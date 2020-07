Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quarta-feira, 01/07/2020) para seu signo

Compromisso

Saturno retrógrado volta para seu signo de regência, Capricórnio, permanecendo lá até meados de dezembro. Neste segundo semestre somos relembrados de nossos compromissos imprescindíveis, de assumir a nossa autoridade verdadeira. Disciplina, comprometimento, foco e praticidade. Todas as qualidades de Capricórnio se reforçam. Se por um lado poderemos ver um certo conservadorismo, por outro podemos e devemos assumir nossos compromissos verdadeiros, além do compromisso de ser quem somos de verdade (afinal, 2020 é um ano regido pelo Sol).

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu segundo semestre mostra uma retomada de carreira e de seus compromissos. Oportunidade de crescimento, de assumir mais autoridade e poder executivo. Mas este processo te pede amadurecimento, além de um olhar mais objetivo. Assuma mais o compromisso de dirigir sua vida, de tomar o leme nas mãos e fazer acontecer.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seus objetivos em longo prazo precisam agora de um respaldo prático. Rever possíveis falhas e percalços do caminho. Feito isso, este pode ser um momento de grandes realizações e crescimento. Nem sempre o processo de crescimento é fácil, mas a sensação de dever cumprido te trará imensa libertação e aumentará sua fé na vida e em você mesmo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Neste semestre é hora de reatar com sua vida emocional. É preciso maturidade para encarar de frente as fraquezas emocionais, entender o que não funciona em termos de valores conjuntos e lapidar arestas. Esse processo te ajudará a sentir-se íntegro com sua vida emocional profunda. Compromisso de viver a energia afetiva-sexual com maturidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas parcerias tem sido profundamente questionadas e o segundo semestre traz este tema à tona novamente. É preciso olhar o outro com maturidade, estabelecendo limites justos. Olhe para si próprio para ver se não tem sido dependente em excesso. O oposto também pode ser verdadeiro, um senso de separatismo pode ter te impedido de assumir compromissos verdadeiros com o outro. De qualquer forma este momento pede ajustes na área das relações.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você é relembrado neste segundo semestre de assumir compromisso com sua saúde, com os cuidados com o corpo, rotina e trabalho. Tenha um olhar sério para tais temas, pois eles estão te exigindo que você dê o seu melhor. Repense uma alimentação mais regrada e balanceada. Uma rotina de exercícios equilibrada também. Suas responsabilidades no trabalho tendem a aumentar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O segundo semestre te relembra do compromisso que é ser você mesmo, íntegro, transparente e dono de sua própria vida. Esse processo acaba por amadurecer pontos muito “verdes” ou infantilizados da persona, mas trará muitas recompensas. Assuma seu espaço, viva sua vida com profunda fidelidade ao que manda sua essência.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Os compromissos familiares podem ser proeminentes no segundo semestre. É importante cumprir seu papel e suas obrigações no meio familiar, mas saiba também colocar seus limites. Ocorre um amadurecimento emocional, não há muito espaço para birras e infantilidades internas. Amadurecimento e objetividade emocional.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Seu segundo semestre te relembra do seu compromisso com a comunicação e disseminação de informações e conhecimento. Sua mente passa por um processo de disciplina para que você canalize o melhor de suas habilidades. Saber a hora certa de se calar e a de se expressar. Falar com autoridade, sabendo estabelecer limites. Também é um período que te exige usar da sua capacidade de escolhas, bancando as conseqüências daquilo que escolhe.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O processo de disciplina material bate à sua porta novamente no segundo semestre. Assuma seus compromissos financeiros com autoridade e realismo. Lapidar para distinguir desejo de necessidade. Sua capacidade de fazer dinheiro é proporcional à sua tenacidade, persistência e força de trabalho. Maturação e colheita de bons frutos para os se dispõem ao trabalho.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seu planeta regente retorna ao seu signo no segundo semestre. Isso te fortalecerá nas suas habilidades naturais de ser empreendedor, ver o lado pragmático das coisas e estabelecer limites justos. Lembre-se de ter compromisso consigo próprio, com a lapidação da pessoa que você está se tornando. Assuma o compromisso de se expressar verdadeiramente.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

No seu segundo semestre seu compromisso com a análise de motivações psicológicas e espirituais voltará a ser um tema importante. É preciso compromisso e esforço da sua parte para se reatar ao compromisso de amar de maneira incondicional, permitir a dissolução de velhas estruturas que não mais contribuem para a expressão verdadeira do ser e limpar medos que podem ser muito inconscientes, mas que ainda afetam sua vida presente. Autoridade emocional e espiritual.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu compromisso com o social é reforçado neste segundo semestre. Olhar para as amizades e grupos de maneira mais madura, sabendo dizer “não” quando necessário. Seu compromisso em fazer um mundo melhor, mas verde e ecológico também está em alta, pois você está cheio de força de trabalho para colocar a mão na massa. Compromisso com um estilo de vida mais alternativo.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com