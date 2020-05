Festival De Quarto em Quarto promete 16 horas de balada

Voltado para aqueles que estão com saudades da pista de dança, o festival on-line de música eletrônica Fest: De Quarto em Quarto será realizado neste sábado (23), a partir das 15h. Com 35 DJs, três palcos virtuais prometem 16 horas de diversão.

Além das lives dos DJs, a festa terá performances artísticas e exibição de mostra audiovisual inédita. Os shows serão realizados por meio da plataforma Zoom. O ingresso custa a partir de R$ 10.





Pedro Gonçalves, um dos organizadores do evento e integrante do coletivo Um Quarto Club, diz que o festival tem o objetivo de estimular o público a contribuir financeiramente para lives durante a quarentena. De acordo com ele, a venda de ingressos permite ajudar artistas que dependem exclusivamente de seu trabalho na noite.





INDEPENDENTES





O festival é fruto da parceria entre as plataformas digitais Sympla e Zoom, que desenvolveram o sistema que possibilita acesso às lives exclusivamente para internautas que adquirirem ingressos. “O usuário não consegue copiar o link da URL da sala e passar para outra pessoa”, explica Pedro Gonçalves. O link das transmissões é disponibilizado depois da aquisição da entrada. Outro diferencial é a possibilidade de interação entre público e artistas por meio do chat da sala e pela webcam.





De Quarto em Quarto terá a participação dos mineiros Amplis, Shigara, Mapùch, Tooleo, Lagoeiro e Supoolo. Artistas do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza, Recife, Santa Catarina e de Portugal completam o line-up.





O DJ Lagoeiro, participante do coletivo belo-horizontino Masterplano, afirma que o festival virtual possibilita “encontros improváveis”. “Conseguimos ter acesso ao trabalho de artistas que não estão ao nosso alcance normalmente. É uma experiência bem interessante, pois abre um amplo canal de interação entre o público e os artistas”, diz.





Escalado para o Palco Techno, Lagoeiro prepara set inédito em parceria com o DJ Ianzona. “Vou trazer algo muito diferente do que costumo apresentar”, antecipa. O mineiro diz que a contribuição de R$ 10 é importante para valorizar o trabalho do artista “neste momento em que o mercado tá completamente inviabilizado”. Para ele, o formato do Quarto em Quarto representa “um experimento de como a cena eletrônica pode sobreviver e se transformar”.





Artistas visuais farão performances mesclando dança, poesia, música e audiovisual. Os mineiros Luiza Braz Batista, Luscafu e Rezm Orah são algumas das atrações. Orah diz que sua arte tem o objetivo de acessar diferentes estados de consciência. “Vejo a performance como busca pelo todo, uma ciência para acessar outros estados (mentais). Meu papel é fazer com que o público também alcance esses locais”, afirma.





De acordo com ele, é grande a diferença entre se apresentar presencialmente e on-line. “É mais difícil virtualmente, pois não conseguimos ouvir o retorno imediato do público. Isso altera bastante a atuação do artista. Fazer performances em casa acaba sendo um exercício mais introspectivo”, afirma o performer.





No Palco Lounge, das 21h às 7h, mostra audiovisual contará com a colaboração de 50 artistas, com foco na temática do visual 3D pós-internet. O material audiovisual foi pré-gravado, pois assim evitam-se problemas envolvendo a conexão com a internet.





PROGRAMAÇÃO





» Palco Tropical

Das 15h à meia-noite. Amplis (MG), Benjamin Ferreira (SP), Gab Ferreira (SC), Guma (PE), Miss Tacacá (PA), Nuven (SP), Rodrigo Bento (SP), Sidou (PA), Trypas Corassão (Portugal) e Zek Picoteiro (PA).





» Palco Disco & House

Das 17h às 3h. Bicudo (Portugal), Camões e Martha Pinel (RJ), From House to Disco (SP), JV (PE), Linda Green (SP), Shigara e Mapùche (MG), Tooleo (MG), Tríade (SP), Venga Venga (Portugal) e Warehouse (SP).





» Palco Techno

Das 19h às 7h. Cashu e Victin (SP), Fritzzo (RS), GB (RS), Jota Januzzi (MG), Lcio (SP), Lagoeiro e Ianzona (MG), Larissa Jennings (RJ), Marina Kumara (CE), Supoolo (MG) e Tessuto (SP).





» Performances

Annyllynna (SP), Arda Nefasta (RJ), Aretha Sadick (SP), Gui Mauad (RJ), Irina Gatsalova (SP), Kitty Kawakubo (SP), Luiza Braz Batista (MG), Luscafu (MG), Perdonati (SP) e Rezm Orah (MG).





De quarto em quarto

Neste sábado (23), a partir das 15h, por meio da plataforma Zoom. Ingresso a partir de R$ 10, à venda no site Sympla





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





“É uma tentativa de chamar a atenção, nesta pademia, para os problemas da classe artística independente, underground e queer”, diz Pedro. O valor arrecadado será dividido entre os artistas e os organizadores do evento.