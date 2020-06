O longa Açúcar, com Maeve Jinkings, estreia na TV

(foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)

A relação conflituosa entre a aristocracia e trabalhadores dos canaviais é o tema do longa Açúcar, de Renata Pinheiro e Sergio Oliveira, que estreia na faixa Quarta do cinema, às 22h20, no Curta!. A protagonista é Maeve Jinkings, que vive a personagem Bethânia (foto), em atuação elogiada pela crítica. A trama se funde às paisagens da Zona da Mata pernambucana, para onde Bethânia regressa na esperança de retomar o controle das terras onde viveram gerações de sua família. Algo de fantástico e sobrenatural se soma à história que explora tensões sociais e raciais, contrapondo tradições e valores aristocráticos à luta de descendentes de escravos contra a opressão. A relação conflituosa entre a aristocracia e trabalhadores dos canaviais é o tema do longa Açúcar, de Renata Pinheiro e Sergio Oliveira, que estreia na faixa Quarta do cinema, às 22h20, no Curta!. A protagonista é Maeve Jinkings, que vive a personagem Bethânia (), em atuação elogiada pela crítica. A trama se funde às paisagens da Zona da Mata pernambucana, para onde Bethânia regressa na esperança de retomar o controle das terras onde viveram gerações de sua família. Algo de fantástico e sobrenatural se soma à história que explora tensões sociais e raciais, contrapondo tradições e valores aristocráticos à luta de descendentes de escravos contra a opressão.



(foto: Giovana Vaz/divulgação)



PRISCILA MAGELLA

CIRCUITO UFMG





Priscila Magella (foto) estreia o pocket show solidário QuarenteNADAR nesta quarta-feira (24), às 19h, no canal no YouTube do Circuito Cultural UFMG (www.youtube.com/culturaufmg). A atriz, compositora e poeta de Pirapora canta as agruras e belezas do Rio São Francisco. O show on-line integra a campanha de financiamento coletivo Colabore Hospitais UFMG.





CINE 104

DIRETORES COREANOS





O cinema sul-coreano contemporâneo ganha destaque na agenda on-line do Cine 104. O longa Dia difícil, de Kim Seong-hoon, será exibido nesta quarta (24) e na quinta (25). Em chamas, de Lee Chang-dong, será a atração de sexta (26) e sábado (27). Todos são disponibilizados gratuitamente por 48 horas. Links e senhas de acesso podem ser obtidos no Facebook (www.facebook.com/centoequatro), Instagram (@centoequatrobh) e no site www.centoequatro.org.









FILME

AEROPORTO CENTRAL





Às 19h desta quarta-feira (24), o Canal Brasil vai exibir o filme Aeroporto central, do diretor Karim Aïnouz, sobre o dia a dia do sírio Ibrahim e do iraquiano Qutaiba no hangar do Aeroporto de Tempelhof, em Berlim, transformado em abrigo de emergência pelo governo alemão. Ambos se veem às voltas com as saudades de casa e o medo da deportação.









OURO VELHO, MUNDO NOVO

CLÁUDIO ASSIS E LÍRIO FERREIRA





A poesia do povo de Pernambuco e da Paraíba é tema da série documental Ouro Velho, Mundo Novo, dirigida por Cláudio Assis e Lírio Ferreira, atração desta quarta-feira (24), às 18h45, no Canal Brasil. Batizada com os nomes de duas cidades vizinhas, a produção mostra como as rimas conduziram, ao longo dos anos, a centenária sabedoria popular nordestina. Os diretores traçam um paralelo entre a seca e as trovas, explicam a influência do cordel e mostram a íntima relação entre a paisagem do sertão e os versos daquela gente criativa. A atração conta também com depoimento do jornalista pernambucano Xico Sá.