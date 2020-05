Letrux, Pererê e Chico Amaral fazem live nesta quarta

(foto: Cine Theatro Brasil Vallourec/divulgação ) Em tempos de isolamento social, o Cine Theatro Brasil Vallourec, que até 2019 oferecia música instrumental gratuita, às quartas-feiras, no horário do almoço, retorna hoje (13) em formato de live. Para a estreia desta nova versão, o músico Chico Amaral (foto) apresenta o melhor do jazz e da bossa nova, às 20h.





A exibição terá duração de aproximadamente 45 minutos e acontecerá no canal do Cine Theatro Brasil Vallourec no YouTube (youtube.com/CineTheatroBrasilVallourec).





Chico Amaral é saxofonista e letrista. Trabalhou com o Skank e assinou parcerias com Milton Nascimento, Ed Motta, Lô Borges, Beto Guedes, Erasmo Carlos e Juarez Moreira, entre outros. Tem composições gravadas por Daniela Mercury, Ney Matogrosso, Ivete Sangalo, Luiza Possi, Marina Machado, Pedro Mariano e Flávio Venturini.





KLEBER MENDONÇA





Nesta quarta-feira (13), o Canal Canal Brasil tem dose dupla de lives: às 18h, é a vez de Kléber Mendonça, diretor de Bacurau, um dos filmes brasileiros mais aclamados dos últimos anos; e, às 20h, a convidada é Maria Ribeiro. As entrevistas exclusivas serão transmitidas pelo perfil do canal no Instagram (@canalbrasil).





LETRUX

(foto: Ana Alexandrino/Divulgação)



A cantora Letrux (foto) fará sua primeira live no Festival #CulturaEmCasa nesta quarta-feira (13), a partir das 21h30. Em sua primeira live durante o isolamento social, a artista apresentará ao público um compilado dos seus dois discos, junto às suas músicas de memórias afetivas e poemas que se costuram entre a música e a palavra. O acesso é por meio do site http://www.culturaemcasa.com.br. Os conteúdos da plataforma podem ser assistidos gratuitamente por televisão, computador, tablets e celulares. Letrux é o apelido da escritora, cantora, compositora, poeta e atriz Letícia Novaes, que é um dos nomes de destaque no cenário da música independente contemporânea.





SÉRGIO PERERÊ





O cantor e compositor Sérgio Pererê é o entrevistado da live semanal Dando Corda, da Orquestra Sesiminas Musicoop, nesta quarta (13), às 21h30, na página @orquestrasesiminasmusicoop, no Instagram. O ponto de partida da conversa será música e ancestralidade, tema que influencia toda a obra do artista. A apresentação é do maestro convidado Marco Antônio Maia Drumond. A live será realizada na data em que aconteceria o concerto adiado Canções praieiras, com participação de Pererê e Vitor Santana como convidados da série Sempre às quartas, promovida pela Musicoop.





A ÚLTIMA ABOLIÇÃO

DOCUMENTÁRIO





O documentário A última abolição estreia nesta quarta-feira (13), às 20h, no Canal Brasil, exatamente no dia que marca os 132 anos da assinatura da Lei Áurea. O Brasil carrega o marco de ser o último país ocidental a abolir a escravidão, após cerca de 400 anos. O filme de Alice Gomes propõe uma análise histórica dos movimentos abolicionistas ao longo dos anos e discute o protagonismo dos escravos na luta pela própria liberdade, a falácia da democracia racial e o papel dos quilombos e das revoltas no processo de emancipação. O filme narra cronologicamente o contexto histórico e os fatores da sociedade brasileira que culminaram na abolição total da escravatura, em 13 de maio de 1888.