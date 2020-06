Valter Hugo Mãe participa de live do Sempre um Papo

(foto: Porto Editora/divulgação)

O escritor Valter Hugo Mãe (foto) é o convidado de Afonso Borges no #SempreUmPapoEmCasa desta terça-feira (9), às 19h, com transmissão ao vivo pelo canal do projeto no YouTube. A conversa vai girar em torno do tema “A vida como ele é/ Será”. Hugo Mãe é um dos mais destacados autores portugueses da atualidade. Publicou os romances O remorso de Baltazar Serapião, O apocalipse dos trabalhadores, A máquina de fazer espanhóis, O filho de mil homens, A desumanização e Homens imprudentemente poéticos. Escreveu livros para todas as idades, entre os quais O paraíso são os outros e Contos de cães e maus lobos. Sua poesia foi reunida no volume Publicação da mortalidade.





FABIO AUDI





Nesta terça-feira (9), às 18h, o ator e produtor Fabio Audi participa de live no Instagram do Canal Brasil (@canalbrasil). O convidado vai relembrar as filmagens de Hoje eu quero voltar sozinho, longa que faz parte do Especial orgulho LGBTQI+ e será exibido dia 27, às 23h15, no Canal Brasil e, hoje, às 2h32 no Corujão da Globo.



(foto: JOÃO Cotta/Globo)



INGRID GUIMARÃES E RITA LOBO





Na live do GNT desta terça (9), às 20h, Ingrid Guimarães (foto) assume o @gnt e aquece o público para o último episódio da temporada especial de Além da conta – Tem wifi #confinados, no ar às 23h30. Na transmissão, a apresentadora convida amigos e anônimos que estejam interagindo nos comentários para bate-papo leve e descontraído. No mesmo horário, às 20h, Rita Lobo entra ao vivo no @nhacgnt para tirar dúvidas e dar dicas práticas para quem quer se aventurar na cozinha. Em seguida, às 21h30, o público vai poder acompanhar mais um Rita, help! na TV.



(foto: COMEDY CENTRAL/DIVULGAÇÃO)



AUTO POSTO

ESTREIA NO HUMOR





O humorístico Auto posto amigos do Nelson (foto) estreia nesta terça-feira (9), às 22h, no Comedy Central. No primeiro episódio, os funcionários do posto são surpreendidos por uma obra bem em frente ao estabelecimento. Segundo Nelson (Walter Breda), cantor de sucesso e proprietário do tradicional negócio, a obra é de um megashopping center. A série conta a história da rotina de um típico posto de gasolina em uma cidade brasileira. O enredo é desenvolvido através da conturbada relação entre Nelson e os frentistas, lavadores, caixas, segurança, borracheiro e seu velho "amigo" fiscal. Rita Cadillac, que também integra o elenco da atração, dá vida, pela primeira vez, a um personagem fictício. Em suas participações em outras produções, Rita sempre interpretou a si mesma.





CRIATURAS ESTRANHAS

SÉRIE DOCUMENTAL





A rotina de espécies com aparências bizarras e incomuns em diferentes hábitats é o mote da série documental Criaturas estranhas, que estreia nesta terça-feira (9), às 21h, na TV Brasil. Em 13 episódios de 23 minutos, o programa mostra as habilidades especiais de camuflagem e trapaças em seres exóticos. Com sequências espantosas, a atração do canal canadense Love Nature explica como a natureza pode ser surpreendente de muitas maneiras. A produção acompanha espécies da fauna e da flora que tiveram um processo de evolução bem peculiar.





DO JAZZ AO SAMBA

MEMÓRIA MUSICAL





O documentário Do jazz ao samba, dirigido por Bruno Veiga Valentim, revela o quanto a musicalidade brasileira influencia artistas e compositores de todo o mundo, sobretudo nos Estados Unidos. Segundo o filme, apesar da forte influência cultural daquele país, berço do jazz, o Brasil consegue fazer uma espécie de intercâmbio musical, apresentando, por exemplo, nosso samba para o Tio Sam. Elza Soares, Ed Motta, Ivan Lins e Diogo Nogueira reforçam o argumento e se posicionam como uma representação da música nacional no exterior. O documentário vai ao ar na faixa Terça das artes, às 18h, no Curta!.



(foto: Disney/Divulgação )



PATO DONALD

ANIVERSÁRIO





Os canais Disney Channel, Disney Junior e Disney XD farão uma homenagem ao pato mais querido do mundo nesta terça-feira (9), data de aniversário do Pato Donald (foto). A comemoração começa no Disney Channel, às 8h15, com um episódio especial da série de animação Mickey Mouse – Mix de aventuras e os filmes Os vilões da Disney; Ducktales, o filme: O tesouro da lâmpada perdida; Celebrando com Donald – Um especial de Mickey Mouse e Uma história de terror – Halloween com Mickey Mouse, além de curtas temáticos de Mickey Mouse com a participação de Donald. Já no Disney XD, o aniversário de Donald será celebrado a partir das 10h com uma divertida maratona de Ducktales – Os caçadores de aventuras durante todo o dia.