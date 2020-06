Gilberto Gil celebra 78 anos com live especial

(foto: Cris Almeida/DIVULGAÇÃO )

Na sexta (26), é o aniversário de 78 anos de Gilberto Gil e o baiano fará live no sítio da família, com participação da Preta Gil e mediação de Bela Gil. Nara, Bem e José também participam tocando na banda. O repertório é superespecial e foi escolhido a dedo pelo cantor. Batizada de Fé na festa do Gil, a celebração será a partir das 20h, no canal do artista no YouTube. Vivendo um momento especial em sua história, o baiano revela que vai tentar transmitir, com a ajuda dos filhos, um astral especial para o show: “É inédito e curioso, pois tem toda essa coisa de ser diferente do normal. Não tem palco, é a minha casa, não tem público, mas tem a família”, declarou. O público poderá presentear o aniversariante por meio de doações em dinheiro via QR Code, que serão destinadas a duas instituições que apoiam os profissionais da música: Apoie Um Freela e Backstage Invisível.





Nesta quinta (25), o escritor Marcelo Xavier (foto), vencedor de quatro prêmios Jabuti, participa de live sobre educação e arte na quarentena no Circuito em Casa, promovido pelo Circuito Municipal de Cultura, das 12h às 13h. Na apresentação, Marcelo propõe um olhar incomum às questões que permeiam o universo da educação e do ensino da arte, especialmente na primeira infância. O autor é entusiasta das novas tecnologias e facilmente se apropria delas, sem nunca deixar de lado o tradicional: criatividade e curiosidade. Transmissão pelo youtube.com/canalfmc, instagram.com/circuitomunicipaldecultura e facebook.com/circuitomunicipaldeculturabh. Programação completa no circuitomunicipaldecultura.com.br.





FERNANDA PAES LEME E CIA





No Instagram do Canal Brasil (@canalbrasil), nesta quinta, às 16h, Simone Zuccolotto conversa com Fernanda Paes Leme. Às 18h, Maria Clara Senra bate papo com Thaila Ayala. Para fechar a semana, amanhã (26), às 18h, Kiko Mollica entrevista o cineasta Joel Zito Araújo.