Anitta faz live hoje para ONGS que combatem o novo coronavírus

A cantora disse que decidiu estudar política para saber como se posicionar em assuntos em relação aos quais era questionada, mas que não dominava (foto: Rodamoinho Produtora/Divulgação)



Apesar de ter dito que não faria lives durante a quarentena em decorrência da pandemia do novo coronavírus, Anitta se rende às transmissões ao vivo mais uma vez neste sábado (23), a partir das 20h, em seu canal no YouTube. A cantora carioca é a atração do festival Latinos Unidos, que tem como objetivo arrecadar doações para ONGs latino-americanas que lutam para combater a COVID-19.





Pelas redes sociais, ela adiantou que apresentará uma seleção especial de canções que marcaram sua carreira, como Downtown, Indecente e Medicina, além dos hits Show das poderosas e Vai Malandra. A primeira edição do festival ocorreu no sábado passado (16), com um show do cantor porto-riquenho Ozuna. A terceira e última atração, que deverá se apresentar no próximo dia 30, ainda não foi divulgada.





Ainda que as lives sejam a principal atividade dos profissionais da música brasileiros durante a quarentena, Anitta tem aproveitado os dias em casa para aprender. No início deste mês, ela iniciou uma série de lives ao lado da advogada Gabriela Prioli, comentarista da CNN Brasil, com o objetivo de falar sobre política.





Segundo a cantora, a cobrança do público para que expressasse posicionamentos sobre determinados temas foi o principal fator que a fez decidir aprender sobre política. Desde que se tornou uma das maiores celebridades do país, tudo o que ela faz e pensa é levado em extrema consideração, inclusive nas vezes em que escolhe não dizer e não pensar.





Em entrevista ao apresentador Pedro Bial, Anitta explicou que decidiu aprender para saber se posicionar nessas situações. "Fiquei pensando: 'Como é que eu vou ter uma posição, se eu não entendo nada do que estão pedindo para eu ter uma posição?'. Aí resolvi começar a aprender."





Para ela, as fragilidades no sistema educacional brasileiro fazem com que muitas pessoas não tenham acesso a educação sobre política, razão pela qual quis produzir esse conteúdo usando uma linguagem simples.





COBRANÇAS "Ela (Gabriela Prioli) já me ensinava bastante. Quando entendi que as pessoas me cobravam essa questão de posicionamento político, comecei a perguntar para ela, para eu aprender como me posicionar", explicou a funkeira. Atualmente, as duas realizam as lives semanalmente, às sextas-feiras, em um projeto que recebeu o nome de Entendendo política.





Da mesma forma que ocorre no período em que sua atitude era “isentona”, a cantora recebeu ataques pela inflexão no comportamento. De um lado, foi reprovada por fãs que acreditam que política não se mistura com entretenimento. De outro, recebeu o desdém de uma ala que se julga mais intelectualizada e a chamou de ignorante quando perguntou se os ministérios faziam parte do Judiciário.





Incansável que só ela, Anitta ainda arranjou outra função com a qual se ocupar durante a quarentena: a de apresentadora. No ar às quintas-feiras pelo Multishow, Anitta dentro da casinha, produzido de forma remota, conta com conteúdos gravados e entradas ao vivo da funkeira, diretamente de sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.









