Profesteatro ganha versão on-line e exibe 40 peças

(foto: Gustavo Campos/divulgação) foto), com a peça Um Molière imaginário. Pela primeira vez, o festival, que chega à sexta edição, será realizado on-line devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. O júri reúne o ator Thiago Lacerda, João Fonseca, Reiner Tenente, Ernesto Piccolo, Mateus Ribeiro, Tauã Delmiro, Kayete, Eraldo Fontiny, Carlos Nunes, Leonardo Miggiorin e Beatriz Apocalypse. Até domingo (31), o Profesteatro – Festival Nacional de Teatro vai apresentar 40 peças de grupos de várias cidades do Brasil. A promoção é da Cia. Terceiro Sinal, de Congonhas (MG), com transmissão ao vivo no YouTube e Facebook da companhia mineira (@terceirosinalmg). Nesta quarta (27), às 19h30, a abertura ficará a cargo do Grupo Galpão (), com a peça Um Molière imaginário. Pela primeira vez, o festival, que chega à sexta edição, será realizado on-line devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. O júri reúne o ator Thiago Lacerda, João Fonseca, Reiner Tenente, Ernesto Piccolo, Mateus Ribeiro, Tauã Delmiro, Kayete, Eraldo Fontiny, Carlos Nunes, Leonardo Miggiorin e Beatriz Apocalypse.





Inscreveram-se 267 trupes de vários estados. As 40 montagens selecionadas concorrerão às categorias drama, comédia, teatro de rua, teatro alternativo, monólogo, palhaçaria, musical e teatro infantil. Além do Galpão, estão na agenda Achados e perdidos, peça de Cininha de Paula; Eu sempre soube, monólogo com Rosane Gofman; e Chapeuzinho Vermelho, na versão do grupo gaúcho Gomp. A programação completa está disponível no site www.terceirosinal.com.

HOMENAGEM

JOÃO MÁXIMO

(foto: TV Brasil/divulgação) foto). A atração vai ao ar em “pílulas” – de quarta (27) a sexta-feira (29), às 19h30, e no domingo (31), às 21h, com depoimentos dos jornalistas Márcio Guedes e Mário Silva. Máximo conta histórias da Seleção Brasileira, como o Maracanaço de 1950, quando ele tinha 15 anos, e fala também de samba, outra paixão. O jornalista João Máximo, craque em futebol e na música (é autor da elogiada biografia de Noel Rosa, em parceria com Carlos Didier), ganha homenagem por seus 85 anos de vida. A TV Brasil vai exibir o programa No mundo da bola, com entrevista concedida por Máximo ao apresentador Sergio du Bocage (). A atração vai ao ar em “pílulas” – de quarta (27) a sexta-feira (29), às 19h30, e no domingo (31), às 21h, com depoimentos dos jornalistas Márcio Guedes e Mário Silva. Máximo conta histórias da Seleção Brasileira, como o Maracanaço de 1950, quando ele tinha 15 anos, e fala também de samba, outra paixão.

CINE 104

JARMUSCH E LYNCH

Nomes de ponta do cinema independente norte-americano, os diretores Jim Jarmusch e David Lynch são as duas atrações desta semana do Cine 104 em Casa, que oferece filmes de quarta-feira a sábado, por meio da plataforma Vimeo, gratuitamente. Hoje (27) e amanhã (28), o público poderá conferir Paterson, de Jarmusch. Adam Driver faz o papel de um poeta inspirado que sobrevive como motorista de ônibus escolar numa pequena cidade. Sexta (29) e sábado (30), será a vez do documentário David Lynch: A vida de um artista, dirigido por Rick Barnes, Olivia Neergaard-Holm e Jon Nguyen. Link e senhas de acesso serão disponibilizados nas páginas oficiais do espaço no Facebook (www.facebook.com/centoequatro/) e Instagram (@centoequatrobh), além do site www.centoequatro.org. Para assistir, basta clicar no link e digitar a senha.

TV CULTURA

MÁRIO DE ANDRADE

Nesta quarta (27), às 22h45, a TV Cultura exibe a terceira parte da série Modernistas. O episódio sobre Mário de Andrade será conduzido pelo sobrinho do escritor, Carlos Augusto de Andrade, e ilustrado por rico acervo de fotografias. Há também visita à antiga casa do intelectual, hoje um centro cultural paulistano. O ator Pascoal da Conceição interpreta Mário.

CANAL BRASIL

MÚSICA E CINEMA

Dirigido por Malik Bendjelloul, o longa Procurando Sugar Man será exibido nesta quarta-feira (27), às 20h, no Canal Brasil. O filme conta a história de Sixto Rodríguez, que se apresentava em Detroit nos anos 1960. Letrista elogiado pelos colegas, ele tentou um espaço na música folk, que lançou ídolos como Bob Dylan, mas fracassou. Gravou dois discos que pouco venderam, transformando-se em lenda, cultuado por fãs. Há quem diga que se matou, mas não se sabe ao certo o que ocorreu. Fato é que Sugar Man virou mito, como mostra o diretor Bendjelloul.

CIRCUITO EM CASA

FILME E BATE-PAPO

Nesta quarta (27), às 12h, entrarão no ar a websérie Saberes do sagrado, da Associação Filmes de Quintal e Iphan, e o longa A rainha Nzinga chegou, de Júnia Torres e Isabel Casimira Gasparino, que poderão ser conferidos no no canal do YouTube da Fundação Municipal de Cultura de BH. Às 20h, tem bate-papo com equipes dos filmes Estado itinerante, PareSiga e Poder.

LIVES DO DIA

(foto: Beth Freitas/divulgaçao)

O compositor, violonista e cantor mineiro Thiago Delegado (foto) será a atração desta quarta (27), do Praça Sete instrumental live, às 20h, no canal do Cine Theatro Brasil Vallourec no YouTube. Direto do foyer do espaço cultural belo-horizontino, Thiago vai mostrar composições autorais, além de músicas de Tom Jobim, João Gilberto e Milton Nascimento.

MARCUS VIANA (foto: Paula Amaral/divulgação)

O projeto Dando Corda, da Orquestra Sesiminas Musicoop, recebe o compositor e instrumentista Marcus Viana (foto), às 21h30 desta quarta-feira (27) no Instagram (@orquestrasesiminasmusicoop). Apresentado pelo maestro Marco Antônio Maia Drummond, o bate-papo vai abordar a trajetória de Viana, criador do grupo Sagrado Coração da Terra e de trilhas clássicas de novelas, como Pantanal, sucesso da extinta TV Manchete. Fundador da Transfônica Orkestra, o mineiro é um dos destaques do new age brasileiro.





ALCEU VALENÇA

O cantor e compositor pernambucano é atração de #Alceunatoca, nesta quarta-feira (27), às 21h. O show vai ao ar em www.youtube.com/canalvalenca. Olinda, a “matriz” do artista, dialoga com outras cidades do mundo, também importantes para ele, nesta apresentação repleta de hits: Como dois animais, No tempo em que me querias e Cavalo-de-pau são alguns deles. O samba inédito Sem pensar no amanhã também faz parte do repertório





LULA BARBOSA

O convidado da série Música #EmCasaComSesc é o cantor e violonista Lula Barbosa, com 30 anos de carreira e 20 discos. Além das canções autorais, ele interpretará clássicos de Chico Buarque, Milton Nascimento, Noel Rosa e Dori Caymmi. Nesta quarta (27), às 19h, nas páginas youtube.com/sescsp e instagram.com/sescaovivo.





RAUL ZION

Vocalista da banda mineira Pequena Morte, Raul Zion lança o single Onde não posso amar e faz show on-line, diretamente de sua casa, marcado para as 20h desta quarta-feira (27). O endereço é https://www.instagram.com/raulzion/. Em fevereiro, o artista mandou para as redes o single Sem precedentes, abrindo o projeto Zion Love.