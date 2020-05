El Chapo: série sobre um dos maiores criminosos do mundo estreia

(foto: A&E/Divulgação )

A partir desta terça-feira (12), às 21h10, o A&E exibe a série El Chapo, que narra a história de um dos maiores traficantes de drogas do planeta, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, interpretado pelo ator mexicano Marco de La O (foto). Em julho de 2019, El Chapo foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, e a pagar uma multa de US$ 12,6 milhões ao governo. Entre seus crimes, estão formação de quadrilha, narcotráfico e lavagem de dinheiro. Dividida em nove episódios, a primeira temporada de El Chapo relata como um funcionário médio do cartel de Guadalajara conseguiu se tornar o homem mais procurado do México.





Baseada em investigações jornalísticas, e gravada em mais de 50 cidades colombianas, o drama conta a história de El Chapo a partir de 1985, quando, aos 30 anos, o integrante do cartel de Gadalajara Joaquín Guzmán Loera termina a construção do seu primeiro túnel e permite a realização de um feito inédito até então: transportar cocaína da Colômbia para os Estados Unidos em 48 horas. Assim, El Chapo começou sua ascensão, formando alianças estratégicas com governantes e chefes de cartéis rivais, com o objetivo de eliminar inimigos e conquistar cada vez mais poder.





Para viver El Chapo, Marco de La O teve de engordar 20 quilos em apenas 15 dias. Mas essa não foi a tarefa mais difícil para o protagonista. “O mais complicado foi entender sua humanidade e fazer com que as pessoas acreditassem nele. O desafio foi tentar humanizá-lo”, declarou o ator. A série conta também a história de Conrado Higuera Sol, conhecido como “Don Sol”, uma figura política que, para alcançar o objetivo de ser candidato à Presidência, não hesita em negociar com grandes organizações criminosas. Assim, se torna o principal aliado de El Chapo e, depois, seu pior inimigo.





MARCELO GLEISER

CIÊNCIA E POLÍTICA





Marcelo Tas recebe o físico e astrônomo brasileiro no #Provoca em casa, que vai ao ar às 23h30, na TV Cultura. No programa, o físico e astrônomo brasileiro fala sobre os abismos entre ciência e política, a importância do investimento nos estudos científicos para um país, o assunto terra plana e a pandemia que assola o mundo, entre outros temas.



(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)



VLADIMIR BRICHTA

QUARENTENA





Vladimir Brichta será o entrevistado de Simone Zuccolotto (foto) no Cinejornal, que vai ao ar nesta terça-feira (12), às 23h30, no Canal Brasil. Na conversa, o ator, que estava no ar em Amor de mãe quando as gravações precisaram parar por conta do coronavírus, revela que a pandemia será abordada na volta da novela: “A temática da COVID-19 vai aparecer na ‘segunda temporada’ e meu personagem vai debater sobre o que está acontecendo. É uma novela contemporânea, né?", diz. Ele conta ainda que, na quarentena, tem lido muitos livros e indica as últimas séries que assistiu.





INGRID GUIMARÃES

ALÉM DA CONTA





Ingrid Guimarães está de volta com o Além da Conta #Confinados, temporada especial que estreia no GNT nesta terça-feira (12), às 23h30. Com conteúdo leve, divertido e atual, a apresentadora se conecta diretamente de sua casa com anônimos e famosos para investigar os excessos de comportamento em tempos de isolamento social, com a tecnologia como única forma de interação com as pessoas e o mundo. Já no primeiro episódio, Ingrid convida a atriz Cláudia Raia e o Padre Fábio de Melo para falar sobre amizade e solidariedade durante a pandemia. Juntos, conversam sobre formas de ajudar o próximo e de manter contatos sociais mesmo que em um período de reclusão.





TRAJETÓRIA DE VIDA

NATALIE WOOD





O documentário Natalie Wood: Aquilo que persiste estreia nesta terça-feira (12), às 20h, na HBO. O filme apresenta um retrato rico de uma das atrizes mais importantes de Hollywood, que teve sua vida e carreira ofuscadas por sua trágica morte, aos 43 anos. No longa, Natasha Gregson Wagner aborda a trajetória de sua mãe por meio de depoimentos de amigos, colegas de trabalho e familiares. Um dos entrevistados é Robert J. Wagner, que fala sobre a morte da esposa pela primeira vez diante das câmeras.



(foto: TLC/divulgação)



BELEZA

SEM PRECONCEITO





Em um mundo obcecado por um ideal restrito de beleza, a pressão pela perfeição vem de todos os lados: nas redes sociais, no trabalho, entre amigos e nos lares, os assim chamados “defeitos” do corpo alheio são discutidos, bem como as tentativas de adequação a padrões inatingíveis. Colocando em pauta as histórias inspiradoras de oito mulheres que desafiam esses padrões, o TLC exibe a partir desta terça (12), às 20h30, a série Beleza oculta. O primeiro episódio mostra Thaina (foto), uma jovem do Rio de Janeiro que não deixou que o preconceito e a gordofobia a impedissem de fazer o que mais ama: dançar balé.