'Little fires everywhere' estreia na Amazon Prime Video

Kerry Washington, a artista Mia, e Reese Witherspoon, a conservadora Elena, protagonizam Little fires everywhere (foto: Erin Simkin/divulgação)





À primeira vista, ao menos, Little fires everywhere, que chega ao Brasil nesta sexta-feira (22), na Amazon Prime Video, traz muitas similaridades com Big little lies (2017-2019). A presença de Reese Witherspoon repetindo a mãe frenética que, para quem olha de fora, beira o exemplar, é um bom indício. Assim como o drama familiar da HBO, este acompanha um grupo de pessoas num subúrbio americano que trazem esqueletos dentro do armário.





A nova minissérie, produzida pela plataforma Hulu e exibida nos EUA entre março e abril, é uma adaptação do romance homônimo da autora Celeste Ng – no Brasil, foi publicado em 2018 com o título Pequenos incêndios por toda parte, pela Editora Intrínseca. Assim como seus personagens, Celeste, filha de pesquisadores que emigraram de Hong Kong para os EUA nos anos 1960, viveu parte da infância e juventude em Shaker Heights, pequena cidade na região de Cleveland, Ohio.





A sequência inicial já é uma amostra de que não vai faltar fogo ao longo dos oito episódios. Em 1997, a família Richardson acompanha as labaredas dizimarem sua invejável casa. Nas cenas, vemos a mãe, Elena (Reese Witherspoon), em choque, o pai, Bill (Joshua Jackson), e os três filhos mais velhos, Lexie (Jade Pettyjohn), Trip (Jordan Elsass) e Moody (Gavin Lewis). Falta a caçula, Izzy (Megan Stott). Um policial logo pergunta aos Richardson onde está a garota. É ela, pelo menos naquele momento, a suspeita de incendiar sua própria casa.





A partir desse início, a narrativa volta quatro meses no tempo, com a chegada de uma família que não parece caber no universo perfeito de Shaker Heights. Mia Warren (Kerry Washington) é uma artista nômade que vive com a filha única, a adolescente Pearl (Lexi Underwood). Em um carro velhíssimo, as duas correm os EUA. Ficam pouco tempo em cada cidade, o período necessário para que Mia realize um trabalho artístico.





SOLAR





Elena é jornalista, solar, cheia de regras, inclusive de sexo com o marido – somente às quartas e sábados. Seu calcanhar de aquiles é a filha Izzy, que não se encaixa nos conceitos de perfeição da mãe. Mia, por seu lado, não é de fazer amigos. Reserva afeto unicamente para a filha. Vive como quer, sem se preocupar com as regras.

As duas mulheres logo se esbarram. Elena é a proprietária da casa alugada por Mia. Moody, o filho mais afável da jornalista, logo se encanta por Pearl e a menina começa a questionar a mãe. Por que elas têm de se mudar tanto? Por que ela não pode ter uma vida normal? Mia não demora a entrar no universo dos Richardson. Cedendo aos desejos de Pearl, aceita trabalhar na casa da família endinheirada.





Esse é apenas o primeiro episódio de Little fires everywhere, que já mostra muitas fagulhas em cena. Logo fica claro que Mia não suporta Elena e os valores daquela mulher. Também anuncia que a filha problemática dos Richardson vai se conectar com a forasteira. Por meio de sonhos, vemos que a personagem de Kerry Washington traz um grande segredo do passado que vai reverberar na comunidade de Shaker Heights.





As duas protagonistas também são produtoras-executivas da minissérie, que teve quatro dos oito capítulos dirigidos por Lynn Shelton, morta na sexta-feira passada (15) em decorrência de uma doença no sangue não identificada.





As atrizes Reese Witherspoon e Kerry Washington não fazem muito diferente do que estamos acostumados a ver por parte delas. A primeira repete o papel da mulher cheia de vida, por vezes sem noção, que fala sem parar. A outra reprisa as irritantes expressões faciais que se tornaram sua marca registrada desde o sucesso Scandal (2012-2018). Tente sublimar isso, pois a história promete reviravoltas interessantes.





LITTLE FIRES EVERYWHERE

. Com Reese Witherspoon e Kerry Washington

. Oito episódios

. Disponível a partir desta sexta (22), na Amazon Prime Video