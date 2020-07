Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sexta-feira, 03/07/2020) para seu signo

Relacionar sem máscaras

Juno, a deusa dos compromissos e casamentos, se encontra muito bem posicionada no signo de Libra, nos relembrando da importância de nossos compromissos e parcerias. Todavia, ocorre hoje uma oposição a Quíron, nosso curador ferido, do outro lado do céu no signo de Áries. Nossas feridas na individualidade se deparam com as parcerias. O momento traz reavaliação de onde deixamos de ser nós mesmos em prol de compromissos assumidos e se estamos nos revelando sem máscaras nas relações. O que você é quando o outro não está por perto?

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você tem passado por um processo de curar sua assertividade e força pessoal, mas de maneira curativa, sem que isso se traduza em agressividade. Seus compromissos e parcerias também tem se demonstrado, mas o momento te pede que você repense o quanto deixou de ser você pelos outros. Se mostre mais em sua essência, compartilhe quem você é com o outro. Parceria boa tem de ser boa para os dois lados.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você tem se comprometido com suas tarefas no mundo, suas obrigações e a manutenção da funcionalidade material. Mas será que tem prestado atenção ao chamado curativo que vem das suas emoções, da sua conexão espiritual? Perceber esse lado sutil da vida te auxiliará a rever seus compromissos materiais, trazendo nova vida e significado aos seus esforços diários.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu compromisso para consigo próprio é louvável e produtivo, todavia há um chamado para que você não fique circunscrito em si próprio e naqueles que lhe são familiares. Existe um mundo de pessoas que precisam de sua luz lá fora. Um olhar de fora pode te dar insights importantes sobre si próprio e suas relações pessoais. Lembre-se que temos missões coletivas tanto quanto missões pessoais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você possui um forte compromisso com o lar, em ser um excelente cuidador e amar os mais próximos. Todavia, pode haver frustração e raiva por não estar cumprindo melhor um papel mais independente de carreira e trabalho no mundo. Lembre-se de equilibrar mais estas duas facetas de sua vida, sabendo a hora de ter mais objetividade familiar.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você tem se comprometido com suas idéias, seu ambiente e relações imediatas. Mas é preciso lembrar que tudo isso pode ser muito pequeno se comparado com as suas infinitas possibilidades de crescimento e expansão que querem se manifestar agora. O excesso de racionalidade também pode atrapalhar as boas intuições, portanto aprenda a conciliar racionalidade com fé e intuição.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu compromisso com a vida material é e sempre foi admirável. A valorização de parcerias e casamento também. Todavia, sentimentos profundos e não trabalhados estão vindo à tona. Raivas por ter deixado de ser quem é, de ter suprimido a espontaneidade e vontade pessoal, tudo isso vem te pedir cura. Momento de repensar onde tem tido valores e compromissos estagnados e aprisionantes, se permitindo mais livre expressão de si mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Juno, a rainha do Olimpo, tem te lembrado de sua natural capacidade de se relacionar, manter a unidade familiar e viver em sociedade. Todavia, pode ser que você possa ter reprimido o outro através dos excessos desta atitude. O céu te lembra que muito do seu senso de compromisso precisa ser voltado para si próprio, antes que se cobre isso do outro. Necessidade de equilibrar a equação eu-outro através de atitudes verdadeiras, mas com empatia.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Seu compromisso com o desvendar dos planos sutis, com as vivências espirituais e transcendentais tem sido forte. Todavia, o lado oposto do céu te relembra que você está encarnado, num mundo material que precisa de cuidados. O momento tende a trazer resultados práticos de seu trabalho sutil e espiritual. Sonhar é importante, mas é preciso partir para a ação prática também.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você tende a ser alguém sociável e assumir compromissos com a melhoria da sociedade e do coletivo. Todavia, se não prestar atenção às suas necessidades pessoais de estabelecer seu espaço e sua criatividade, pode se sentir frustrado. Você não precisa ser bom para todos o tempo todo. Importante voltar para si e para suas necessidades criativas neste momento.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua capacidade de se comprometer com sua carreira e seu propósito no mundo sempre foi louvável e tem sido mobilizada. Todavia, suas necessidades afetivas e pessoais podem ter sido negligenciadas no processo e isso pode gerar raiva e frustração. Se permita mais flexibilidade no trabalho, mais tempo com a família, filhos e pessoas amadas. Também se permita mais tempo de descanso e solitude. Aprenda a lidar com suas emoções e não fuja delas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu compromisso com seus idéias e visão de mundo sempre foram fortes e tem sido muito mobilizadas, porém é preciso cuidado para não ser radical em tais posicionamentos. Uma visão mais leve, flexível e pessoal tem te mobilizado para que você possa escutar outros pontos de vista. Nem tudo precisa ser resolvido a ferro e fogo. Escute o que os outros tem a lhe falar.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu compromisso com o mundo emocional é e sempre foi forte. Também o compromisso de desvendar suas profundidades e a do outro nas relações íntimas. Todavia, é preciso lembrar que você tem de estabelecer seu próprio sistema de valores. Uma dependência excessiva do outro pode atrapalhar, pois você está se fortalecendo em sua capacidade de se bancar e fazer suas próprias escolhas.

Horóscopo para 04/07/20 Brilho amoroso A conjunção de Sol e Vesta no signo de Câncer faz nosso fogo interno queimar no sentido de consciência de nossas próprias emoções e sentimentos, depurando velhas mágoas e favorecendo a cura emocional. Foco em nossa capacidade de amar incondicionalmente, num convite a expressão afetiva genuína, fluida e brilhante. A entrada da Lua em Capricórnio nos relembra que tudo isso precisa ser feito sob o prisma do realismo e maturidade. Áries Consciência e transformação de suas realidades afetivas e familiares. A percepção de seus sonhos e desejos mais íntimos toma conta. É preciso tirar algum tempo para entender conscientemente questões afetivas, emocionais e subconscientes. Busque entender suas raízes, sua ancestralidade e tudo aquilo que te torna quem você é hoje. Touro Suas idéias estarão luminosas hoje! Há um raio de consciência penetrando sua mente, te pedindo um olhar mais amoroso para si mesmo e para aqueles à sua volta. Um dia importante que te ajudará a enxergar a verdade tal qual é, tanto o lado prazerosos quanto o mais difícil. Permita padrões mentais antigos e rígidos se dissolverem para viver com mais alegria. Gêmeos Sua consciência do mundo material está em alta hoje. É preciso se lembrar que os bens materiais devem ter o propósito de gerar felicidade, bem estar e generosidade para si próprio e também para os outros. Coloque mais amor em seu ambiente, no que você faz no dia a dia. O amor pode e deve ser expresso através de cuidados e prazer. Câncer Você é convidado pelo céu a ser uma fonte de amor brilhante, incondicional e única. Seu brilho sempre esteve aqui, mas hoje há uma chama ainda mais forte queimando nesse sentido. E é o que você normalmente tem de melhor para oferecer: seu cuidado, seu amor, sua receptividade. Ponha fé na sua capacidade amorosa, pois atraímos sempre aquilo que doamos. Leão O fogo que arde em você hoje é o da entrega espiritual, da experiência mística, da conexão com realidades não materiais. É um terreno que aparenta ser impalpável, porém é muito perceptível. Se permita ser banhado em luz espiritual, se entregue ao seu mundo interno da inspiração, isso te auxiliará ainda mais nos seus processos criativos. Virgem Os grupos e amizades podem ser uma grande luz em sua vida hoje. Mas o convite aqui é para que você se abra para as pessoas e para as necessidades coletivas. Dê uma contribuição mais pessoal no mundo, na web, nos grupos dos quais faz parte. Do seu jeito único, claro. Seja um ombro amigo, se permita acolher e ser acolhido, pois a experiência será transformadora. Libra O teu fogo interno arde em direção à sua carreira, sua contribuição para o mundo. O convite é para colocar seu coração no trabalho, dando sua contribuição única. Sua capacidade para estar sob as luzes dos holofotes e ser o centro das atenções está em alta, especialmente se for pelo reconhecimento de seus esforços e capacidade profissional. Consciência de carreira e objetivos nesta área. Escorpião O terreno da fé, da expansão e dos objetivos em longo prazo te trará maior confiança e senso de propósito. Se permita expressar essa amorosidade que vem da sua conexão com o divino, da sua visão de fé que é muito fluida, maternal e acolhedora. A necessidade de buscar novos objetivos na vida será grande. Mente intuitiva e visionária em alta. Sagitário O fogo criativo arde para você na área da entrega afetiva e sexual. A necessidade de entrega e devoção na(s) relação(ões) é grande. Essa consciência divina que une amor e sexualidade lhe bate à porta. Não somente na troca sexual, mas na expressão de amor genuíno para com todos. Consciência de sentimentos profundos e capacidade de transformá-los. Capricórnio Sua consciência te pede que saia um pouco de si mesmo para buscar e vivenciar a beleza e o prazer de amar outra pessoa. Pode ser que atraia pessoas dispostas a te demonstrar mais afeto. É preciso que você esteja um pouco mais aberto para tal experiência. Você sabe dos seus limites, por isso não deve temer. Permita-se a alegria da troca. Aquário Há um grande chamado para demonstrar seu amor através do seu trabalho, do serviço, dos cuidados que pode prestar a si próprio e aos outros. O amor aqui se expressa nos detalhes, em fazer tudo ficar organizado. Um ambiente cuidado com amor vibra numa energia muito superior. Consciência também do corpo físico e dos cuidados que ele merece como seu veículo de aprendizado e evolução. Peixes Hoje seu fogo interno arde para que você seja absolutamente autêntico. Expresse quem você é com alegria, audácia e criatividade. Seu caminho é único e especial. Também envolve a necessidade de expressão genuína de seus sentimentos, portanto permita-se. Inspiração criativa em alta, necessidade de aventura e romance também. Horóscopo para 05/07/20 Eclipse Lunar em Capricórnio Ocorre hoje um Eclipse Lunar no signo de Capricórnio. A sombra projetada pela Terra encobre a Lua. Esta última simboliza o passado, portanto é um eclipse que nos encoraja a seguir em frente, buscar o futuro, deixando velhos padrões e antigas amarras. Em Capricórnio, somos chamados a ter um olhar mais progressista, ambicioso, disciplinado e maduro quanto às nossas possibilidades futuras de realização e contribuição. Áries Hora de deixar para trás restrições ligadas a trabalho e projeção. Sua riqueza interna te mostra que você pode progredir muito mais em sua carreira. Sua raiz tem sido fortalecida para que você avance cada vez mais e gere bons frutos. Este próximo período pede mais projeção pública, traz possibilidades de crescimento profissional, mas também mais responsabilidades. Touro A energia deste eclipse te pede comprometimento com sua necessidade de expansão, de ver outras paragens e possibilidades. Se comprometa com a aventura de viver! Novas possibilidades no terreno da fé, dos estudos superiores, a nível internacional. Você crê em expansão ordenada e agora a vida te possibilita isto. Gêmeos Hora de renovar sua vida afetiva e sexual, a questão dos valores conjuntos e suas próprias emoções profundas. Há uma urgência em deixar padrões emocionas desgastados serem limpos e viver algo mais emocionante e com mais sentido. Esteja aberto às novas descobertas afetivas e sexuais, ou então as redescubra em sua relação. Câncer Hora de novidades na área das relações. Se está sozinho, estará apto a atrair novas relações. Se está numa relação, o momento e de deixar os velhos padrões e reinventar essa relação, lapidando as arestas afetivas. Também promete mais projeção social. Uma busca maior por estar em contato com pessoas. Leão Há muito trabalho e obras a realizar, leonino. Sua área do serviço está em alta, sua força de trabalho também. Hora de colocar toda a sua criatividade na prática, assim abrirá novas portas. Também há uma boa motivação para cuidar do corpo e da saúde, deixando hábitos ruins para trás e aprimorando os cuidados com a saúde. Virgem Sua essência está vibrante, pulsante e te pede expressão genuína. Saia da caixinha, não se reprima, afinal o chamado deste eclipse é para você brilhar. Há uma ânsia de expressão criativa e lúdica. Tente ter aquele olhar criativo da criança observando o mundo. Fortaleça sua identidade com hobbies criativos. A área dos romances também está bem motivada, você precisa se permitir mais a liberdade de amar de maneira leve, deixe o coração falar mais alto. Libra Momento de deixar o passado no passado. Não há espaço para ficar guardando mágoas e ressentimentos, pois este eclipse te convida à emancipação emocional. Ficar dentro da própria casca será pouco, você precisa de liberdade emocional. Tenha um olhar mais objetivo para com família e tudo aquilo que lhe é familiar. Vida emocional renovada. Escorpião Momento de liberdade e expansão de idéias. Excelente para iniciar novos estudos e qualquer empreendimento comunicativo. Novos contatos podem lhe trazer oportunidades. Não se prenda a crenças limitantes, sua mente é seu veículo de poder, use-o! Comunique ao mundo quem você é (mesmo que tenha uma tendência a ser mais reservado). Deixe suas idéias claras. Sagitário Você tem trabalhado duro pela sua vida material e financeira e agora é chegado o momento da colheita, caso tenha se empenhado. Novidades na área material estão chegando, não seja avarento, mas, pelo contrário, entre no fluxo da criatividade e abundância. Canalize essa energia empreendedora para atrair ainda mais recursos, seus talentos se provarão muito úteis. Capricórnio O eclipse ocorre no seu signo solar e te relembra do que te faz brilhar: sua diligência, tenacidade, capacidade de trabalho duro, resiliência, pragmatismo e ambição. Toda a intensidade que tem sido este ano está te lapidando para que você seja sua melhor versão. A energia deste eclipse te projeta para o futuro, para o encontro do seu destino, da realização do seu propósito nesta vida. Viva seu dharma. Aquário Sua sensibilidade é aguçada por este eclipse. A consciência de sua conexão espiritual estará mais clara neste período. Esteja aberto às realidades não matérias da vida. Hora de deixar ir bloqueios psico-espirituais antigos, energia subconsciente renovada. Seu comprometimento com o espiritual trará boas recompensas agora. Peixes Este eclipse te traz uma energia bem mais progressista. Estará mais conectado aos movimentos coletivos, humanitários, ecológicos e a tudo aquilo que foge do tradicional. Novidades na área da internet e redes sociais, invista. Pode também ocorrer uma renovação no círculo de amizades, já que não estará tão tolerante com máscaras e falsidades. Clareza social. Horóscopo para 06/07/20 Nutrição espiritual Ceres entra em movimento retrógrado no signo de Peixes. Como a deusa dos grãos, Ceres nos lembra de nutrição, cuidados práticos e maternidade. Como arquétipo astrológico, sua posição mostra aquilo que nos nutre, que nos demanda cuidado, rotina e reparação. No signo de Peixes, somos relembrados que também precisamos de rituais e rotinas emocionais e/ou espirituais. O movimento retrógrado vai nos fazer refletir e buscar dentro de nós aquele alimento não palpável, que é afetivo e espiritual, mas que pode fazer tanta falta quanto o alimento físico. Áries Para você a busca se encontra realmente no terreno psíquico e espiritual. Você tem cuidado das suas emoções, do seu psicológico? Este período vem lhe lembrar que a “higiene emocional” também é importante. Sua nutrição espiritual também é importante, se permita boas doses de contato com os planos superiores. Touro Há uma grande necessidade de se nutrir de boas amizades, de gente com quem você possa trocar idéias sobre espiritualidade, suas emoções e o sentido da vida. Mas, se são relações superficiais, é provável que não estejam realmente te alimentando. Reflita nesse momento em que tipo de pessoa quer atrair para a sua vida agora. Gêmeos O quanto você tem satisfação com o seu trabalho? Sua carreira te nutre de bons sentimentos ou somente de dinheiro? Importante uma busca por uma meta que te traga tanto realização material quanto satisfação com o que faz. Algumas arestas podem ter que ser aparadas agora em sua carreira e imagem profissional para que você apresente sue melhor. Câncer O quanto sua fé te nutre e te ampara é um tema importante aqui. Suas práticas religiosas podem ser muito importantes e que agora precisam ser feitas em casa, dada a pandemia. Mas lembre-se, a conexão com o divino está em todo lugar, sua casa pode e deve ser um tempo de nutrição espiritual. Suas metas de longo prazo também podem ser aprimoradas agora. Leão É preciso viver a nutrição da troca afetiva-sexual. Essa energia criativa te auxilia a quebrar barreiras e superar obstáculos. Mas aqui você também é relembrado de prezar a qualidade e não somente quantidade. Uma troca emocional profunda te dará aquele senso de acolhimento e bem estar. Reveja o que te realiza de verdade nesta área. Virgem Suas parcerias são fonte de nutrição e apoio? Aqui é preciso rever e lapidar arestas para que a troca com o outro seja um prazer e não uma obrigação mecânica. Se permita ser cuidado pelo outro, permita que o outro se aproxime mais e expresse suas emoções. Tente aceitar mais e julgar menos. Cuidados para com a relação são uma forma de expressar amor também. Libra Sua revisão está mesmo ligada ao seu trabalho, rotina e saúde. Mas tente rever qual a qualidade emocional com que faz tudo isso. Seu trabalho deve te nutrir nos níveis mais sutis. Seu cuidado com o corpo e saúde pede sensibilidade sempre. Reveja como colocar mais amor na sua vida diária. Mais amor para com colegas de trabalho e clientes. Escorpião Você precisa se nutrir mais da sua própria criatividade e brilho. Tem trabalhado pelo seu sucesso? Por se colocar mais no centro do palco? Cuidar da própria aparência também pode te nutrir, como naquelas vezes em que se olha no espelho e se sente muito bem. Cuide mais do seu lado criativo e romântico, se permita fluir. Sagitário Será preciso rever como sua vida pessoal e familiar te nutre. Se sente amado e incluído no ambiente familiar? Se sente em casa na própria casa? Momento bom de lapidar as arestas emocionais, cuidar do próprio processo emocional, talvez com uma terapia ou abrindo seu coração para alguém que confie. Capricórnio O terreno das idéias pode ser fonte de nutrição, especialmente na busca por conhecimentos e idéias que sejam transcendentais e além do mundo material. Momento de se rever sua “nutrição mental”: tem assistido e ouvido a conteúdos ruins, de vibração baixa? Que tipo de conversas mantém? Se você engolisse as suas palavras, elas te nutririam ou te envenenariam? Lembre-se de expressar amorosidade pela sua comunicação. Aquário Os prazeres materiais podem ser uma fonte curativa e de nutrição espiritual. Estar cheio de vibração espiritual também se expressa através de boas comidas, uma massagem, aromas, toques, boas músicas, etc. Encontre o sentido que seus bens materiais e vivências sensuais te trazem. O mundo da matéria é, antes de tudo, um reflexo de nossa vida espiritual. Peixes Você está sendo questionado se está vivendo e se nutrindo de acordo com a sua Essência: amor puro, desprendido, incondicional. Você tem sido essa grande mãe espiritual, acolhedora e amorosa? Abarcar essa faceta te trará brilho e realização profundos. Este período te ajudará a encontrar dentro de si essas qualidades e trabalhar a favor delas. Horóscopo para 07/07/20 Conectados ao coletivo A Lua Cheia no signo de Aquário nos traz potencial pleno em doação afetiva para o coletivo, mas sem pieguices. Estamos emocionalmente conectados à necessidade de socializar, pertencer a grupos, fortalecer amizades, lutar pelo bem estar das pessoas e do planeta. Como essa Lua não faz aspectos a outros planetas, pode ser que tal necessidade não esteja de acordo com outras demandas da vida, o que nos exigirá mais para termos tais vivências. Áries Sua vida social te chama, mesmo em tempos de pandemia. Mas, como sua área da tecnologia e vida virtual está ativa, nada melhor do que se conectar com os amigos virtualmente. Uma necessidade de ser progressista e fazer algo inusitado pode ser grande, porém será um tanto desafiador. Seu regente, Marte, continua lhe pedindo autonomia, força e individualidade, mas sem se esquecer daqueles que precisam da sua força e liderança. Touro Sua carreira te chama, demandando-lhe bastante, porém outras áreas de sua vida podem estar em conflito com essa necessidade. Há uma segurança em fazer seu trabalho bem feito e colher os frutos disto. Sua visibilidade está maior, pois você está dando o melhor de si e também mostrando mais do seu subjetivo no mundo lá fora. Seja ousado na projeção profissional. Gêmeos Sua conexão com seu senso de fé está em alta. No seu caso, a fé precisa ser algo raciocinado, com lógica e senso. O lado científico te mostra muito do divino também. Sua necessidade de expansão está grande, porém pode conflitar com outras demandas em sua vida. Se permita filosofar, fazer uma viagem pelo reino das idéias e da abstração. Câncer Seus sentimentos mais profundos são mobilizados hoje, mas seu olhar deve ser racional, objetivo e frio. Não se identifique muito com as emoções, mas tente analisar como se fosse “alguém de fora”. A necessidade de conexão afetiva e sexual também está num clímax. Outras áreas da vida podem te demandar, mas não deixe de fazer essa análise emocional. Leão As relações e parcerias estão em alta na sua vida hoje. Talvez tenha que lidar com emoções alheias, ou então como estas afetam as suas próprias. Lembre-se de ter um olhar mais objetivo para com o outro, afinal todos nós temos defeitos e somos imperfeitos. Outras demandas de sua vida podem te tomar tempo, mas lembre-se de tirar algum tempo para a Vicência com o outro. Virgem Suas emoções te pedem que você faça o que faz melhor: organizar, trabalhar, cuidar da vida material e suas demandas, otimizar, limpar, etc. As demandas do mundo material te pedem análise objetiva para que não te sobrecarregues. Mesmo o mais esforçado trabalhador precisa respeitar seus limites. Saiba usar da racionalidade para dar o melhor de si hoje. Libra Seu lado criativo e romântico está em potencial pleno. Você faz isso, porém, com uma boa dose de racionalidade e objetividade. Esteja seguro de quem você é e o que quer da vida. Mesmo que outras demandas te chamem, lembre-se de expressar sua criança interna, seu lado aventureiro, divertido e criativo. Escorpião Sua conexão com suas raízes, passado, família e ancestralidade estão em potencial pleno. Lembre-se de viver sua vida íntima e seus desejos pessoais, mesmo que outras áreas te demandem hoje. Seu potencial de uso do magnetismo está pleno para mobilizar aquilo que seja seu objetivo. Lembre-se de olhar para os sentimentos com mais objetividade. Sagitário Sua mente está plena de idéias e conceitos, muitos deles bem intuitivos, daqueles que “brotam na cabeça”. Se permita esse fluxo de idéias, pois bons insights estão vindo. Um olhar mais fraternal para quem está à sua volta também é importante. Contatos com irmãos, primos, tios, vizinhos em alta. Mesmo que outras áreas te demandem, lembre-se de tirar um tempo para fazer seu brainstorming, boas leituras e observar sua mente. Capricórnio Hoje seu potencial de viver o mundo material e seus prazeres está em alta. Mesmo que esteja muito ocupado com questões nada fáceis, ainda sim tire tempo para relaxar, cuidar de si mesmo, do seu corpo. Uma boa comida, massagem, perfumes e aromas, contato com plantas, etc. Tudo isso pode te aliviar da intensidade do momento e te trazer segurança e objetividade emocional. Aquário A Lua Cheia no seu signo solar (ou ascendente) te traz criatividade da união das polaridades masculina e feminina, trazendo necessidade de expressão criativa. Suas emoções estão ativas de maneira nada usual, já que você tende muito ao lado racional. Permita que essa sensibilidade te abra mais a nível emocional, deixe seu subjetivo te guiar. Peixes Suas emoções hoje te levam para sua área natural: sonhos, inconsciente, mundo espiritual e místico. Seu potencial de conexão com a sua criatividade e expressão artística estão em alta. Sua capacidade de devoção, caridade, abnegação e sacrifício também, mas lembre-se de encarar tudo isso com um bom senso de racionalidade e objetividade. Horóscopo para 08/07/20 Desafios na comunicação Marte em Áries faz quadratura e Mercúrio retrógrado em Câncer. Nossa mente está muito ativa, porém é preciso cuidado com os excessos. A necessidade de se impor através da fala e argumentação está alta, porém é preciso muito cuidado, pois a comunicação pode tender não somente à agressividade, mas à expressão de conteúdos emocionais inconscientes. Melhor aproveitar o momento de retrogradação para pensar duas vezes antes de falar. É preciso sim falar a sua verdade, mas também é igualmente importante pensar no como fazer isso. Áries Sua necessidade de ser assertivo e independente está em alta neste semestre com Marte no seu signo. Hoje as questões familiares e emocionais não resolvidas podem te mobilizar, mas lembre-se de estar centrado no seu eixo antes de comunicar. Procure entender o porquê de se sentir preso ao passado, família e vida emocional. Seja justo e busque independência na medida certa. Touro Questões inconscientes mobilizam seu senso de comunicação. Ter deixado sua individualidade de lado pode gerar raivas que pedem mudanças em sua vida. Mas é preciso cautela, pois pode querer “vomitar” toda essa raiva pelas palavras. Use do bom senso e racionalidade para expressar claramente o que te irrita, o que te machucou e todas estas questões, pois o processo pode ser muito curativo se feito da maneira certa. Gêmeos Neste período em que seu regente, Mercúrio, está retrógrado em Câncer, há muita motivação para introspecção e expressão de seus sentimentos profundos. Marte na sua área das amizades te relembra que você não tem que ser “mais um na manada”, que não precisa ceder aos consensos grupais e /ou coletivos. Mas lembre-se de refletir na maneira como faz isso para não pisar nos calos alheios, use da sua natural capacidade argumentativa com racionalidade. Câncer Mercúrio retrógrado no seu signo solar (ou ascendente) tem te conectado a si próprio, sua personalidade e força pessoal. Demandas vindas do trabalho, de figuras de autoridade e de compromissos sérios podem te mobilizar na sua raiva. Lembre-se de que você precisa usar da racionalidade para lidar com tais demandas, mesmo quando são injustas. Pensar antes de falar é fundamental. Leão Sua necessidade de liberdade é aumentada por Marte hoje, porém questões emocionais e inconscientes lhe pedem atenção. Não adianta querer uma liberdade através da agressividade, pois isto não é liberdade verdadeira. Seus medos e questões emocionais pedem acolhimento e entendimento, aí sim estará apto a alçar novos vôos. Comunique tais questões emocionais com calma e usando da razão como aliada. Virgem Seu regente, Mercúrio, anda agora retrógrado pelo seu setor dos grupos e amizades, te pedindo reavaliação do que sente quanto a tais pessoas. Marte na sua área das emoções profundas te mobiliza na raiva de não ter sido autêntico perante as pessoas e ao social. Mas lembre-se de usar seu natural senso crítico e pragmatismo para clarear suas emoções quanto aos seus amigos e grupos dos quais faz parte. Mesmo válido para a internet e a sociedade da qual fazemos parte. Libra Hoje ocorre um conflito entre lidar com emoções de relacionamentos e sua carreira. Se tiver que lidar com pessoas difíceis, terá de usar de mais autoridade em sua fala. Se está numa relação, será preciso encontrar um equilíbrio entre o quanto dá atenção a sua relação e o quanto se dedica à carreira. Mas, como você é um conciliador natural, acredito que se sairá muito bem nesta demanda. Escorpião Sua rotina, trabalho e saúde te demandam bastante agora que Marte, seu regente clássico, se encontra nesta área. Mas sua mente está divagando na necessidade de liberdade, expandir horizontes, professar suas crenças e se deixar levar pela intuição. Se as demandas do mundo material parecem opressoras e você sente que perde sua liberdade, será preciso aprender a conciliar sua capacidade de servir com sua visão mais ampla. Sagitário Sua necessidade de se expressar com autenticidade e brilhar estão em alta, mas existem questões emocionais profundas que precisam ser processadas e analisadas para isso ocorrer. Uma oscilação entre otimismo e pessimismo pede conciliação e cura. Questões de valores conjuntos e sexualidade precisam ser revistas, pois sua assertividade está alta e será preciso que você seja fiel a si mesmo para dar conta de ter algo saudável com o outro. Capricórnio Questões familiares, conjugais e sociais te pedem atenção. Seu forte senso de compromisso pode ter feito com que cedesse demais ao outro em coisas que não eram da sua vontade. Será preciso lidar com a raiva acumulada, mas use de seu bom senso e pragmatismo. Mercúrio na área dos relacionamentos te pede que comunique sua verdade ao outro, mas também que saiba escutar o que o outro tem para lhe dizer. Aquário Sua mente está ainda mais ativa e assertiva com a passagem de Marte por sua área mental. Demandas do mundo material e trabalho te pedem revisão com Mercúrio retrógrado. Mas é preciso domar sua impaciência com questões que pedem atenção aos detalhes e pormenores, pois pode agir como um “elefante numa loja de porcelana”. Expresse suas idéias no trabalho e canalize sua força de ação, mas lembre-se que paciência é fundamental para se lidar com a vida prática. Peixes Sua motivação em ganhar dinheiro e agregar valor está em alta com Marte, porém você é questionado se isso está alinhado à sua essência por Mercúrio retrógrado. A expressão de sua sensibilidade precisa ser conciliada aos seus esforços no mundo material. Se conecte mais à sua essência e peça intuição para entender como funcionar melhor na área prática. Horóscopo para 09/07/20 Conexão espiritual A Lua Cheia entra em Peixes, deixando o clima emocional mais espiritualizado, emotivo, sensível, universalista e amoroso. Estamos mais fluidos, mais ligados às necessidades coletivas e menos egoístas. A conjunção a Netuno, regente do signo, aumenta ainda mais tais qualidades, nos relembrando de vibrar no amor universal, potencializando o lado artístico e mediúnico. Ceres também participa desta conjunção, nos lembrando de fazer algo prático com todo este estímulo, que sejamos úteis e de serviço. Áries Hoje é um dia de especial sensibilidade e espiritualização para você. Lembre-se de criar espaço para a análise psíquica, para as artes, para a fé mística, práticas de meditação, oração e afins. É importante aprender a integrar esse reino invisível em sua vida, fluindo numa vibração mais amorosa e abnegada. Touro Sua vida social te pede mais entrega e amor. Use da sua sensibilidade para acolher e amar seus amigos, semelhantes e pessoas necessitadas. Seu amor pela ecologia e pela preservação do planeta também te pede mais atenção. Seja como for, contribua com um pouco mais da sua sensibilidade para o coletivo. Gêmeos Expor um pouco mais do seu lado sensível e vulnerável para o mundo te fará bem. Isso te fortalece no fator humano. Exercer seu trabalho com mais amor também pode ser extremamente gratificante. Cuidado, porém, para não entrar numa vibe “workaholic”, se entregando sem limites às obrigações. Use da sua sensibilidade para saber a medida certa. Câncer Sua fé hoje está sublime, fluida e magnética. O êxtase da entrega ao divino te fará muito bem. Também sua curiosidade em entender a vida e seus significados flui bem. Se entregue a algo novo, que te permita expandir seus horizontes e resignificar a vida. Partilhe seu otimismo contagiante hoje. Leão Sua necessidade afetiva e sexual pede hoje também troca espiritual. Entendimento dx parceirx como um companheiro espiritual. Cura pela energia sexual. Esse posicionamento também pede transcendência de padrões emocionais adoecidos, se libertando de mágoas, ódios e ressentimentos que somente prendem a ti próprio. Seja fluido como a água. Virgem A relação com o outro te leva pra “fora da caixa”, pois será preciso lidar com as emoções alheias, assim como com aquelas que o outro desperta em ti próprio. Aprenda a olhar para as pessoas com mais compaixão e menos julgamentos. Aprendizado do acolhimento e amor incondicional. Seu olhar pragmático e objetivo, conciliado à expressão emocional verdadeira trará cura. Libra O mundo material te chama ao serviço amoroso, portanto não é momento para preguiça, mas para trabalhar. Use de mais sensibilidade no ambiente de trabalho, auxiliando a quem precisa. Também seus talentos artísticos pedem refinamento e utilidade prática. Sensibilidade também para ouvir seu próprio corpo, entender o que faz bem para sua própria saúde e bem estar. Escorpião Sua sensibilidade toma o centro do palco. É preciso deixar fluir os sentimentos do seu coração. Isso somente te fortalecerá. Sua expressão artística e criativa está muito mobilizada, aproveite o momento. Seu lado romântico também, se permita fluir. A expressão de seu lado mais amoroso traz carisma, magnetismo e segurança em ser a potência emocional que você já é. Sagitário Sua sensibilidade te pede introversão, algo desafiador para alguém que tende mais à extroversão. Mas esse movimento para dentro será muito recompensador, pois te conecta às suas necessidades de alma, seus sonhos e desejos mais profundos. Viva um amor desapegado também no âmbito familiar. Busca por raízes, segurança e afetividade. Capricórnio Sua mente está extremamente fluida hoje, portanto permita o fluxo natural de idéias. Muitos bons insights podem te indicar o melhor caminho. Enxergue o mundo com mais amor, expresse sua compaixão e carinho através de suas palavras, que serão um alento para quem sofre. A mente aliada à sensibilidade te levará longe. Aquário Se jogue nos prazeres da vida material. Quem disse que isso não é uma forma de espiritualização? Não digo para endeusar a vida material, mas para vivenciar as alegrias que ela pode proporcionar; isso é alimento para a alma. Cuide com muito amor e carinho do seu entorno, da sua casa, de seus bens, sua alimentação e seu corpo. Sensibilidade aplicada ao material. Peixes Seu signo solar (ou ascendente) está amplamente mobilizado hoje. Sua natural sensibilidade é potencializada e te pede receptividade, serviço e amor. Se permita viver essa conexão com este estado de amor divino, cheio de aceitação, caridade, amor universal e entrega. Sua natural sensibilidade artística e/ou mediúnica está em alta e deve ser canalizada da melhor maneira possível. Horóscopo para 10/07/20 Amor com individualidade Vênus em Gêmeos faz sextil a Quíron em Áries. O dia de hoje nos mostra que o amor pode e deve apoiar as individualidades. Estar com outra pessoa não significa que precisa ficar misturado com o outro. O amor deve ser leve e aberto ao diálogo. Aliás, diálogos construtivos trazem grande potencial de cura para as relações, especialmente hoje. Vivenciar nosso valor próprio e compartilhar isso com o mundo também será bem terapêutico. Áries Quíron em seu signo tem te pedido cura do uso de sua individualidade, força e assertividade. Hoje você é lembrado que o amor pode ser livre, leve, flexível e que não precisa abrir mão de ser quem é para vivenciá-lo. Se permita verbalizar aquilo que acredita, seus valores e desejos. Quem te ama realmente, te aceita na sua totalidade, mesmo que discorde (o que também é um direito do outro). Touro O dia de hoje te relembra que é bom fazer algo por si próprio e não somente ficar agradando os outros. Qual foi a última vez que você cuidou de si próprio, da sua aparência, do seu corpo. Sua sensibilidade precisa ser aplicada ao mundo material. Sua intuição para como fazer o mundo material funcionar, assim como para angariar mais recursos, está em alta. Gêmeos Vênus está a um bom tempo transitando pelo seu signo, te relembrando de viver o amor, a troca, os prazeres e a partilha. O contato com Quíron na casa dos grupos te fará mais generoso na partilha com os semelhantes. Doe mais do prazer e alegria que você é com o mundo! Seus amigos, grupos e público estão aguardando um pouco mais de todo esse amor que você tem vibrado. Câncer Sua busca por identidade profissional tem sido intensa e pode ter te levado a questionar muitas coisas nesta área. Mas você é relembrado por Vênus que deve confiar no espiritual e na sua sensibilidade. Seu talento de cuidar, amar e nutrir é fundamental para que você encontre o melhor caminho profissional. Leão Você tem sido estimulado por Vênus a interagir mais com amigos e grupos a partir de um senso de equilíbrio, amor e justiça. Mas lembre-se que expor suas crenças e idéias pode ser importante para melhorar tais relações. Nem todos são obrigados a concordar com seu ponto de vista, mas isso nem sempre inviabiliza as possibilidades de amizade. Virgem Seu brilho e dedicação na carreira têm sido notáveis nos últimos tempos. Mas é preciso lembrar que você também tem suas emoções, crises e dificuldades. Não é obrigado a passar uma imagem de perfeição pro mundo lá fora. Colocar um pouco mais dos seus sentimentos no trabalho pode te auxiliar muito. Saber a hora de dizer “não” para o excesso de trabalho também. Libra Você está com altas expectativas, valorizando seus conceitos e crenças pelo posicionamento de Vênus. Todavia, é preciso lembrar que o outro tem direito a ter a própria opinião e isso nem sempre tem que ser igual à sua própria. Nem tudo tem que ser uniformizado. Permitir que o outro expresse suas próprias crenças te trará liberdade. Visões diferentes podem se complementar. Escorpião Vênus tem te estimulado em sua área afetivo-sexual, te lembrando de partilhar seus talentos e valores com o outro e com o mundo. Você é relembrado que seu senso crítico e pessoal pode te auxiliar, pois nem tudo precisa e deve ser compartilhado. Compartilhar o que você tem de valor para aqueles que receberão isto bem. Praticidade aliada ao emocional profundo. Sagitário Você tem sido estimulado ao amor, partilha e cooperação. Sua vida social está em alta, mas é preciso relembrar que precisa dar sua contribuição pessoal nesta área. Sua criatividade será muito bem vinda e apreciada pelo público. O dia de hoje te propicia a descoberta que o amor pode e deve abarcar seu senso de identidade. Capricórnio Seus esforços para agregar valor ao seu trabalho, harmonizar com colegas e amor pelo serviço tem estimulados por Vênus. Mas agora você é lembrado que pode e deve dar uma contribuição mais pessoal e subjetiva nestas áreas. Você é relembrado de motivações pessoais que o fazem escolher atuar em determinada área de serviço e isso te fortalecerá. Aquário Você tem brilhado, já que Vênus transita na sua área criativa. Tem sido mesmo a alma da festa e recebido atenção. Todavia, é preciso lembrar que tem direito a verbalizar a própria opinião. Isso não diminui seu brilho, muito pelo contrário, aumenta seu carisma e senso de propósito. Algumas verdades faladas da maneira certa podem ser libertadoras. Peixes Vênus tem te motivado à cooperação, harmonia e paz no lar e nas relações íntimas. Todavia, é preciso que você expresse um pouco mais de seus valores pessoais em tais relações. Há uma motivação para que você se expresse tal qual é no meio familiar, mas com diplomacia e entendimento. Possibilidade de harmonização de questões financeiras e familiares. Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com