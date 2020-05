Maisa faz 18 anos e transmite festa no SBT/Alterosa

(foto: GABRIEL CARDOSO/SBT)





O Programa da Maisa será especial e diferente neste sábado (23). Ontem, a apresentadora comemorou 18 anos e fez uma festa superdiferente direto de sua casa, acompanhada de sua família. Ela falou sobre os melhores momentos de sua carreira, recebeu mensagens de artistas, brincou muito com seus pais e compartilhou toda a festa na live que fez em seu canal no YouTube (youtube.com/maisa). E hoje, a partir das 14h15, o seu programa, no SBT/Alterosa, mostrará como foi a comemoração e a energia da festa de sua maioridade. O aniversário da apresentadora ainda teve um motivo especial: ajudar a AACD, instituição sem fins lucrativos que oferece assistência médico-terapêutica de excelência em ortopedia e reabilitação para pessoas de todas as idades. “Estamos passando por um momento reflexão e muitas pessoas precisam de ajuda”, declarou Maisa.



(foto: Dudi Polonis/Divulgação)



PATO FU

FIQUE EM CASA





A banda mineira Pato Fu, da vocalista Fernanda Takai (foto), continua produzindo na quarentena e lança versão “fique em casa” para a faixa Vivo num morro, do álbum Televisão de cachorro. O vídeo editado por Dudi Polonis é uma divertida viagem por referências televisivas. Takai é âncora de um telejornal com links “nada ao vivo” para apresentações que a banda fez no Japão em 2007 e 2008. Enquanto isso, Ricardo Koctus toca seu baixo em miniatura em um canal em preto e branco. John Ulhoa exibe seu arsenal de guitarras em versão alternativa do canal de vendas Polishop. Glauco Mendes, baterista da banda, está dentro do famoso foguete do programa Domingo no parque, sucesso apresentado por Silvio Santos entre 1977 e 1988. Já Richard Neves invade o universo de Todo mundo odeia o Chris. O vídeo pode ser visto no YouTube (bit.ly/vivonummorro) ou nas redes sociais da banda: instagram.com/patofu, twitter.com/patofu e facebook.com/patofuoficial.





THRILLER ADOLESCENTE

SEM LIMITES





O filme Sem limites estreia neste sábado (23), às 20h20, no Lifetime. No longa, a adolescente Casey Paulson retorna à escola depois de um trágico incêndio em sua casa, que matou seu pai. Como consequência, ela perdeu parte do cabelo e volta às aulas com uma peruca – o que vira motivo de piadas entre os alunos. Para defender Casey, a popular líder de torcida Reagan se torna sua amiga e começa a protegê-la. No entanto, a garota acaba descobrindo que Casey é muito perigosa e pode até matar para ser admirada pelos colegas.





LIVES DO DIA

(foto: João Cotta/GLOBO)



CLAUDIA LEITTE, CALCANHOTTO E LINIKER





A programação cultural deste sábado (23) tem lives com atrações para todos os gostos. A partir das 16h, Claudia Leitte (foto) entra ao vivo em seu canal no YouTube para apresentar a versão on-line do show Saudade. Mais tarde, às 19h, Adriana entra ao vivo no YouTube e no Instagram do Sesc SP (@sescaovivo) com show voz e violão. No Festival #CulturaEmCasa, a cantora Liniker se apresenta a partir das 21h30, também no YouTube. As duplas sertanejas Simone & Simaria e Maiara & Maraisa apresentam seus sucessos pelo YouTube, respectivamente às 17h30 e às 20h.



(foto: Ernna Cost/Divulgação )



LGBT





Já a live The stonewall inn gives back, iniciativa que arrecada doações para pessoas que trabalham na cena noturna LGBT, reúne, a partir das 21h, grandes nomes da música e do entretenimento, como Cindy Lauper, Pabllo Vittar (foto), Troye Sivan, Allie X, Kim Petras, Betty Who e drag queens que já participaram do reality show RuPaul’s Drag Race, como Nina West e Peppermint. As apresentações ocorrem no canal YouTube da WOW Presents.





INGRID GUIMARÃES E MÔNICA MARTELLI





A cozinha se tornou parada obrigatória até para aqueles que não têm muita intimidade com ela. Neste sábado (23), a partir de 19h30, Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, duas negações na arte da culinária, se encontram virtualmente no Você não está só para preparar em tempo real uma receita especial, assinada por Rita Lobo e disponível no NHAC GNT. Ainda no programa, no quadro Conversa na janela, Astrid bate um papo remoto com o padre Julio Lancelotti e com as enfermeiras do SUS Tania Ortega, que após anos de experiência no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, se dedicam integralmente à medicina pública, e Waylla Luz, que atua na linha de frente do SUS no Pará.