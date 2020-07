Confira 10 dicas de comédia romântica contra o isolamento

(foto: NETFLIX/DIVULGAÇÃO)



Neste momento marcado pelo distanciamento físico, com cinemas, bares e parques fechados, as plataformas de conversa on-line, as chamadas de vídeo e os filmes em casa se transformaram em alternativa para quebrar o isolamento social. E em tempos tão duros em meio à pandemia do coronavírus, comédias românticas seguem como uma espécie de refresco para solitários, casais ou famílias.





Mesmo com enredos beirando o clichê, elas ainda têm sido capazes de atrair audiência, ajudando a fazer rir um pouco – às vezes, até a chorar. Os scripts pouco mudam: a gatinha que se apaixona pelo popular da escola, o garoto que se encanta à primeira vista pelo garoto ou a mocinha que se esforça para conquistar o coração da mocinha. Além, claro, dos amores improváveis. Em geral, com o mesmo final feliz. Para os admiradores de plantão, segue uma lista com 10 comédias românticas do catálogo da Netflix.









(EUA, 2020, 90min, de Tyler Spindel, com David Spade, Lauren Lapkus e Nick Swardson. 16 anos. Dublado)





Em uma viagem de trabalho, Tim, que acabara de terminar um relacionamento, encontra a mulher perfeita: Missy, uma supermodelo que ri das piadas que ele conta e gosta dos mesmos livros e bebidas que ele. Incentivado por um amigo, Tim decide convidá-la para uma viagem de trabalho. Por causa do nervosismo, acaba mandando o convite para a pessoa errada. A confusão só é descoberta quando Tim embarca no avião e, no lugar da supermodelo, encontra uma garota instável com quem teve um encontro desastroso, e que, curiosamente, também se chama Missy. Com medo de que ela faça algo desesperado, decide manter a mentira e a viagem, o que resulta em muitas aventuras.









ALEX STRANGELOVE

(EUA, 2018, 99min, de Craig Johnson, com Daniel Doheny, Madeline Weinstein e Isabella Amara. 16 anos. Dublado)





O amor é complicado. A frase resume a história do personagem Alex Strangelove e os desafios e aventuras que enfrenta por causa disso. Alex está no ensino médio, é representante de turma, popular entre os amigos e namora a linda e encantadora Madeline. Mas as coisas se complicam para o protagonista quando Madeline decide que eles devem ter a primeira relação sexual. Ao mesmo tempo, ele conhece e se encanta pelo cativante Elliott, o aluno novo que não tem medo de assumir quem é e que se mostra interessado em Alex.





(EUA, 2019, 92min, de Nzingha Stewart, com Ava Michelle, Griffin Gluck e Luke Eisner. 10 anos. Dublado)





Jodi é uma garota divertida, inteligente e talentosa, mas que tem problemas de autoestima por ser a pessoa mais alta entre aqueles que conhece. Desde nova, decidiu que só se abriria para o amor quando encontrasse um homem mais alto que ela. As coisas se complicam quando Stig, um aluno de intercâmbio sueco, se muda para a sala de Judi e atrai a atenção não só da garota, mas de toda a ala feminina da escola. A chegada de Stig afeta também a vida de Jack, melhor amigo de Judi, por quem é apaixonado. Tendo que lidar com os problemas relacionados ao primeiro amor, os desafios em se aceitar e as intrigas do ensino médio, Judi vai contar com a ajuda da irmã, uma modelo, e do pai superprotetor.









DEIXE A NEVE CAIR

(EUA, 2019, 93min, de Luke Snellin, com Odeya Rush, Kiernan Shipka e Isabela Merced. 12 anos)





Uma jovem insegura em deixar a mãe doente para ir estudar longe de casa e um astro da música pop. Uma adolescente assumidamente lésbica e uma cheerleader com medo de revelar sua sexualidade para a família e amigos. Uma garota constantemente confundida com um menino por causa do modo de agir, presa na friendzone por um amigo de infância. Essas são as três principais histórias retratadas pelo filme, que se passa na época de Natal. O longa é baseado no livro de contos, de mesmo nome, dos escritores John Green, Maureen Johnson e Lauren Myracle.









NAOMI & ELY E A LISTA DE NÃO BEIJOS

(EUA, 2020, 80min, de Kristin Hanggi, com Victoria Justice, Pierson Fode e Matthew Daddario. 14 anos. Dublado)





O que fazer quando você e seu melhor amigo estão apaixonados pelo mesmo cara, que demonstra interesse pelos dois? Esse é o dilema enfrentado por Naomi e Ely, amigos desde que eram crianças e que sempre tiveram um no outro a âncora para enfrentar os problemas e encarar a vida adulta. Para tentar manter essa amizade viva, criaram até mesmo a Lista dos não beijos, compilação de regras a serem seguidas para que nada atrapalhe a relação dos dois. Quando Gabriel aparece na vida deles, todas as regras são jogadas ao vento e a amizade fica abalada.









VOCÊ NEM IMAGINA

(EUA, 2020, 105min, de Alice Wu, com Leah Lewis, Alexxis Lemire e Daniel Diemer. 12 anos. Dublado)





A jovem e quieta Ellie Chu vive com o pai em uma cidade pequena do interior dos Estados Unidos e vende redações para alunos da escola onde estuda. Entre textos sobre livros e filmes aos quais ela está acostumada, um pedido se destaca: uma carta de amor. Paul Munsky, o famoso atleta da escola, solicita as habilidades de Ellie na esperança de conquistar, por meio da carta, o coração de Aster Flores. Por ter aceitado o trabalho, Ellie e Paul se aproximam e acabam se tornando amigos. Mas a escritora também acaba se apaixonando por Aster. O que faz com que a protagonista tenha de lidar com os desafios do novo amor, da nova amizade e do ensino médio.









RICOS DE AMOR

(Brasil, 2020, 105min, de Bruno Garotti, com Giovanna Lancellotti, Danilo Mesquita e Ernani Moraes. 12 anos)





Teto, conhecido como o Príncipe do Tomate, por ser o herdeiro de uma bem-sucedida fábrica, se apaixona à primeira vista por Paula, uma garota independente que deseja se tornar médica. Decidido a conquistar seu coração, Teto finge ser de origem humilde para se aproximar dela. Para manter a mentira, Teto acha que precisa aprender a agir como alguém humilde e, para isso, contará com a ajuda de amigos. Ao mesmo tempo, precisa lidar com o pai, que quer que ele assuma a fábrica.









SHIMLA MIRCHI

(India, 2020, 120min, de Ramesh Sippy, com Rajkummar Rao, Tarun Wadhwa e Rakul Preet Singh. 12 anos. Legendado)





O tímido e sonhador Avinash se apaixona à primeira vista pela bela Naina. Por ter dificuldades de se expressar e se declarar à amada, ele decide escrever uma carta, na qual reúne os mais profundos sentimentos. Mas é Rukmini, mãe de Naina, que a recebe e passa a acreditar ter um admirador secreto. Com a confusão armada, Avinash precisa lidar com as intromissões de amigos e familiares, a confusão de sentimentos e os problemas relacionados a essa carta de amor.





(EUA, 2016, 142min, de Wayne Wang, com Queen Latifah, LL Cool J e Gérard Depardieu. 12 anos)





O filme mais antigo dessa lista, que entrou há pouco tempo no catálogo da Netflix, é também um clássico das comédias românticas. No longa, Georgia Byrd é uma fã de gastronomia e secretamente apaixonada por um colega de trabalho, que tem a vida mudada ao descobrir, por causa de um erro médico, estar com uma doença terminal. Preocupada em não ter aproveitado a vida o suficiente e de morrer sem realizar o sonho de conhecer e provar a comida de um renomado chef, Georgia pega toda o dinheiro que juntou e viaja para um hotel nas montanhas. Lá, cativa quem a conhece, vive novas aventuras e descobre o amor.









(EUA, 2019, 92min, de Monika Mitchell, com Vanessa Hudgens, Josh Whitehouse e Emmanuelle Chriqui. 12 anos)





O longa se encaixa nas definições de conto de fadas moderno e romance natalino. Brooke é uma inteligente e sonhadora professora de ciências que, depois de algumas desilusões, parou de acreditar no amor. Tudo muda quando ela atropela sir Cole, um cavaleiro medieval enviado para o futuro. Sentindo-se responsável pelo homem, Brooke decide levá-lo para casa e cuidar dele até que melhore. O que resulta em vários desafios, como explicar ao cavaleiro o que é um carro, um rádio e sobre a eletricidade.





