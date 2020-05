Anitta dentro da casinha fica longe do coronavírus e perto dos fãs

(foto: Multishow/DIVULGAÇÃO)

Anitta está de volta à programação do Multishow. Mostrando sua versatilidade, a cantora estreia nesta quinta-feira (14), às 23h, o Anitta dentro da casinha. O programa, produzido de forma remota, terá conteúdos gravados e entradas ao vivo com a cantora, que comandará a atração diretamente de sua casa. A funkeira (foto) vai cantar, dançar, interagir com o público e receber virtualmente convidados para bate-papos e brincadeiras, além de assumir funções por trás das câmeras. A nova atração vai ao ar às quintas e contará, ainda, com conteúdos exclusivos no YouTube e redes sociais do Multishow.