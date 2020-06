Alceu Valença lança single com a Orquestra Ouro Preto

(foto: Orquestra Ouro Preto/divulgação)

O cantor Alceu Valença e a Orquestra Ouro Preto, comandada pelo maestro Rodrigo Toffolo (foto), lançam o primeiro single da segunda edição do projeto Valencianas. A música Tomara estará disponível em todas as plataformas digitais a partir desta sexta-feira (5). O lançamento antecipa o álbum e o DVD, previstos para o fim do ano. Mais que o libelo por uma nação solidária, a canção pode ser considerada antídoto para estes dias de incerteza. O arranjo, para cordas, percussão e banda, escrito por Mateus Freire, estabelece a ponte entre as sonoridades do Nordeste profundo e o barroco mineiro de Ouro Preto.



“Nada mais atual que o desejo por amor, esperança e dias melhores tão bem desenhados a essa nação solidária brasileira pelos versos de Alceu Valença”, declarou Toffolo. Gravado em janeiro na Casa da Música, em Porto, em Portugal, Valencianas 2 dá continuidade ao projeto lançado em 2015. “É outro viés, um olhar diferente sobre a minha obra. Isso acontece muito em função do espírito da Orquestra Ouro Preto. São músicos jovens que contagiam não apenas pela destreza com que executam seus instrumentos, mas pela maneira como interpretam as nuances da minha música”, revelou o cantor e compositor pernambucano.





VIDAS NEGRAS IMPORTAM

MOSTRA DE FILMES





O Canal Brasil se junta à luta antirracista e traz programação especial que reforça a importância do debate de igualdade racial. Nesta quinta (4), a partir das 14h, o canal preparou um especial com ficções e documentários que dão voz aos negros e exaltam ainda mais suas histórias, reforçando suas batalhas e o intenso e tão necessário protesto contra o racismo e a violência. A mostra Vidas negras importam terá quatro produções de destaque: A última abolição, O caso do homem errado (15h20), Nóis por nóis (16h40) e Eu não sou seu negro (18h15).





MIDNIGHT MOCCA

SOUL OF THE STREET





A banda mineira Midnight Mocca (foto) lança o segundo single do seu novo E, Higher ground. A balada indie folk Soul of the street conta com a participação do pianista Túlio Mourão, ex-integrante de Os Mutantes. Composta pensando na história fictícia da vida prévia de Lenon, companheiro canino resgatado e adotado pelo vocalista e compositor da banda, Lucas Mileib, a música celebra e relembra a alma das ruas, um respiro para este momento de confinamento e isolamento social que o mundo vive. A canção será lançada em videoclipe no YouTube nesta sexta-feira (5).