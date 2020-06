Quarentena tem programação especial no Dia dos Namorados

(foto: Studio Universal/divulgação)

O Studio Universal e a HBO investiram em programação especial para comemorar o Dia dos Namorados, nesta sexta-feira (12). O primeiro canal exibirá sete filmes para que os fãs possam maratonar e curtir a paixão da melhor forma nesta quarentena. O especial Ironias do amor selecionou longas que vão de clássicos do gênero da comédia romântica até reflexões inesperadas cotidianas. Para iniciar o dia, o Studio Universal exibe Assumindo a direção, às 6h30. Cadeado do amor (8h/foto); Pitadas de amor (9h30), Amor sem fim (11h), Encontro marcado (12h45), As férias da minha vida (16h), e Três vezes amor (18h) seguem na sequência. A HBO GO também preparou uma coletânea especial para marcar o 12 de junho e não só com filmes românticos. No catálogo do streaming da HBO estão disponíveis os títulos Uma nova chance, Talvez uma história de amor, Podres de rico, Amor a toda prova, Plano B, Sol da meia-noite, Across the universe, Sim senhor e Homem-Aranha: longe de casa. O Studio Universal e a HBO investiram em programação especial para comemorar o Dia dos Namorados, nesta sexta-feira (12). O primeiro canal exibirá sete filmes para que os fãs possam maratonar e curtir a paixão da melhor forma nesta quarentena. O especial Ironias do amor selecionou longas que vão de clássicos do gênero da comédia romântica até reflexões inesperadas cotidianas. Para iniciar o dia, o Studio Universal exibe Assumindo a direção, às 6h30. Cadeado do amor (8h); Pitadas de amor (9h30), Amor sem fim (11h), Encontro marcado (12h45), As férias da minha vida (16h), e Três vezes amor (18h) seguem na sequência. A HBO GO também preparou uma coletânea especial para marcar o 12 de junho e não só com filmes românticos. No catálogo do streaming da HBO estão disponíveis os títulos Uma nova chance, Talvez uma história de amor, Podres de rico, Amor a toda prova, Plano B, Sol da meia-noite, Across the universe, Sim senhor e Homem-Aranha: longe de casa.





EDITAL ARTE SALVA

PRAZO PRORROGADO





O prazo para inscrições no edital #ARteSalva – Fundo Estadual de Cultura foi prorrogado. Segundo a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), os empreendedores culturais que ainda não têm cadastro na Plataforma Fundo Estadual de Cultura podem realizar o processo até esta sexta-feira (12). Já o envio dos projetos teve seu prazo estendido até 22 de junho. O edital #ARteSalva visa fomentar a cadeia cultural de Minas Gerais durante a pandemia da COVID-19. Com aporte total de R$ 2,5 milhões, vai contemplar 1.315 projetos, que receberão auxílio de R$ 1.900 cada, para a realização e execução de vídeos de expressão artístico-cultural que serão transmitidos em ambiente digital.





SKATE

EM EVOLUÇÃO





O Canal OFF exibe mais um episódio da série Manual do skate com Christian Hosoi, nesta quinta-feira (11), às 21h. A produção faz uma crônica da evolução do skate através do olhar do atleta Christian Hosoi e seus amigos, que são ícones mundiais. O programa vai desde a evolução dos equipamentos até os diversos terrenos em que o esporte é praticado.









THUNDERCATS

ANIMAÇÃO INFANTIL





A série animada de ação e comédia ThunderCats roar desembarca nesta quinta-feira (11), às 17h45, no Cartoon Network, com a exibição dos dois primeiros episódios. Mantendo-se fiel e nostálgica à clássica série original, Lion e os ThunderCats – Tygra, Panthro, Cheetara, Wilykat e Wilykit – conseguem escapar da destruição repentina de Thundera e aterrissam em um planeta misterioso e exótico chamado Terceiro Mundo. Lion, o recém-eleito Senhor dos ThunderCats, tenta liderar a equipe enquanto todos transformam o planeta em seu novo lar. Porém, criaturas e vilões bizarros aparecem no caminho deles, incluindo o diabólico Mumm-Ra.



(foto: Warner Channel/divulgação)



SEINFELD

1ª TEMPORADA





Uma série sobre o nada. Foi assim que os comediantes de stand-up Jerry Seinfeld e Larry David explicaram sua ideia para executivos de televisão nos EUA no fim dos anos 1980. Com 10 prêmios Emmy e três Globo de Ouro nos currículos dos criadores e atores, Seinfeld (foto) mudou a história da televisão e é considerado um dos mais importantes sitcoms por falar de assuntos considerados tabus e controversos de forma inovadora, com ironia e bom humor. A primeira temporada da série será exibida nesta quinta-feira (11), a partir das 12h50, na Warner Channel. A maratona conta com cinco episódios.



(foto: Marcela Polido/divulgação)



LIVES DO DIA

AUDERGANG





Em comemoração aos 13 anos de carreira, a banda Audergang (foto) fará uma live temática. A proposta é uma viagem musical cronológica fascinante, com canções que marcaram a história do blues e do grupo mineiro, além da exibição de videoclipes e a participação de convidados especiais. O show nesta quinta- feira (11) começa às 20h, com transmissão no canal oficial da Audergang no YouTube (https://bit.ly/3dx8ppd).





ALCEU VALENÇA E RODRIGO TOFFOLO





Nesta quinta-feira (11), às 18h, o cantor Alceu Valença participa de live com o maestro da Orquestra Ouro Preto, Rodrigo Toffolo. O bate-papo on-line vai falar sobre as novidades da parceria entre a orquestra e o cantor. Lançamentos, vídeos e bastidores das gravações estão entre os assuntos. A conversa será transmitida no Instagram da orquestra mineira e do compositor pernambucano.