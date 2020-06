Confira 10 documentários de grandes músicos para ver na quarentena

(foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)

O Curta! começa a exibir a partir deste sábado (6) documentários que exploram a trajetória de grandes artistas –como Maria Callas, Jards Macalé e Clementina de Jesus – ou contam a história de festivais, como o lendário Festival de Águas Claras, e de movimentos musicais, como o rock de Brasília na década de 1980 e a Tropicália. Entre os 10 filmes escolhidos, três longas serão exibidos em comemoração ao aniversário de referências na MPB: Karingana – Licença para contar homenageia Maria Bethânia (nascida no dia 18); Gilberto Gil – Antologia Vol. 1 () celebra Gilberto Gil (que é do dia 26); e Alceu – Na embolada do tempo comemora a vida do pernambucano, que completa mais um ano de vida em 1º de julho. Abaixo, a programação completa do especial que o Curta! apresenta de hoje a 29 de junho.