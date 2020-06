Filme sobre mordomo da família Moreira Salles vai ao ar

(foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)



Durante 30 anos, Santiago foi mordomo da família Moreira Salles, famosa por sua riqueza, influência e erudição. Um dos membros do clã, o premiado diretor João Moreira Salles (Futebol/1998, Nelson Freire/2003, Entreatos/2014, No intenso agora/2017), reconhece seu potencial como personagem e passa a focar suas lentes para dentro de sua própria casa – que hoje se tornou o Instituto Moreira Salles – para contar sua história. O documentário Santiago, que será exibido na faixa Quarta do cinema, às 22h30, no Curta!, mostra a história de um homem singular e mira na forma como o próprio Moreira Salles o enxergava.





• • •





O filme começou a ser gravado em 1992 e mostra Santiago já aposentado, vivendo em um pequeno apartamento no Leblon, colecionando cerca de 30 mil páginas escritas por ele mesmo, sobre famílias nobres e dinastias de diversos lugares do mundo. As gravações são interrompidas e, em 2005, João Moreira Salles retoma a produção e insere nela um olhar crítico diante de sua própria falta de percepção sobre as relações de poder latentes nas cenas da década de 1990 e sobre a estrutura hierárquica construída entre a família e o antigo funcionário.





SOLIDARIEDADE

MÁSCARAS





O ator e apresentador Felipe Titto e o empresário Paulo Santos investem na fabricação de máscaras reutilizáveis para ajudar a população carente a se prevenir contra o novo coronavírus. A cada produto vendido, outro será entregue a quem necessita. “Pensei em mobilizar meus fãs para fazermos essa ação juntos. Quem pode, compra, ajudando quem não tem condições de adquirir o produto”, afirma Titto. As máscaras fabricadas por Titto e Santos têm ação antibacteriana, são reutilizáveis e confeccionadas com 90% de poliamida e 10% de elastano. Aquisições podem ser feitas no site www.fashionmed.com.br.



(foto: Orlando Bento/Divulgação)



MANU DIAS

POCKET SHOW





Uma das mais talentosas sambistas da nova geração, a cantora e compositora Manu Dias (foto) lança nesta quarta-feira (10), o show virtual Música cura, em apoio à campanha solidária Colabore Hospitais UFMG (#ColaboreHospitaisUFMG). Na apresentação, às 19h, pelo YouTube (www.youtube.com/culturaufmg), a artista passeia pelo seu disco de estreia Sambadear. Lançado em abril de 2019, o álbum inclui uma parceria com o instrumentista Thiago Delegado.