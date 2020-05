Eduardo Coutinho ganha documentário sobre sua obra

(foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)

Na semana em que faria 87 anos, o cineasta Eduardo Coutinho (), falecido em 2014, será homenageado pelo Curta! com a estreia do documentário Banquete Coutinho. O longa dirigido por Josafá Veloso propõe um olhar e reflexão sobre a obra do cineasta, a partir de encontro filmado em 2012. Unido a um vasto material de arquivo, o depoimento de Coutinho virou filme e, em 2019, chegou às telas dos cinemas após passar por diversos festivais. Agora, estreia na televisão, mantendo acesas as inquietações do entrevistado. “Uma conversa com uma pessoa é decisiva. Ou sai ou não sai. Em 10 minutos se resolve isso. Se não sai, não tem filme”, revela o próprio cineasta em uma das cenas do longa. Entre os filmes dirigidos por Coutinho estão Cabra marcado para morrer (1984), Babilônia 2000 (2000), Edifício Master (2002) e Peões (2004).