22 mil visualizações. Neste sábado (4), a transmissão é com Cristiano Gouveia em Pequenas histórias de cantar. No espetáculo ao vivo transmitido pela internet, ele apresenta contos e histórias cantadas de sua autoria, inspiradas em fábulas, histórias da tradição oral, causos e cantigas do Brasil e do mundo.A apresentação começa ao meio-dia, na página do Sesc Ao Vivo no Instagram e no canal do Sesc São Paulo no YouTube. Além disso, curtas infantis são disponibilizados gratuitamente na plataforma Sesc TV. Josué e o pé de mexerica, Viagem na chuva, Guida e Silêncio e sombras são alguns filmes disponibilizados.





O projeto infantil O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar traz semanalmente videoaula de danças, apresentadas pelo coreógrafo Jonathan Miranda. As canções falam do ambiente marinho e os animais que habitam o fundo do mar. Oficinas de como tocar a música do show no violão e de como fazer um tubarão-martelo de meia também são publicados no canal. Em outro vídeo, Cláudio Fraga, ator e idealizador do projeto, conta curiosidades do seu personagem, Capitão Jack.





ASAS DA LEITURA Se as opções são muitas, Marcelo Xavier, entretanto, adverte que deve haver equilíbrio nessa relação entre educação e tecnologia. “É muito importante apresentar tanto as soluções tecnológicas quanto as artesanais e manuais para não criarmos robozinhos.” Segundo ele, a leitura é uma atividade fundamental nesse sentido. “Abre mundos para as crianças”, enfatizou. O escritor lembra que, muitas vezes, o hábito é trabalhoso, mas não deixa de ser essencial. “Se você consegue inserir a criança no universo da leitura, ela está praticamente salva”, analisou.





O escritor mineiro também ressalta o papel da arte no processo de formação dos jovens. “Quando se utiliza da arte, nesse tipo de educação, é o caminho ideal.” Para ele, crianças e adolescentes precisam entrar em contato com diversos tipos de conteúdo artístico para expandir horizontes. No entanto, isso só é possível com a percepção e influência dos pais. “Os responsáveis têm que estimular o caminho da sensibilidade e da percepção artística”, enfatiza.





