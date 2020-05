Plataforma Quibi aposta no celular e no smartphone

Sophie Turner e Corey Hawkins na série Survive (foto: Quibi/Reprodução)







Uma Netflix com produções originais, mas exclusivamente para celular. Assim é a Quibi, plataforma de streaming lançada sem qualquer alarde e que merece, ao menos, uma olhada. Razões não faltam. O projeto ambicioso é encabeçado por Jeffrey Katzenberg (antigo mandachuva da Disney e um dos fundadores da Dreamworks). Consumiu mais de US$ 1 bilhão (de investidores como NBC Universal, Disney, Sony e Warner), trazendo produções (ficção, documentários, realities) com Sophie Turner, Liam Hemsworth, Reese Witherspoon e Jennifer Lopez.





Achou o nome estranho? Quibi é abreviatura de quick bites (mordidas rápidas, em tradução livre). Os vídeos não ultrapassam os 10 minutos. Como é possível assistir somente via smartphones e tablets, suas produções são para ser acompanhadas entre um intervalo e outro, sem demandar tempo do usuário. A experiência é sempre individual – não dá para juntar a família no sofá.





Uma das séries originais do Quibi é Survive, a primeira produção de Sophie Turner depois de penar anos com Sansa Stark de Game of thrones. Nos 12 episódios, ela passa boa parte do tempo ao lado de Corey Hawkins tentando sobreviver numa área gelada após a queda de um avião. A série gerou controvérsia, porque a personagem de Sophie é bipolar e tenta de tudo para se matar no início da trama.





Quibi lança produtos diariamente. Um dos mais aguardados é After dark, série de terror escrita e dirigida por Steven Spielberg. O título é literal – apenas depois do pôr do sol a série estará disponível ao usuário, esteja onde ele estiver (graças ao relógio do celular).





Há alguns poréns para os brasileiros: por ora, as produções só têm legenda em espanhol e inglês. O preço não é lá muito convidativo: R$ 32,90 – o plano básico da Netflix custa R$ 21,90, o da Amazon Prime Video, R$ 9,90. (MP)





QUIBI

Download na AppStore e no GooglePlay.

Período gratuito de teste: 14 dias.

Assinatura mensal: R$ 32,90.