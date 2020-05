Produtores de Os Simpsons estreiam nova série

(foto: FOX Channel/divulgação) Nesta segunda-feira (25), às 22h, Duncanville (foto) faz sua pré-estreia no Fox Channel, com a exibição do primeiro episódio. A nova animação tem a assinatura dos mesmos produtores de Os Simpsons. A comédia retrata o mundo de Duncan, um adolescente de 15 anos que está começando a saborear a independência e a liberdade, mas sempre está a um passo de tomar uma decisão ruim. Como a maioria dos jovens de sua idade, o garoto vislumbra a idade adulta com dinheiro, liberdade, carros e garotas. Mas, na realidade, está bem longe disso, dirigindo com sua mãe sentada ao seu lado e cuidando de sua irmãzinha.

Ele não é um garoto excepcional, mas concebe em sua mente a fantasia de uma grande vida na qual tudo é surpreendente. Escrita por Mike e Julie Scully, Duncanville contará com as vozes de Poehler, que dará vida a Duncan e sua mãe; a indicada ao prêmio Emmy Rashida Jones (Angie Tribeca) no papel do amor secreto de Duncan; o ganhador do prêmio Emmy Ty Burrell (Família moderna) como pai de Duncan; e o indicado ao Globo de Ouro Wiz Khalifa (American Dad!), que interpreta o professor e conselheiro da escola. Ao todo serão 13 episódios.