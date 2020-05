Fuja do corona com Bob, o nerd do novo livro de Pedro Duarte

Pedro Duarte conta a história do solitário Bob, inventor de um portal que o leva para outras dimensões (foto: Manuela Cavadas/divulgação)





“A vida não pode ser só isso.” Esse é o pensamento que motiva Bob, protagonista do livro Gastaria tudo com pizza, do jornalista e escritor Pedro Duarte, a criar uma “máquina” capaz de levá-lo para outras dimensões.





Cansado da vida sem graça, o solitário Bob passa anos se dedicando a encontrar um jeito de abrir o portal para outros universos, tema recorrente em histórias em quadrinhos, filmes de super-heróis e seriados de ficção científica.





O livro começa exatamente no momento em que o protagonista consegue o feito. Depois, volta no tempo para que o leitor entenda como Bob chegou até ali. A trama conta também com os personagens Nina e Waldir, dois insatisfeitos com a vida.





Gastaria tudo com pizza é o segundo livro de Pedro Duarte. Acabou publicado de forma despretensiosa depois de o autor enviar uma carta bem-humorada para a Editora Pipoca & Nanquim listando os motivos para que sua obra não fosse lançada. Esse jeito engraçado foi o modo que ele encontrou, em meio à timidez, para colocar a história nas páginas.





Lançado em dezembro, o livro ganhou destaque agora na Amazon, em meio à pandemia. Embora não tenha sido intencional, Pedro Duarte consegue levar o leitor a um escapismo necessário neste momento de medo e estresse. Assim como Bob, muitos querem a chance de fugir para outra dimensão.





“É um livro sobre propósito, que questiona mais o porquê de fazermos algo do que como fazemos as coisas. E é também sobre aceitar a impermanência, o fato de que as coisas estão fora do nosso controle total. Acima de tudo, a ideia é proporcionar uma experiência divertida, uma leitura que leve embora qualquer outra coisa da mente e nos transporte para outro momento”, explica o autor.





Além da temática que conversa com a atualidade, o livro se diferencia pela leveza da narrativa e pelo gênero, um sci-fi com referências bastante conhecidas numa trama que se passa no Brasil. “Gastaria tudo com pizza é bem brasileiro. Tem aquele restaurante que nunca fecha e serve de tudo, o cara chato das redes sociais, a jovem frustrada com a profissão e a politicagem, além das brigas de casal, pois um viu antes a série que tinham combinado de ver juntos”, diz Pedro.





INTERNET





Em breve, a história ganhará “novos capítulos” na internet. “Os contos vão aprofundar as viagens do protagonista no espaço-tempo. Quem sabe, juntos, eles se tornem um outro livro? O primeiro conto deve sair em julho. Infelizmente, a pandemia atrasou o processo, pois ele estava programado para abril”, revela o escritor.





Pedro se inspirou em O guia do mochileiro das galáxias, de Douglas Adam, e nas animações Futurama e Rick and Morty, além dos clássicos O apanhador no campo de centeio, de J. D. Salinger, e As viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Todos remetem à acidez, à sátira social, ao humor non sense.





“O projeto gráfico dialoga bem com a escrita, é arejado, cheio de elementos incríveis, colagens que misturam uma xícara ao cosmos, por exemplo. Cada abertura de capítulo é uma atração à parte. A capa, a lombada e quarta capa brilham no escuro”, destaca Pedro Duarte, elogiando o trabalho da designer e ilustradora Giovanna Cinelli.





GASTARIA TUDO COM PIZZA





Pedro Duarte

Pipoca & Nanquim

(224 págs.)

R$ 49,90