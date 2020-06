Fim de semana chega com lives de Gil, Iza, Sting, Anitta e Bituca

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

SOS RAINFOREST





Sting, Ana Vitoria, Anitta, Iza, Melim, Sandy, Carlinhos Brown, Milton Nascimento (foto), Caetano Veloso, Gilberto Gil, Aurora, Jorge Drexler, Maná, Mathilda Holmer, Maria Gadu, Junior, Tony Garrido, Aterciopelados, Criolo, DJ Eric Marky, Manu Chao, Allan Parsons, Gaby Amarantos, Tropkillas + Duda Beat Afro B, Lyla June, Lisa Simone, Jupiter and Okwes, Sandrayati, OMI, DJ Soul Slinger e Jorge Mautner, Evandro Mesquita, George Israel, Vanessa Falabella e Zeca Baleiro são nomes confirmados na live global SOS Rainforest, que será transmitida neste domingo (21), a partir das 16h.





• • •





O objetivo é conscientizar a sociedade e apoiar povos indígenas ameaçados pela pandemia da COVID-19. Também confirmaram suas participações líderes indígenas – como Sônia Guajajara e Dario Kopenawa Yanomami – e ativistas do meio ambiente, entre eles, Antonio Nobre, Camila Pitanga, Letícia Sabatella, Oona Chaplin, Wagner Moura e Sebastião Salgado. Organizada pelas Rainforest Foundations da Noruega, do Reino Unido e dos Estados Unidos, a live será transmitida pelo YouTube e TikTok para o Brasil e o mundo. O valor arrecadado será doado para contribuir nos esforços de combate ao coronavírus em áreas de floresta tropical e também projetos e advocacia para apoiar indígenas e comunidades locais em seus esforços para proteger o meio ambiente.



(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



GIL E IZA





Gilberto Gil (foto) e Iza farão live neste sábado, às 20h, no canal do YouTube da Mastercard. Será a primeira apresentação oficial de ambos durante a pandemia e a também a primeira vez que fazem um show completo juntos. A live será realizada na casa de Gil, na região serrana do Rio de Janeiro – todos os protocolos de segurança recomendados pelas autoridades de saúde serão cumpridos –, com sucessos da carreira do artista baiano. O encontro musical vai celebrar o movimento “Faça parte e comece o que não tem preço”, que, em parceria com a ONG Ação da Cidadania, doará 2 milhões de pratos de comida a famílias em dificuldades durante a pandemia da COVID-19.





SAMBALAÇO





A banda Sambalaço realizará live beneficente em prol da Santa Casa de BH, neste sábado (20), a partir das 15h, no Youtube (www.youtube.com/sambalaco). A apresentação contará com três horas de show e releituras de diversas músicas que estouraram nos últimos 30 anos no Brasil. O repertório passeia por sucessos como Dança da garrafa (É o Tchan!), Ana Júlia (Los Hermanos) e Brasília amarela (Mamonas Assassinas).



(foto: Dayane Fiuza/Divulgação)



CIRCUITO EM CASA





O Circuito em Casa, etapa virtual do Circuito Municipal de Cultura, segue com programação no fim de semana. Neste sábado (20) é dia de circo, com espetáculo em família do casal Tica-tica do Fubá (Dagmar Bedê) e Alegria Também (Diogo Dias), além da participação de Pirueta Ravioli, filho do casal e ator principal. Já no domingo (21), o cantor e compositor Marcos Catarina (foto) apresenta a live de seu show em comemoração de 10 anos de carreira fonográfica, com repertório autoral inspirado no cancioneiro afro-mineiro. Transmissão pelo youtube.com/canalfmc; instagram.com/circuitomunicipaldecultura e facebook.com/ circuitomunicipaldecultura. Programação completa no circuitomunicipaldecultura.com.br.





PETER PAN





O famoso clássico do menino Peter Pan que não quer crescer e só viver aventuras já ganhou versões no cinema, animação e teatro. Em tempos de pandemia, o personagem de James Barried agora chega ao formato de live, neste domingo (21), a partir das 16h, dentro do Programa Diversão em Cena On-line. A transmissão acontece ao vivo no perfil do programa Diversão em Cena (Facebook, Instagram, YouTube). Durante a apresentação, além da música, a Cyntilante Produções vai propor brincadeiras para a criançada e um desafio para os adultos: postar uma foto da infância que será selecionada para aparecer durante a transmissão.





AMOR NO ISOLAMENTO

ESPECIAL





O Lifetime exibirá o especial Amor em tempos de quarentena neste sábado (20), às 21h25. A produção acompanha quatro casais nos Estados Unidos, que enfrentam eventos como casamento, gravidez e separação, durante 60 dias de isolamento. Os participantes são os pais de primeira viagem Shannon e John; Jennifer e Romain, que tiveram os planos do casamento em um castelo francês cancelado; Camillia e Marquis, que se prepararam para o nascimento do terceiro filho; e Crystal e Luis, que precisam decidir se vão aceitar os riscos de um matrimônio no México ou se planejarão uma nova cerimônia.





SOBREVIVÊNCIA

NO ÁRTICO





A série Sozinhos: Sobrevivência animal acompanha três completos estranhos enquanto tentam sobreviver, sem nenhum equipamento ou ferramenta, durante 30 dias, em condições adversas. No episódio inédito desta semana, Ben, Nate e Robert tentarão resistir em pleno Ártico apenas com a roupa do corpo e um animal abatido. Eles deverão lutar contra predadores e aguentar o clima mais extremo se quiserem chegar vivos ao fim do mês. O programa vai ao ar neste sábado (20), às 20h40, no History.