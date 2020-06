Flausino e Sideral lembram 30 anos da morte de Cazuza

(foto: Pfizer/DIVULGAÇÃO)

Em lembrança aos 30 anos da morte de Cazuza e ao Dia de Conscientização das Amiloidoses, os mineiros Rogério Flausino e Wilson Sideral (foto) vão apresentar os principais clássicos do cantor e um poema raro, guardado pela mãe de Cazuza, Lucinha Araújo, na live Momento raro, nesta terça-feira (16), a partir das 20h. As letras e o som do cantor carioca vão ajudar a dar voz a doenças raras que afetam 13 milhões de brasileiros. Musicado por Sideral, o poema fará parte do repertório, que terá os sucessos O tempo não para, Exagerado e Codinome beija-flor. Durante o show, o público receberá ainda informações sobre amiloidoses, além de conhecer dois convidados especiais. A transmissão será pelos canais www.youtube.com/wilsontubesideral, http://pt-br.facebook.com/paramiloidose, www.facebook.com/institutoLAL e www.youtube.com/PfizerBrasil.



(foto: Thiago Franco/DIVULGAÇÃO)



PARA CRIANÇAS





Com músicas que divertem e ensinam, o Grupo Oriundo de Teatro (foto) se apresenta nesta terça-feira (16), às 19h, pela TV Assembleia e pelos canais da Assembleia no YouTube e no Facebook. A live dedicada às crianças integra o projeto Minas Arte em Casa, que ajuda no enfrentamento da crise econômica no setor cultural de Minas, gerada pela pandemia do coronavírus. O fio condutor do espetáculo Quem canta... são as músicas apresentadas pelo grupo desde a sua criação em 2007. As composições de autoria de Tatá Santana divertem a criançada, resgatam brincadeiras, como amarelinha e bolha de sabão, além de vivências da infância.



(foto: TV Cultura/Divulgação)



VIVA IVAN LINS!





(foto: CURTA/divulgação)

Nesta terça-feira (16), Ivan Linscompleta 75 anos. Para comemorar a data, seu filho, Claudio Lins, juntou um time que inclui Lenine, Roberto Menescal, Jorge Vercillo, Leila Pinheiro, Pedro Mariano, Gilson Peranzzetta, Délia Fischer, Nelson Faria, Luciana Mello, Sérgio Santos, Jair Oliveira e Jane Duboc para fazer uma festa especial com live, às 17h, diretamente da plataforma Palco Em Casa (www.palcoemcasa.com.br). O show será uma atração extra da 10ª edição do Festival #ZiriguidumEmCasa.

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

DOCUMENTÁRIO





Feito com feijão, camarão e dendê, o acarajé chegou ao Brasil como um prato místico trazido pelos africanos e ofertado em ritual religioso à orixá Iansã, rainha dos raios, ventos e tempestades. Mas, há alguns anos, existe um conflito entre os que desejam desvincular a feitura do acarajé de rituais afro-brasileiros e os que zelam por essas tradições. Pelas mãos do primeiro grupo, o acarajé vem sofrendo uma série de adaptações e se distanciando de seu significado original. Essa realidade é mostrada no documentário Àkàrà, no fogo da intolerância (foto), que estreia nesta terça-feira (16), às 18h, no Curta! O longa, dirigido por Claudia Chávez, traz histórias de baianas de acarajé e depoimentos de personalidades sobre a intolerância praticada contra as religiões de matriz africana.





CHUVAS DE VERÃO

CINEMA NACIONAL





Nesta terça-feira (16), o filme Chuvas de verão será exibido, às 23h45, no Canal Brasil. O longa conta a história de Afonso que, ao se aposentar, decide viver com tranquilidade no subúrbio onde mora. Em sua primeira semana de ócio, em um tórrido verão, ele se envolve com os problemas da filha, dos amigos e da vizinhança, aprendendo com eles a viver novamente. A direção é de Cacá Diegues.





TRABALHO INFANTIL

DEBATE





Como parte das mobilizações nacionais pela erradicação do trabalho infantil, nesta terça-feira (16), às 21h, o programa Debate, no Canal Futura, vai discutir o cenário atual da situação no Brasil. O Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil é celebrado em 12 de junho e a mobilização se estende por todo o mês. No programa, o apresentador Cristiano Reckziegel conversa com representantes de instituições que participam do combate ao trabalho infantil.